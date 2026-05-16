Perfect Crown tập 11: Byeon Woo Seok chính thức lên ngôi vua, IU chĩa sũng vào kẻ mưu hại chồng mình

Mở đầu tập 11 Perfect Crown là cảnh tòa cung điện bốc cháy trong khi Lee Ahn (Byeon Woo Seok) còn trong đó. Hee Joo không màng nguy hiểm, lao vào biển lửa cứu Lee Ahn.

Trong khi Lee Ahn dưỡng thương, thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) đề nghị Đại phi sẽ lên làm nhiếp chính vương. Nhưng đúng lúc này nam chính tỉnh lại khiến kế hoạch thao túng quyền lực của cả hai bị dập tắt.

Hee Joo và Thủ tướng Min Jung Woo vốn là đàn anh - đàn em cùng trường học. Min Jung Woo yêu thầm Hee Joo nhưng giờ đây cô đã đem lòng yêu Lee Ahn và không cho phép ai làm tổn thương anh. Hee Joo điều tra và biết được chính Min Jung Woo là người đã gọi Lee Ahn tới điện phụ khiến chàng mắc kẹt trong đám cháy. Điều này có nghĩa Min Jung Woo là người liên quan trực tiếp tới âm mưu ám sát nhà vua mới.

Khi nhìn thấy cha mình ngày càng liều lĩnh, Đại phi cảm thấy run sợ nên đã đến thú tội với Lee Ahn. Đại phi muốn bảo vệ sự ổn định của vương triều và ngăn chặn tham vọng của cha mình, đồng thời cảnh báo Lee Ahn về sự nguy hiểm của thủ tướng. Cô đã yêu cầu Lee An trục xuất mình khỏi hoàng gia và chỉ yêu cầu anh hãy bảo vệ con trai mình. Cha của Đại phi sau đó bị bắt giữ vì nhiều lần mưu sát hoàng tộc.

Trong mộ diễn biến khác, khi trở về từ cõi chết, Lee Ahn trở nên mạnh mẽ hơn. Anh chính thức lên ngôi vua và nung nấu ý định xóa xổ hoàng thất để tìm kiếm tự do.

Với những nội dung cuốn hút và tình tiết gay cấn không ngừng, Perfect Crown liên tục phá kỷ lục rating của chính mình, thời điểm cao nhất, tỷ suất người xem đã đạt 13,4%.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt.

Sung Hee Joo (IU) chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Yi An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.