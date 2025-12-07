Park Bo Gum vừa có 1 đêm trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2025 không thể nào quên. Anh xuất hiện với diện mạo đẹp như bạch mã hoàng tử, ẵm trọn giải thưởng Actor of the Year (OTT). Cả châu Á còn ghen tị đỏ mắt khi Park Bo Gum liên tục được 2 hai nàng thơ đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn Quốc IU - Kim Yoo Jung “dắt tay” lên sân khấu nhận giải Best Couple không phải 1, mà tới tận 2 lần!

Đặc biệt hơn cả, nam thần xứ Hàn đã tranh thủ thời gian thăm thú, dạo quanh và "hòa tan" vào văn hóa Đài Loan (Trung Quốc). Park Bo Gum đáp xuống thành phố Cao Hùng vào chiều ngày 5/12 trong tiếng hò reo vang dội của fan. Nhưng chỉ vài tiếng sau, 1 fan bất ngờ phát hiện Park Bo Gum cũng xếp hàng mua cơm thịt kho tại quán Bo Hong Lu Rou Fan đạt sao Michelin. Anh diện đồ thể thao màu đen đơn giản và mang kính râm ở cổ.

"Khả năng này còn điên rồ hơn cả trúng số!" - fan này thốt lên. Ban đầu, người này còn ngần ngại đến gần vì sợ làm phiền Park Bo Gum. Nhưng khi anh chuẩn bị rời đi, fan này đã nhẹ nàng đến xin chụp ảnh cùng. Không hề nề hà, nam thần sinh năm 1993 nồng nhiệt đáp lại bằng 1 nụ cười rạng rỡ và câu trả lời là "có". Họ chụp ảnh ngay cạnh bên cây cột gỗ của quán ăn, ghi lại ghi lại khoảnh khắc tự nhiên và khó quên.

Park Bo Gum hạ cánh vào chiều ngày 5/12 trong tiếng hò reo của fan

Đến tối, anh đã đi ăn cơm thịt kho và vui vẻ chụp ảnh với fan

Đến sáng ngày 6/12, netizen lại được dịp phát sốt khi Park Bo Gum chạy bộ một mình dọc bờ sông Tình Yêu. Anh diện áo gió màu cam rực rỡ, toát lên vẻ năng động khỏe khoắn. Người hâm mộ ở gần đó đã đến xin chụp ảnh cùng anh và nhanh chóng được đáp ứng. Hình ảnh nam diễn viên giơ tay chữ V, nở nụ cười dịu dàng nhanh chóng thu hút đến 60.000 lượt thích trên mạng xã hội.

Netizen xứ Đài không khỏi xuýt xoa, phấn khích khi Park Bo Gum tranh thủ dành thời gian khám phá địa phương, ăn những món ăn nổi tiếng. Nam thần Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đạt điểm 10 trong lòng netizen vì quá đỗi thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ chụp ảnh cùng fan trên đường.

Park Bo Gum chạy bộ dọc bờ sông Tình Yêu vào sáng ngày 6/12

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất.

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind . Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng , giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu "Bạn trai quốc dân", "Hoàng tử cổ trang".

Park Bo Gum nổi tiếng với vẻ đẹp trai "chuẩn Hàn", nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và phong thái thanh lịch. Anh luôn là gương mặt được săn đón của các tạp chí thời trang và thương hiệu lớ. Bên cạnh đó, Park Bo Gum được biết đến với tính cách khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng và thân thiện. Anh thường được các đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp và lối sống sạch. Anh cũng rất đa tài khi có thể chơi piano, guitar, và từng là thành viên đội bơi của trường.

Park Bo Gum hóa bạch mã hoàng tử tại AAA

Anh thắng đến 2 giải Best Couple cùng IU và Kim Yoo Jung

Nguồn: Yahoo News