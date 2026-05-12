Đây phải chăng là nguyên mẫu của IU ở Perfect Crown: Lọ lem thời hiện đại thần thái ngút ngàn được cả nước kính nể

Kể từ khi Perfect Crown chính thức trình làng trên nền tảng Disney+, bộ phim đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt truyền thông mạnh mẽ với tỷ suất người xem tăng trưởng ấn tượng qua từng tập. Không chỉ dừng lại ở một tác phẩm giải trí đơn thuần, bộ phim đang được giới chuyên môn dự đoán sẽ trở thành một trong những cái tên ăn khách nhất năm nay nhờ kịch bản kịch tính và cách xây dựng nhân vật đầy tinh tế. Đặc biệt, nhân vật chính Sung Hee Joo do "em gái quốc dân" IU thủ vai đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi khán giả phát hiện ra hàng loạt điểm tương đồng thú vị giữa cô và Vương phi xứ Wales Kate Middleton.

Sức hút đầu tiên của bộ phim đến từ sự chân thực trong việc tái hiện mô-típ "Lọ Lem thời hiện đại". Khác với những lời đồn đoán ban đầu, khi đi sâu vào nội dung, người xem nhận thấy xuất thân của Hee Joo có sự trùng khớp ngỡ ngàng với Vương phi Kate. Cả hai đều là những cô gái xuất thân từ tầng lớp thường dân, không mang dòng máu quý tộc nhưng bằng trí tuệ và sự nỗ lực, họ đã bước chân vào trung tâm quyền lực thông qua cuộc hôn nhân với những người thừa kế danh giá.

Khác với hình dung quen thuộc về các nữ chính “lọ lem bước vào hoàng tộc”, Hee Joo được xây dựng như một nhân vật hiện đại, hiểu rõ sức mạnh của công chúng, biết tận dụng truyền thông và đặc biệt sở hữu hình ảnh gần gũi, thanh lịch nhưng vẫn đầy tham vọng. Chính điều đó khiến nhiều khán giả liên tưởng tới Kate Middleton, người từng bước từ một cô gái thường dân trở thành thành viên nổi bật bậc nhất của Hoàng gia Anh. Nếu như Kate ngoài đời được truyền thông gọi là biểu tượng của “giấc mơ hoàng gia hiện đại”, thì Hee Joo trong phim cũng mang cấu trúc nhân vật tương tự: một cô gái không xuất thân quý tộc nhưng từng bước bước vào trung tâm quyền lực bằng tình yêu, sự thông minh và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

Sự kết nối giữa Hee Joo và Vương phi Kate còn được cài cắm qua những chi tiết mang tính biểu tượng cao, mà nổi bật nhất là chiếc nhẫn cầu hôn. Trong phim, Đại quân Lee An đã dùng chiếc nhẫn sapphire xanh, di vật quý giá của người mẹ quá cố để ngỏ lời với Hee Joo. Hình ảnh này lập tức khiến công chúng liên tưởng đến món trang sức huyền thoại trên tay Vương phi Kate. Thực tế, chiếc nhẫn sapphire truyền thừa ấy vốn thuộc về mẹ chồng của Kate, sau đó được Thân vương William dùng để cầu hôn cô, biến nó thành món đồ mang tính biểu tượng cho tình yêu và sự tiếp nối truyền thống hoàng gia. Sự tương đồng này không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở ý nghĩa tinh thần sâu sắc: cả Hee Joo và Kate đều được trao lại báu vật từ người mẹ chồng đã khuất, những người mà cuộc đời họ đều khép lại trong nỗi đau sau các vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.

Không dừng lại ở những vật phẩm xa xỉ, mối nhân duyên của cặp đôi chính trong phim cũng gợi nhắc đến chuyện tình cổ tích tại Đại học St Andrews. Hee Joo và Đại quân Lee An vốn là bạn học cũ từ thời trung học, một chi tiết gợi mở về sự gắn kết lâu bền từ thuở thiếu thời trước khi chính thức đối mặt với những lễ nghi nghiêm ngặt của hoàng tộc. Điều này tương tự như cách mà Kate và William đã cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên đầy kỷ niệm trước khi cô trở thành thành viên chính thức của Hoàng gia Anh.

Bên cạnh đó, bộ phim còn tạo nên nhiều cuộc thảo luận bởi chi tiết bi kịch liên quan tới tai nạn xe hơi. Trong phim, mẹ của Đại quân Lee An, Vương hậu Ui Hyun qua đời trong một vụ tai nạn bí ẩn từ nhiều năm trước và đến hiện tại vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn. Mô-típ này khiến không ít khán giả liên tưởng tới những biến cố từng phủ bóng lên Hoàng gia Anh, từ đó càng làm tăng cảm giác rằng ê-kíp đã cố tình cài cắm nhiều biểu tượng mang hơi hướng hoàng gia châu Âu vào tác phẩm.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên độ "phủ sóng" của bộ phim chính là phong cách thời trang của nhân vật chính. Ngay từ những tập đầu tiên, Hee Joo đã chứng minh mình là một người dẫn đầu xu hướng khi xuất hiện với loạt trang phục và phụ kiện tinh tế. Phong cách của cô, từ những bộ suit quyền lực đến trang phục tối giản nhưng thanh lịch, được đánh giá là mang đậm dấu ấn cá nhân và sự sang trọng. Điều này gợi nhớ trực tiếp đến Vương phi xứ Wales, người trong suốt hơn một thập kỷ qua luôn giữ vững phong độ là biểu tượng thời trang toàn cầu. Mỗi lần xuất hiện, Kate đều gây ấn tượng với những thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, và Hee Joo trong phim dường như cũng đang áp dụng chính công thức ấy để chinh phục công chúng và giới truyền thông.

Dù phía biên kịch chưa đưa ra xác nhận chính thức về việc lấy nguyên mẫu từ đời thực, nhưng sự lồng ghép logic giữa các chi tiết từ chiếc nhẫn, xuất thân thường dân đến gu thời trang đẳng cấp đã khiến nhân vật của IU trở nên sống động và có chiều sâu hơn bao giờ hết. Chính sự tương đồng thú vị với Vương phi Kate Middleton đã giúp bộ phim không chỉ là một câu chuyện hư cấu, mà còn là một bức tranh đa diện về sự giao thoa giữa điện ảnh và đời thực, hứa hẹn sẽ còn tiếp tục bùng nổ rating trong những chặng đường sắp tới.

nguồn: 123beauty