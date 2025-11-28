Khoảnh khắc xúc động nhất MAMA 2025: Park Bo Gum cúi đầu mở màn, xót xa tưởng niệm nạn nhân thảm hoạ cháy tại Hong Kong (Trung Quốc)

Giữa lúc Hong Kong (Trung Quốc) đang chìm trong đau buồn vì thảm họa cháy chung cư Wang Fuk Court, lễ trao giải MAMA 2025 vẫn diễn ra sau nhiều cuộc họp bàn. Tuy nhiên, ban tổ chức quyết định hủy phần thảm đỏ, thu nhỏ quy mô và điều chỉnh không khí chương trình theo hướng trang trọng, chia sẻ mất mát cùng người dân.

Mở màn MAMA chính là 1 khoảnh khắc vô cùng xót xa: MC Park Bo Gum cúi người và phát biểu tưởng niệm, dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân. Bầu không khí chương trình cũng đã được tiết chế. Các nghệ sĩ mặc trang phục tối màu, đeo ruy băng đen, giữ thái độ nghiêm túc. Những hiệu ứng sân khấu có thể gợi liên tưởng đến lửa hoặc vụ cháy như pháo hoa, hình ảnh LED bùng cháy đều bị loại bỏ. Đặc biệt, nhóm nhạc nữ MEOVV đã tinh tế đổi lời bài hát từ "Burning Up" (bùng cháy) thành "Turn It Up" (bật lên).

Park Bo Gum mở màn bằng bầu không khí trang nghiêm và phát biểu tưởng niệm

Park Bo Gum cúi đầu

Anh cùng các nghệ sĩ dành 1 phút mặc niệm

Các nghệ sĩ như RIIZE,...

...ENHYPEN...

... IVE

... Hearts2Hearts đều đeo ruy băng đen, có thái độ nghiêm túc

Các nghệ sĩ diện trang phục sắc đen trắng

Hiệu ứng sân khấu được tiết chế, các nghệ sĩ diện trang phục tối màu

MEOVV đổi lời bài hát từ "Bùng cháy" thành "Bật lên" để không gợi nhắc đến thảm họa

Trước đó, ban tổ chức đặc biệt yêu cầu nghệ sĩ không thể hiện sự phấn khích hay tươi cười quá mức khi xuất hiện tại sân bay, nhằm tránh tạo cảm giác phản cảm hoặc gây hiểu lầm trong bối cảnh cả thành phố đang đau thương. Một số nghệ sĩ đã đeo khẩu trang hoặc giữ gương mặt nghiêm túc khi nhập cảnh. Quy định phòng cháy chữa cháy cũng rất nghiêm ngặt, yêu cầu được tuân thủ chặt chẽ.

Bên cạnh việc xuất hiện tại MAMA, 1 số nghệ sĩ Hàn Quốc đã quyên góp, ủng hộ nạn nhân của vụ cháy. Cụ thể, các nghệ sĩ như aespa, RIIZE, EXO-CBX, WayV, SM Entertainment... đã ủng hộ số tiền từ 250.000 - 1.000.000 HKD cùng những lời chia sẻ, động viên đến nạn nhân.