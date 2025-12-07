Gần đây, MC quốc dân Yoo Jae Suk bị tố hủy hoại hình ảnh của Lee Yi Kyung (phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) qua show Hangout With Yoo. Vậy nên, "nhất cử nhất động" của 2 ngôi sao này luôn lọt vào tầm ngắm của công chúng trong suốt thời gian qua. Và mới đây khi xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải danh giá AAA 2025 vào tối 6/12, Lee Yi Kyung đã có động thái được cho là nhắm vào MC họ Yoo.

Cụ thể, Lee Yi Kyung cảm ơn những nghệ sĩ hợp tác với mình trong show Hangout With Yoo ở bài phát biểu nhận giải, thế nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Yoo Jae Suk: "Tôi chân thành cảm ơn ban tổ chức đã trao cho tôi giải thưởng cao quý và.lắng nghe tiếng lòng của tôi vào dịp cuối năm này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến CEO công ty quản lý của mình. Haha và Joo Woo Jae ơi, em nhớ các anh nhiều lắm. Em chân thành cảm ơn các anh". Từ đây, truyền thông và khán giả đồng loạt nhận định, Lee Yi Kyung đã dằn mặt Yoo Jae Suk ngay trên sân khấu nhận giải sau drama bị MC quốc dân hủy hoại hình ảnh.

Lee Yi Kyung được cho là có màn trả đũa...

... đàn anh Yoo Jae Suk ngay tại AAA mới đây

Cũng trên sân khấu AAA mới đây, Lee Yi Kyung còn gián tiếp nhắc lại ồn ào bị show Hangout With Yoo của Yoo Jae Suk bỏ rơi sau tin đồn đời tư: "SNL Korea ơi, ekip có đang xem lễ trao giải này không ạ? Tôi trống lịch vào những ngày thứ 5 rồi đấy nhé". Được biết, chương trình Hangout With Yoo luôn được ghi hình vào ngày thứ 5 mỗi ngày. Nói cách khác qua bài phát biểu nhận giải mới đây, Lee Yi Kyung không chỉ nhắc lại việc mình bị show của Yoo Jae Suk hắt hủi mà còn bày tỏ mong muốn được xuất hiện trong chương trình ăn khách SNL Korea trong thời gian tới.

Chưa dừng lại ở đó, ngay trên sân khấu AAA, Lee Yi Kyung l lần nữa khẳng định bản thân mình trong sạch trước loạt cáo buộc gửi ảnh đồi trụy: "Những điều tôi nói ra sau đây có thể không phù hợp với bầu không khí sự kiện hôm nay. Mọi người ạ, gần đây tôi cảm thấy như mình bỗng nhiên bị trận mưa đá dội xuống đầu mà không được thông báo trước. Cô gái kia đã gửi lời xin lỗi và cầu xin sự khoan hồng qua email của công ty tôi rồi đó. Tôi sẽ tóm được cô ta bằng bất cứ giá nào".

Bài phát biểu nhận giải của Lee Yi Kyung đã trở thành chủ đề nóng

Drama liên quan tới Lee Yi Kyung - Yoo Jae Suk nổ ra cách đây không lâu sau khi tài tử họ Lee tiết lộ, anh biết thông tin mình bị loại khỏi chương trình Hangout With Yoo do Yoo Jae Suk chủ trì thông qua báo chí chứ không được ekip báo trực tiếp: "Mặc dù tin đồn được chứng minh là bịa đặt chỉ trong 1 ngày, nhưng tôi vẫn bị thúc giục rời khỏi chương trình và không có lựa chọn nào khác ngoài tự nguyện rời đi".

