Park Bo Gum phải lòng IU trong phim mới của biên kịch 'Thanh xuân vật vã'

Mới đây, công ty Pan Entertainment đã thông báo rằng IU và Park Bo Gum sẽ tham gia vào bộ phim You have well done. Nội dung phim kể về câu chuyện của Ae Soon (IU) cùng với Gwan Shik (Park Bo Gum), những người sinh ra trên hòn đảo Jeju vào những năm 1950.

Nhân vật Ae Soon do IU thủ vai là một cô gái có cá tính nổi loạn, sôi nổi, sẵn sàng thể hiện cảm xúc và tràn đầy năng lượng tích cực. Dù sinh ra trong một gia đình chẳng lấy gì làm khá giả và thậm chí còn không được đi học, thế nhưng Ae Soon vẫn luôn nuôi ước mơ trở thành một nhà thơ.

IU và Park Bo Gum sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim You have well done - nguồn: Bazaar

Ở chiều ngược lại, nhân vật Gwan Shik lại là một chàng trai có phần hướng nội. Gwan Shik chỉ yêu một mình Ae Soon. Dù không phải kiểu người nói nhiều và giỏi làm những điều lãng mạn, nhưng anh lại có cách riêng để thể hiện tình yêu của mình: Luôn âm thầm bảo vệ Ae Soon và mong những điều tốt đẹp nhất cho cô.

Với nội dung như trên, You have well done hứa hẹn sẽ là một bộ phim chữa lành nhẹ nhàng, ấm áp. Phần kịch bản của tác phẩm này được chắp bút bởi biên kịch Im Sang Choon, người đứng sau thành công của những bộ phim nổi tiếng như Thanh xuân vật vã và Khi hoa trà nở.

Thời điểm hiện tại, các fan đang rất mong chờ màn trở lại của cả IU lẫn Park Bo Gum bởi họ đã tạm rời xa màn ảnh nhỏ trong khoảng thời gian khá lâu. Lần gần nhất IU xuất hiện ở một bộ phim truyền hình, đó là năm 2019 với tác phẩm Khách sạn bí ẩn. Còn với Park Bo Gum, đó là năm 2020 trong tác phẩm Ký sự thanh xuân.