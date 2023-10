PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An: Người thầy thuốc hết lòng vì thiện nguyện

Đảm nhận thăm khám trực tiếp tại Bệnh viện đa khoa An Việt bên cạnh vai trò giám đốc chuyên môn, PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An nổi tiếng với công việc thăm khám và điều trị, phẫu thuật các bệnh lý tai mũi họng.



PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện An Việt

Có thể kể đến các thế mạnh của PGS. TS Hoài An cũng như chuyên khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện An Việt như: Phẫu thuật nội soi TMH: Viêm xoang; Vẹo vách ngăn; Polyp mũi xoang; Viêm tai giữa; Nội soi thay thế xương bàn đạp để chữa điếc, mổ điều trị các bệnh lý khó về tai như viêm tai xương chũm có cholesteatoma, túi co kéo màng nhĩ, cấy ốc tai điện tử,…

Trong những năm qua, đặc biệt PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An cùng các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng đã thực hiện thành công nhiều ca cấy ốc tai điện tử cho các bé bị câm điếc bẩm sinh hay những người bị điếc đột ngột.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài An cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Việt luôn nêu cao y đức với tinh thần "Lương y phải như như từ mẫu" để làm việc, chăm sóc bệnh nhân bằng tấm lòng y đức của mình. Bà cũng hy vọng sẽ đưa chuyên khoa Tai Mũi Họng của An Việt ngày càng phát triển, ứng dụng những phương pháp y khoa tiên tiến trên thế giới vào thăm khám và điều trị để chăm sóc sức khỏe cho người dân.

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An: Hết lòng vì công tác thiện nguyện

Không chỉ được công nhận về chuyên môn, PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An còn được biết đến là một người rất nhiệt tình trong công tác thiện nguyện. Trên cương vị lãnh đạo của Bệnh viện An Việt, bà thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng.

Trong không ít các hoạt động thiện nguyện đó, dù bận rộn với công tác chuyên môn và quản lý nhưng vị bác sĩ này vẫn trực tiếp tham gia thăm khám cho mọi người trong các chương trình cộng đồng.

Nhân dịp các ngày lễ, tết, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An đã tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo trong và ngoài thành phố, nhân dân vùng sâu vùng xa.

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An trong chuyến từ thiện ở Hà Nam

Một số chương trình thiện nguyện do PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An tổ chức và tham gia như: Thăm khám cho bà con phường Phương Liệt, các xã của huyện Gia Lâm (Hà Nội), chăm sóc các mẹ Việt Nam Anh hùng của huyện Gia Lâm, các gia đình chính sách trên địa bàn quận Thanh Xuân, thăm khám tặng quà cho lớp học tình thương quận Thanh Xuân...

Tại các tỉnh khác có thể kể đến như Thăm khám và tặng quà cho trẻ mồ côi ở chùa Thịnh Đại (Hà Nam), cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, thăm khám cho bà con huyện vùng cao tỉnh Yên Bái...

Đối với người bệnh nghèo, khó khăn khi đến Bệnh viện An Việt, được PGS.TS.TS Nguyễn Thị Hoài An nhiệt tình giúp đỡ, chị sẵn sàng chia sẻ vật chất, tinh thần bằng "cái tâm, chữ tình" chứ không vì mục đích kinh tế. Vậy nên, người bệnh đến khám, điều trị bệnh ngày một đông.

Trong thời gian tới, khi cuộc sống thường nhật trở lại bình thường sau COVID-19, PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An hy vọng sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình thiện nguyện để lan tỏa những yêu thương tới với cộng đồng.