Lee Yi Kyung đồng thời cũng làm rõ "sự cố húp mì văng tứ tung" trên Hangout With Yoo của Yoo Jae Suk hồi tháng 6 vừa qua. Ở phân cảnh đó, nam diễn viên húp mì xì xụp, nước dùng bắn tung tóe khắp mặt và không nhận được gì hơn ngoài 1 câu "Làm tốt lắm" cộc lốc từ các tiền bối của mình. Khi chương trình lên sóng, tài tử Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bị khán giả chỉ trích ăn uống bất lịch sự, thô lỗ. Nhưng hóa ra đây là tình huống cắt ghép, phá hỏng hình ảnh của anh. Lee Yi Kyung nhấn mạnh: "Tôi đã nói rõ ràng rằng tôi không muốn làm điều đó. Nhưng ekip nói với tôi rằng họ đã thuê 1 quán mì và buộc tôi phải làm điều đó. Đoạn tôi nói ‘Tôi làm việc này chỉ để gây cười cho chương trình tạp kỹ’ đã bị cắt bỏ. Sau đó, tôi phải gánh chịu toàn bộ chỉ trích, điều này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của tôi".

Từ đây, Yoo Jae Suk bị tố đã phá hỏng hình ảnh của Lee Yi Kyung suốt 3 năm qua để gây cười, nhưng lại vội vàng phủi tay, ép nam diễn viên rời đi khi anh dính tin đồn thất thiệt.

Phân cảnh ăn mì khiến Lee Yi Kyung bị chỉ trích là sản phẩm cắt ghép

Khán giả yêu cầu Yoo Jae Suk phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất về mặt hình tượng của đàn em Lee Yi Kyung

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, ekip Hangout With Yoo đã lên tiếng xin lỗi vì tình huống cắt ghép "húp mì văng tứ tung" làm ảnh hưởng đến Lee Yi Kyung. Họ giải thích câu thoại "Tất cả vì mục đích giải trí" của Lee Yi Kyung bị cắt do ekip không đánh giá đầy đủ cảm xúc của người xem. Tuy nhiên về vấn đề Lee Yi Kyung rời chương trình, ekip cho biết họ đã thỏa thuận với công ty của anh, thống nhất lý do "tự nguyện rời đi vì xung đột lịch trình" chứ không hề đơn phương thông báo. Yoo Jae Suk chỉ làm theo yêu cầu của ekip là truyền tải thông tin Lee Yi Kyung rời đi trên sóng truyền hình. Ekip mong khán giả không đổ lỗi, suy đoán về các thành viên chương trình. Dù vậy, tuyên bố này vẫn chưa thể xoa dịu dư luận.

Việc Lee Yi Kyung bị buộc rời khỏi Hangout With Yoo có liên quan tới lời cáo buộc của 1 người phụ nữ nhắm vào nam diễn viên. Vào hôm 20/10, Lee Yi Kyung bị 1 người phụ nữ tố có loạt hành vi nhạy cảm. Theo đó, cô gái khẳng định Lee Yi Kyung đã chủ động chia sẻ ảnh vùng kín của nam diễn viên cho mình. Song song với đó, tài tử Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được cho là đã gửi tin nhắn yêu cầu người phụ nữ nói trên phải gửi ảnh vùng kín của cô cho nam diễn viên. Chưa hết, Lee Yi Kyung còn bị tố có loạt phát ngôn gây sốc liên quan tới hiếp dâm, số đo vòng ngực và bài kiểm tra về tình dục.

Ngay trong tối 20/10, đại diện của Lee Yi Kyung đã mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc nhạy cảm liên quan tới nam nghệ sĩ. Trong thông báo nóng được đưa ra, công ty quản lý của tài tử họ Lee khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật để bảo vệ danh dự và tên tuổi của anh. Bản thân người tố cáo ban đầu lên tiếng xin lỗi, nói chỉ dùng AI để đùa cợt. Tuy nhiên sau đó, người phụ nữ tiếp tục bóc phốt Lee Yi Kyung. Thế nhưng tới nay theo nam diễn viên họ Lee, cô gái đã rối rít gửi lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ từ anh.

Lee Yi Kyung bức xúc vì bị 1 cô gái tung tin sai sự thật