Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi vấn về việc một bé trai khoảng 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi nên đã tử vong dưới ao thuộc ấp Xuân khánh 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường lúc phát hiện thi thể bé trai

Sáng 5-11, một lãnh đạo của Công an huyện Đức Hòa xác nhận bé trai té xuống ao tử vong thì đã rõ. Còn về việc nghi vấn mẹ của bé trai này chở con đem bỏ rơi đến 2 lần, vị lãnh đạo này cho biết: "Chúng tôi thụ lý tin báo tố giác tội phạm liên quan đến vụ vô ý làm chết người. Còn việc trả lời báo chí, tôi xin phép không trả lời vì không phải là người phát ngôn, mong thông cảm" – lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31-10, người dân khu vực gần Mái ấm tình thương Tâm Đức (đã dừng hoạt động), ấp Xuân khánh 1, xã Hòa Khánh Nam phát hiện thi thể bé trai nổi lên mặt ao nên báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Hòa đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và đưa thi thể bé trai lên bờ. Mặt khác, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra nguyên nhân tử vong.

Người dân ở gần hiện trường cũng đã đến nhận dạng nhưng bước đầu xác định thi thể bé trai không phải người ở khu vực này.

Sau đó, trên mạng xã hội và vài cơ quan báo chí thông tin rằng "Một số người sống khu vực này cho biết hình dáng bé trai này giống đứa trẻ cách đó mấy ngày có một phụ nữ chạy xe máy tới khu vực gần Mái ấm tình thương Tâm Đức rồi bỏ lại. Một hộ dân ở địa phương đã giữ cháu bé và liên hệ được người nhà đến chở cháu bé về.

Khoảng 20 giờ ngày 29-10, một phụ nữ chở bé trai tới đây, sau đó bỏ cháu ven lộ rồi nổ máy xe chạy đi. Đứa trẻ vừa khóc, vừa chạy theo xe kêu mẹ một đoạn đường rất xa qua một số nhà dân. Một lúc sau, mọi việc trở nên im lặng. Camera hộ dân ghi lại cảnh cháu bé vừa khóc chạy theo xe, vừa kêu mẹ nhưng bị bỏ lại trên lộ trong đêm. Qua tìm hiểu, đứa bé có mẹ tên H.N, hiện đang làm công nhân ở Khu Công nghiệp huyện Đức Hòa, sống trong nhà trọ ở xã Đức Hòa Hạ".