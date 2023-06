Park Bom (2NE1) tái hiện hit hơn 10 năm tuổi: Ngoại hình khác lạ còn giọng hát thế nào?

Ngày 10/6 vừa qua, Park Bom đã thành công dành cho fan đêm nhạc đầy cảm xúc You & I tại Manila, Philippines. Trong 4 thành viên, Park Bom chắc hẳn là người đối diện với nhiều biến cố nhất. Giọng ca chính 2NE1 từng là nhân tố hút fan nhất nhóm nhờ nhan sắc, giọng hát nổi bật, có nét riêng thậm chí trở thành đặc trưng cho nhà YG. Thế nhưng, sự nghiệp Park Bom bị "đóng băng" khi đang trên đỉnh cao vì lùm xùm.

Park Bom được coi là một trong những giọng ca chính góp phần tạo nên "màu sắc YG"

Sau đó, 2NE1 nói lời chia tay đầy tiếc nuối, dừng hoạt động vào năm 2016, Park Bom dần vắng bóng khỏi làng nhạc. Sau quãng thời gian biến cố, từ năm 2019 đến nay, Park Bom tái xuất trong nhiều dự án cá nhân. Mỗi lần comeback cô đều khiến truyền thông xôn xao vì ngoại hình khác lạ. Suốt những năm qua, Park Bom phải chống chọi với chứng bệnh sưng hạch bạch huyết.

Park Bom rực rỡ tại concert cá nhân You & I

Ngọại hình Park Bom thay đổi khác lạ vì căn bệnh sưng hạch bạch huyết

Tại concert You & I, Park Bom mang giọng hát đầy thương nhớ đến với fan, thể hiện phong độ vững chắc cùng các ca khúc như Spring (ft. Sandara Park), Don't Cry, 4: 44, My Lover,... Đặc biệt, sân khấu Lonely và You & I của Park Bom chứa đầy cảm giác hoài niệm, như đưa fan trở lại những ngày cô và 2NE1 trên đỉnh cao sự nghiệp.

Park Bom trình diễn hit quốc dân You & I

Sân khấu You & I năm 2010

Dù đã 14 năm kể từ lúc phát hành You & I, giọng hát Park Bom vẫn đủ sức thuyết phục người nghe nhạc khó tính. So với sân khấu live năm 2010, giọng hát Park Bom không có quá nhiều khác biệt, thậm chí còn cảm xúc hơn. Nhiều biến cố xảy ra, Park Bom vẫn giữ vững giọng live ấn tượng, những nốt cao nội lực và cách xử lý bài hát không thể trộn lẫn. Không hổ danh là giọng ca chính mang đậm "màu sắc YG", Park Bom một lần nữa khiến fan xúc động rơi lệ khi nghe cô nàng tái hiện bản hit làm nên tên tuổi.

Park Bom giữ vững phong độ idol