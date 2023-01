Năm 2022 viên mãn của Lee Jong Suk và IU

"IU là người bạn gái tuyệt vời mà tôi muốn chăm sóc, chở che. Cô ấy khiến tôi trở thành một người tốt".



"Jong Suk luôn ủng hộ và nói tôi là người giỏi nhất. Tôi biết mình luôn có thể tin tưởng anh ấy. Đó là một chàng trai đáng yêu và hay gửi đến tôi những lời động viên chân thành".

Phía trên là những lời có cánh mà cặp đôi Lee Jong Suk - IU dành cho nhau. Và với fan hâm mộ của cả hai, đó cũng là "viên đường" ngọt ngào thần tượng dành tặng cho họ trong những ngày đặc biệt này.

Nhìn lại năm 2022, có lẽ chỉ riêng chuyện biến tình bạn thành tình yêu là cũng đủ để cả Lee Jong Suk lẫn IU cảm thấy hài lòng, mãn nguyện. Thế nhưng không chỉ trong chuyện tình cảm mà ở mặt trận sự nghiệp, họ cũng đạt được những dấu ấn đáng nhớ.

Lee Jong Suk và IU đã chính thức nên duyên - nguồn: Esquire, GQ

Lee Jong Suk có màn tái xuất màn ảnh nhỏ thành công

Trong năm vừa qua, Lee Jong Suk đã xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ với dự án Big Mouth đóng cùng nàng thơ nhóm SNSD - Yoona. Bộ phim đạt mức rating ấn tượng 10%. Con số này cao hơn đáng kể so với thành tích của 3 tác phẩm trước đó anh tham gia là Phụ lục tình yêu (5.151%), Thánh ca tử thần (6.1%) và Khi nàng say giấc (7.7%). Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau 6 năm, nam diễn viên cuối cùng cũng đã có một tác phẩm sở hữu mức rating trung bình đạt hai chữ số.

Ở giai đoạn sau, Big Mouth gặp phải một vài tranh cãi về mặt nội dung. Thế nhưng khi nhìn vào các con số thống kê, có thể thấy sức hút của phim chẳng hề suy giảm. Rating tập cuối lên tới 13.7% - cao nhất trong số các tập và cao thứ hai trong số các phim chiếu cùng khung giờ. Đáng chú ý, chỉ riêng tại Hàn Quốc, đã có tới hơn 2.5 triệu người theo dõi tập cuối của bộ phim.

Sau 6 năm, cuối cùng Lee Jong Suk cũng có một dự án truyền hình đạt mức rating hai chữ số - nguồn: MBC

Tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2022, Big Mouth được công bố là bộ phim hay nhất năm. Trong khi đó, Lee Jong Suk giành giải Daesang và giải Cặp đôi đẹp nhất (cùng với Yoona).

IU để lại dấu ấn ở cả hai lĩnh vực diễn xuất và ca hát

Nói về năm 2022 của bản thân, IU gọi đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi bởi cô không phát hành và chuẩn bị cho bất cứ album nào. Thế nhưng ở mảng âm nhạc, "em gái quốc dân" vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ với concert 2 đêm hoành tráng The Golden Hour: Under the Orange Sun.

Những hình ảnh trong buổi concert của IU - nguồn: Allkpop

Theo thống kê, đã có tới 88.000 khán giả tham gia. Và tin rằng với các fan hâm mộ may mắn có mặt tại đêm diễn, họ đã được trải qua những khoảnh khắc chẳng thể nào quên. Đó là những màn bắn pháo hoa rực sáng cả bầu trời, trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái hay cảnh nữ nghệ sĩ đứng trên khinh khí cầu và hát ca khúc Strawberry Moon.

Sau khi concert của IU khép lại, trên mạng xã hội, netizen đã dành cơn mưa lời khen cho IU. Những lời khen ấy xuất hiện không chỉ bởi sự chỉn chu, tận tâm của của cô với âm nhạc, mà còn bởi tình cảm, sự chu đáo mà cô đã thể hiện thông qua việc chuẩn bị đệm ngồi miễn phí cho các fan ngồi ghế nhựa.



IU trong phim Người môi giới - nguồn: CJ E&M

Ở lĩnh vực diễn xuất, tác phẩm Người môi giới (Broker) cô đóng chính cùng Song Kang Ho, Gang Dong Won đã thắng giải Ecumenical Jury Award tại Liên hoan phim Cannes. Cá nhân IU được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc tại giải thưởng của Hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc, Giải thưởng Điện ảnh vàng (Golden Cinematography Awards) và Liên hoan phim Quốc tế Chunsa. Cô cũng gặt hái danh hiệu Ngôi sao được yêu thích tại Giải thưởng điện ảnh Rồng xanh và Giải thưởng điện ảnh Buil.

Với những thành tích ấn tượng trong nghệ thuật, danh tiếng của IU ngày càng được củng cố. Chính vì thế, chẳng bất ngờ khi Tổng công ty phát thanh truyền hình Hàn Quốc (KOBACO) tuyên bố IU chính là gương mặt thương hiệu được yêu thích nhất vào năm 2022. Cụ thể, thao khảo sát mà KOBACO thực hiện, IU nhận được 9.4% số phiếu bầu, cao hơn vận động viên trượt băng Kim Yuna (6%), diễn viên hài Yoo Jae Suk (5%) hay ngôi sao bóng đá Son Heung Min (4.5%).

Nhiều năm đã qua nhưng sức hút của cái tên IU vẫn chưa bao giờ suy giảm - nguồn: Dazed Korea, Ceci Magazine, Vogue

Trong năm qua, cô từng hợp tác để quảng bá cho các thương hiệu lớn ở cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc, đó là: Pepsi (Lotte Chilsung), Woori Financial Capital, Chamisul (HiteJinro), Black Yak, New Balance, Jeju Samdasoo, Gucci và một số nhãn hàng của Kakao.