Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, Công an Quảng Nam được Bộ Công an gửi thư khen

Ngày 4/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý.

Thư khen nêu rõ: Trong thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam triển khai hiệu quả các phương án, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng, bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng, thu giữ hơn 40kg cần sa khô, 7,5 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Quảng Nam trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Tang vật cần sa khô và tiền mặt trong vụ việc (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Trước đó, từ tháng 6/2024 đến giữa tháng 10/2024, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an và công an nhiều địa phương trên cả nước xác lập chuyên án điều tra, truy xét đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, phạm vi toàn quốc.

Qua 2 giai đoạn đấu tranh đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan gồm: Hoàng Văn Chung, Võ Thị Trúc Mai, Nguyễn Phi Cơ, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Trọng Kính.

Trong đó, Hoàng Văn Chung (tỉnh Lâm Đồng) là đối tượng cầm đầu, trồng cần sa, bán cho các đối tượng để bán lại cho người sử dụng.

Các đối tượng: Võ Thị Trúc Mai, Hoàng Văn Chung, Nguyễn Trọng Kính.

Các đối tượng: Nguyễn Thành Trung, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Phi Cơ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Hành trình triệt phá đường dây mua bán cần sa "khủng"

Thông tin về quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán mua tuý trên không gian mạng với tờ CAND, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương trong cả nước; phương thức, thủ đoạn giao nhận ma túy rất tinh vi, chủ yếu thông qua mạng xã hội nên vào tháng 6/2024, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh làm rõ.

Lực lượng chức năng thu giữ cây cần sa của Hoàng Văn Chung tại tỉnh Lâm Đồng và các đối tượng bị bắt giữ (Clip: Báo Quảng Nam).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2022, Võ Thị Trúc Mai lên mạng tìm kiếm việc làm online sau đó tiếp cận và được nhận làm cộng tác viên cho nhóm “CTV HCC” do tài khoản Hồng Chí Cam của Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, trú quận 6, TP HCM) làm chủ.

Theo hướng dẫn, Mai lập các tài khoản Telegram tên “Vườn Cần Sa”, “NhatTrung420” để tư vấn, bán cho người nào cần sẽ liên hệ Mai tư vấn số lượng cần sa, giá tiền và Mai hưởng lợi từ 100.000-200.000 đồng/10g cần sa; 300.000 đồng/50g cần sa; 500.000 đồng/100g cần sa.

Số tiền còn lại Mai chuyển đến các tài khoản của người bán cần sa đầu trên là Hồng Chí Cam với các tên tài khoản: Hồng Chí Cam, Lê Thế Quyên, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thanh Sơn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 12/6, công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Phi Cơ. Bước đầu Cơ khai nhận đã sử dụng số điện thoại 0774533505 để đăng ký sử dụng tài khoản Telegram Hồng Chí Cam từ năm 2020 đến khi bị phát hiện và đăng ký các tài khoản Dương Ngọc Linh, Lê Thế Quyên, Nguyễn Văn Quý.

Từ tháng 9/2022, tài khoản Telegram “NhatTrung420” do Võ Thị Trúc Mai sử dụng đã nhiều lần chuyển đơn hàng mua cần sa của khách hàng qua Telegram Hồng Chí Cam và chuyển tiền mua cần sa đến nhiều kho hàng khác nhau, Cơ gửi đơn và chuyển tiền cho kho hàng để kho hàng gửi cần sa về các địa chỉ theo đơn của khách hàng. Mỗi đơn hàng Cơ hưởng lợi từ 20-30% tiền hoa hồng.

Nguồn cần sa Nguyễn Phi Cơ mua lại của tài khoản Telegram tên “Long Lào Cai” có tên thật là Hoàng Văn Chung (SN 1989, trú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và nhiều tài khoản khác. Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, mỗi lần Cơ mua khoảng 5kg với giá 300 triệu đồng và Chung gửi cần sa theo xe khách về TP HCM để Cơ trực tiếp nhận cần sa. Qua thống kê của cơ quan chức năng, Cơ đã mua cần sa của Chung tổng cộng khoảng 25kg với số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng.

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Chung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chung.

Qua khám xét phát hiện, thu giữ 188 cây cần sa tươi và nhiều cây cần sa khô với tổng trọng lượng hơn 100kg. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh phong tỏa các tài khoản của Hoàng Văn Chung có liên quan đến giao dịch hoạt động phạm tội với số tiền trong các tài khoản hơn 7 tỷ đồng và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây này.