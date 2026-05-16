Perfect Crown nhận bão tẩy chay vì làm sai lệch lịch sử, đến mức nào mà netizen gửi đơn khiếu nại yêu cầu xử phạt

Bộ phim Perfect Crown (Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21) đã chiếu tới tập gần cuối. Sau quãng thời gian dài trốn tránh, nam chính Lee Ahn (Byeon Woo Seok) quyết định lên ngôi vua để có nhiều quyền lực trong tay nhằm bảo vệ người mình yêu.

Tuy nhiên, lễ đăng cơ của nhà vua trong tập 11 nhận về nhiều ý kiến chỉ trích của khán giả vì sai sót liên quan tới văn hóa quốc gia, lễ nghi cung đình, nhận thức về lịch sử. Ngày 16/5, tờ Chosun đã tổng hợp một số sai lầm của phim.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt.

Cụ thể, trong cảnh Lee Ahn lên ngôi, thay vì hô "manse" (vạn tuế) biểu tượng của một quốc gia độc lập tự chủ phim lại sử dụng "cheonse" (thiên tuế), vốn là cách dùng dành cho nước chư hầu phụ thuộc. Chiếc mũ của Lee Ahn có 9 dải ngọc cũng là một biểu tượng của nước chư hầu. Nếu là một quốc gia độc lập, hoàng đế sẽ sử dụng mũ miện 12 dải ngọc.

Cảnh nữ chính Seong Hee Joo (IU) ngồi uống trà cũng Thái hậu cũng bị cho là sử dụng nghi thức trà đạo kiểu Trung Quốc. Ngoài ra, khán giả còn phát hiện Thái hậu dùng chiếc bút máy trị giá 10.000 won của Jinhao - một công ty Trung Quốc. Bộ ấm trà mà Hee Joo uống cùng Thái Hậu cũng được bán trên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc với giá 126 tệ (khoảng 480.000 VND). Việc các thành viên hoàng tốc xứ Hàn, dù chỉ là giả tưởng, sử dụng các vật phẩm rẻ tiền khiến khán giả khó chịu vì sự thiếu chỉn chu của đoàn phim.

Trang phục và các nghi lễ của phim bị cho là không chuẩn xác

Nhân vật hoàng tộc Hàn Quốc nhưng lại toàn dùng đồ giá rẻ

Khán giả cũng bày tỏ vì phim xây dựng thế giới giả tưởng, nơi Hàn Quốc cũng theo chế độ quân chủ lập hiến, đất nước không trở thành một phần của quốc gia nào, nên việc đoàn phim tự mô tả đất nước mình như một nước chư hầu là hành động làm tổn hại danh dự quốc gia.

"Đây là một cách dàn dựng nguy hiểm có thể gieo nhận thức lịch sử sai lệch, khiến người xem hiểu nhầm lịch sử Hàn Quốc là lịch sử của một nước phụ thuộc", một khán giả bình luận.

Một số khán giả đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc, dựa trên Điều 25 của quy định phát sóng: "Chương trình phát sóng không được làm tổn hại đến phẩm giá và lòng tự hào dân tộc". Họ yêu cầu các cơ quan chức năng phải đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc những sai sót của Perfect Crown .

Khán giả tẩy chay phim vì sai sót liên quan tới lịch sử chính trị

Khán giả chê mạnh kịch bản của Perfect Crown:

- Visual gánh kịch bản, mấy tập đầu xem còn tạm được càng về sau càng sạn càng nhảm.

- Phim này kịch bản nhạt toẹt luôn, chẳng có tí gì là đấu đá căng thẳng. Có lẽ vì diễn viên nên mới hot thế.

- Phim dở tàn canh nam nữ chính không có miếng chemistry nào.

- Mong từ giờ dàn diễn viên né đài MBC ra dùm. Kịch bản không hiểu viết sao mà biên kịch khai thác lên phim quá dở.

- Mà phim gì tôi thấy cháy suốt, ý là nó bị chán á, muốn hại ai là đốt cung điện

- Phim tình tiết ba chấm cực kỳ, Đại quân gì năng lực yếu kém ngu ngơ ngờ nghệch

- Phim này kịch bản nó bị yếu thực sự ấy. Đài MBC quảng cáo kịch bản đoạt giải nên xem bị chưng hửng. Cả nam nữ chính tính cách xây dựng bị lỗ hổng lắm

- Phim này ngoài fan đông cày thành tích chả thấy tí bọt sóng nào. Nam nữ chính viral là cảnh chê diễn dở.

- Cảnh lên ngôi của nhà vua trang điểm cực kỳ xấu, đánh son môi quá khiết, bê nguyên cái mặt tảng phấn tảng son.

- Tại sao không ai phản đối việc nhân vật của IU gây khó chịu, nhưng mọi người lại yêu cô ấy đến điên cuồng, đến nỗi họ sẵn sàng đe dọa sự ổn định của cả một quốc gia vì cô ta.

- Công nhận 1 điểm là hai cô cậu nam nữ chính không có chemistry, xem đoạn cắt với nữ phụ có đứng nhìn thôi cũng thấy hợp hơn nhiều

- Chiếu nốt tập 12 đi rồi muốn kiện cáo nhau như nào thì mời

- Kiếp nạn lại tới nữa rồi đó

Trước đó cũng có nhiều người chỉ ra những điểm bất thường trong cách bộ phim khắc họa chế độ quân chủ lập hiến xuyên suốt cốt truyện.