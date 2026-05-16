Diễn viên quen mặt khán giả 5 lần tái phạm say rượu lái xe, bị đề nghị mức án phạt nặng

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Son Seung Won bị xét xử vào ngày 13/5 vì lái xe trong tình trạng say rượu, không có bằng lái. Nghiêm trọng hơn cả, đây là lần thứ 5 nam diễn viên này bị bắt, với chung một tội trạng.

Son Seung Won ra mắt với tư cách là diễn viên nhạc kịch vào năm 2009 và vài năm sau đó, anh bắt đầu sự nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc. Nam diễn viên được biết đến với vai diễn trong bộ phim nổi tiếng Welcome to Waikiki và Hello, My Twenties!. Sự nghiệp của anh đột ngột thay đổi sau nhiều lần vi phạm pháp luật.

Son Seung Won là diễn viên tài năng...

... nhưng đã có đến 5 lần say rượu lái xe. Ảnh: Yonhap

Sau khi gây tai nạn giao thông do lái xe trong tình trạng say rượu và bỏ trốn khỏi hiện trường vào năm 2018, Son Seung Won đã bị bắt. Cảnh sát còn phát hiện anh không có bằng lái. Trong quá trình điều tra, có thông tin cho rằng nam diễn viên đã có 3 lần vi phạm luật lái xe khi say rượu trước đó. Cuối cùng, Son Seung Won đã bị kết án 18 tháng tù giam vào năm 2019.

Sau khi được thả tự do, sự trở lại của Son Seung Won trong ngành giải trí đã vấp phải sự phản đối, dẫn đến việc anh lặng lẽ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Theo chương trình Newsroom của đài JTBC, Son Seung Won tái phạm lần thứ 5 vào tháng 11 năm ngoái. Nam diễn viên đã uống rượu ở Apgujeong, lên xe vào khoảng 6h sáng và lái xe ngược chiều trong khoảng 2 phút.

Son Seung Won bị bắt lần thứ 5 vào tháng 11/2025. Ảnh: JTBC

Sau khi bị bắt về đồn cảnh sát, diễn viên này đã bảo bạn gái tháo hộp đen của xe để che giấu bằng chứng. Phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 13/5, nhưng trước đó 1 tuần, Son Seung Won vẫn lái xe đi nhậu dù không có bằng lái hợp lệ.

Son Seung Won nhờ bạn gái thủ tiêu bằng chứng. Ảnh: JTBC

Trước khi hầu tòa 1 tuần, nam diễn viên lại lái xe đi uống rượu. Ảnh: JTBC

Điều này hoàn toàn trái ngược với thư xin lỗi nam diễn viên trình lên tòa, trong đó có lời hứa sẽ ngừng uống rượu và tìm cách điều trị chứng nghiện rượu. Son Seung Won cũng được cho là đã thề sẽ không lái xe khi say xỉn hoặc không có giấy phép lái xe hợp lệ. Trong phiên tòa này, công tố đã đề nghị mức án tù giam 4 năm. Phiên tòa cuối cùng tuyên án được ấn định tổ chức vào ngày 11 tháng sau.

Son Seung Won sinh năm 1990, từng sở hữu sự nghiệp đầy triển vọng trước khi vướng vào những bê bối đời tư chấn động. Xuất thân là một diễn viên nhạc kịch thực lực, anh sở hữu gương mặt hiền lành, thư sinh và khả năng diễn xuất tự nhiên, giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả qua các vai diễn truyền hình.

Son Seung Won bị đề nghị 4 năm tù. Ảnh: Yonhap

Trước khi sự nghiệp bị đóng băng, Son Seung Won đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ phim ảnh qua Age Of Youth, Welcome To Waikiki, Hello, My Twenties!... Anh còn là nam diễn viên trẻ nhất từng đảm nhận vai chính trong vở nhạc kịch huyền thoại Hedwig and the Angry Inch , đồng thời góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn như The Days , Trace U .

Dù đang trên đà phát triển rực rỡ, sự nghiệp của Son Seung Won đã hoàn toàn khép lại sau những sai lầm nghiêm trọng liên quan đến pháp luật. Sự biến mất của cái tên Son Seung Won trên bản đồ điện ảnh Hàn Quốc là một bài học đắt giá về việc giữ gìn hình ảnh và đạo đức của người nghệ sĩ. Anh từng là một tài năng thực thụ, nhưng những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống cá nhân đã khiến hào quang ấy vụt tắt mãi mãi.

Son Seung Won từng là diễn viên triển vọng. Ảnh: Starnews

Nguồn: Koreaboo