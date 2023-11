Penthouse gặp tình trạng dột, nứt tùm lum, KTS nhận định: Ai vỗ ngực chưa từng dính lỗi, là nói xạo!

So với những công trình nhà ở bình thường, penthouse hay biệt thực thuộc phân khúc cao cấp, chủ nhân phải chi rất nhiều tiền để thiết kế theo sở thích. Do vậy phần lớn mọi người đều nghĩ đây sẽ là tổ ấm hoàn hảo 100%, có độ bền vượt thời gian, không gặp bất cứ lỗi nào trong suốt thời gian sử dụng.



Tuy nhiên vừa qua, Dino Vũ khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ căn penthouse trị giá 8 tỷ của mình bị thấm dột khi vào mùa mưa. Chưa kể, căn nhà của nam YouTuber còn bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Điều này khiến bản thân Dino Vũ cũng hoang mang vì không nghĩ rằng đã phải bỏ rất nhiều tiền cho không gian sống nhưng vẫn chịu cảnh nhà bị dột, thấm nước và nứt tùm lum.

Dino Vũ từng than thở vì ở penthouse nhưng vẫn gặp tình trang mưa dột, nước thấm vào nhà

Nhận định về vấn đề làm nhà, thiết kế penthouse hay biệt thự nhưng vẫn gặp những lỗi như căn hộ của Dino Vũ, KTS Trần Anh Tùng - founder công ty Modulor Design thẳng thắn bày tỏ: "Đã làm thì kiểu gì cũng có lỗi. Trong ngành của mình, ai tự vỗ ngực nói rằng tôi hoàn hảo, tôi chưa từng dính lỗi, là nói xạo. Có những lỗi có thể tránh khỏi khi dạn dày kinh nghiệm, nhưng có những lỗi bất khả kháng thì đành chịu, cố gắng tìm biện pháp để xử lý".

Theo đó, KTS Trần Anh Tùng cho biết điều mà bất cứ ai khi thi công nhà cũng đều lo ngại và quan tâm nhất chính là chống thấm, dột. "Đặc điểm khí hậu ở miền Bắc Việt Nam khá khắc nghiệt nên công trình cũng có nhiều nguy cơ bị thấm hơn. Thậm chí xử lý tốt nhà mình nhưng có nhiều khi nhà hàng xóm lại ngấm nước sang. Khi đã bị thấm dột, cách khắc phục là tìm ra nguyên nhân, các vấn đề hiện hữu và tìm giải pháp sửa. Phòng hơn chống, những phần nào mình có thể tính toán trước thì nên làm tốt, để xảy ra rồi thì xử lý rất mất thời gian và công sức", KTS Trần Anh Tùng nói.

KTS Trần Anh Tùng

Ngoài ra, KTS Trần Anh Tùng cũng chia sẻ thêm rằng nhà "xịn" nhưng không có nghĩa cứ đắp đồ nội thất đắt tiền, có nhãn mác mới được coi là sang trọng và đẳng cấp. Mà mọi thứ cần phù hợp, có phong cách và hợp với mong muốn, sở thích của chủ nhà. Bản thân Anh Tùng khi thiết kế cũng không hoàn toàn hướng đến tệp khách hàng giới thượng lưu.

"Nếu tính chi phí dành cho thiết kế đối với các khách hàng của mình sẽ nằm trong khoảng 10% tổng đầu tư công trình (trở xuống). Có nhiều khách hàng của mình rất giản dị, nhưng muốn xây 1 ngôi nhà thực sự ưng ý từng chút một, hoặc là thấy mình hợp gu nên liên hệ với mình. Giá được cấu thành từ nhiều yếu tố bao gồm cả việc tư vấn - thiết kế và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình thiết kế và thi công. Mức giá của mình đưa ra đủ để mình chuyên tâm vào công việc, 1 cách công tâm", KTS Trần Anh Tùng chia sẻ.

KTS Trần Anh Tùng từng thiết kế nhiều biệt thự, villa

Là một người thực hiện nhiều dự án nhà biệt thự, villa hoành tráng với phong cách tân cổ điển, KTS Trần Anh Tùng cũng từng nhận nhiều đánh giá cho rằng đó là style "sến". Anh bày tỏ: "Less is more hay Minimalism hay bất kỳ 1 trường phái nghệ thuật - kiến trúc nào cũng đều có 1 câu chuyện và bối cảnh hình thành. Nhưng mình nghĩ không nên quá hà khắc về phong cách, miễn là người sống trong không gian đó phù hợp với tinh thần mà không gian đó mang lại. Mình làm tân cổ điển nhiều, nhưng mình cũng làm hiện đại nhiều, và mình thấy phong cách nào cũng có vẻ đẹp riêng, miễn là phải làm "tới" hoặc ít nhất là làm sạch nước cản. Phong cách không xấu, vẽ và làm nhà xấu mới xấu".