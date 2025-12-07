Nếu phải chọn một người đàn ông hạnh phúc nhất đêm 5/12/2025 tại lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2025, thì không ai khác ngoài Park Bo Gum! Chỉ trong vòng 2 tiếng, "bạch mã hoàng tử" đã làm cả châu Á ghen tị đỏ mắt khi liên tục được hai nàng thơ đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn Quốc “dắt tay” lên sân khấu nhận giải Best Couple không phải một, mà tới tận hai lần!

Việc Park Bo Gum tạo ra "phản ứng hóa học" bùng nổ với IU trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã khẳng định sức hút không đổi của anh trên màn ảnh. Cùng lúc đó, tình cảm của khán giả dành cho mối tình kinh điển của Park Bo Gum và Kim Yoo Jung trong Mây Họa Ánh Trăng vẫn vẹn nguyên, khiến anh dường như chiếm trọn trái tim của cả hai "nửa kia" trên màn ảnh.

Cả IU và Kim Yoo Jung đều là những mỹ nhân có nhan sắc ngây ngất, tài năng diễn xuất vượt trội. Khi sánh đôi bên Park Bo Gum nhận giải thưởng Best Couple, 2 mỹ nhân này đều xinh đẹp ngút ngàn và đặc biệt là có nhưng tương tác vô cùng ngọt ngào, ăn ý, làm bùng sáng cả khung hình. Nhận đến 2 giải Best Couple, còn sánh đôi 2 "cô vợ màn ảnh", có thể nói rằng đây chắc chắn là đêm trao giải mà Park Bo Gum sẽ không bao giờ quên!

Park Bo Gum cùng IU nhận giải Best Couple cho vai diễn trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Visual của đôi bạn đồng niên sinh năm 1993 làm bừng sáng cả khung hình

Họ có tương tác và "phản ứng hóa học" bùng nổ

Tiếp đến, Park Bo Gum lại sánh đôi với Kim Yoo Jung lên sân khấu nhận giải AAA 10 Legendary Couple. Đây là giải thưởng kỷ niệm 10 năm tổ chức lễ trao giải AAA, bình chọn ra cặp đôi huyền thoại nhất trong 10 năm qua

Từng có thời ai cũng phát sốt trước chuyện tình của cặp đôi trong Mây Họa Ánh Trăng

Khung hình tình tứ và "gấp đôi visual" làm fan xao xuyến

Trùng hợp thay, Park Bo Gum dưới khán đài ngồi giữa 2 "cô vợ màn ảnh". Cô nào cũng được anh chăm sóc tận tình

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt và Mây Họa Ánh Trăng ghi dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của Park Bo Gum

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất.

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind. Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng, giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu "Bạn trai quốc dân", "Hoàng tử cổ trang".

Park Bo Gum nổi tiếng với vẻ đẹp trai "chuẩn Hàn", nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và phong thái thanh lịch. Anh luôn là gương mặt được săn đón của các tạp chí thời trang và thương hiệu lớ. Bên cạnh đó, Park Bo Gum được biết đến với tính cách khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng và thân thiện. Anh thường được các đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp và lối sống sạch. Anh cũng rất đa tài khi có thể chơi piano, guitar, và từng là thành viên đội bơi của trường.

Park Bo Gum hóa bạch mã hoàng tử tại AAA 2025

Nguồn: X