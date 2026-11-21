Panasonic nâng tầm trải nghiệm chăm sóc tóc và da đầu

Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 được công bố tại sự kiện ra mắt sản phẩm do Panasonic Việt Nam tổ chức tại The Chapel Saigon, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 11. Máy sấy tóc thế hệ mới đánh dấu chặng đường hơn 20 năm phát triển công nghệ nanoe™, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc tóc và da đầu của người dùng hiện đại.

Kể từ khi ra mắt năm 2005, Panasonic đã trải qua hơn hai thập kỷ cải tiến vai trò của dòng máy sấy tóc nanocare để trở thành giải pháp chăm sóc tóc chuyên sâu kết hợp sấy khô và dưỡng ẩm. Với công nghệ nanoe™ MOISTURE+ và Khoáng chất(*) trong thế hệ máy sấy tóc mới, Panasonic tiếp tục nâng cao khả năng chăm sóc tóc và da đầu đồng thời tối ưu hiệu năng nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp hiện đại.

Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 được công bố tại sự kiện ra mắt sản phẩm do Panasonic Việt Nam tổ chức tại The Chapel Saigon

nanoe™ là công nghệ độc quyền của Panasonic với khả năng tạo ra các phân tử nước tĩnh điện có kích cỡ nano siêu nhỏ. Được ứng dụng trên dòng thiết bị làm đẹp nanocare như máy sấy tóc, máy uốn và duỗi tóc, máy tạo kiểu tóc và máy xông mặt hơi nước, công nghệ nanoe™ mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho tóc, da đầu và da mặt.

Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, chia sẻ: “Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 thể hiện cam kết không ngừng đổi mới của Panasonic nhằm mang đến trải nghiệm chăm sóc tóc tiên tiến hơn. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến những giải pháp làm đẹp không chỉ hiệu quả mà còn tiện lợi, dễ dàng tích hợp vào cuộc sống hằng ngày. Tại Panasonic, chúng tôi mong muốn đưa công nghệ và chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với những thói quen làm đẹp đó.”

Tính năng độc quyền đáp ứng nhu cầu chăm sóc và làm đẹp hiện đại

Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 sở hữu nổi bật với công nghệ cấp ẩm độc quyền nanoe™ MOISTURE+ tạo ra lượng hạt dưỡng ẩm gấp 18 lần so với nanoe™ thông thường, hỗ trợ cấp ẩm cho da đầu, ngăn ngừa tình trạng khô da và hòa quyện bã nhờn dư thừa với độ ẩm. Kết hợp cùng Khoáng chất(*) góp phần tăng cường sự liên kết của lớp biểu bì tóc, hạn chế tình trạng chẻ ngọn và hư tổn do ma sát khi chải tóc.

Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 được trang bị tính năng sấy tóc nhanh, đồng thời hạn chế tác động của nhiệt trong quá trình sử dụng. Kết hợp cùng động cơ BLDC (không chổi than) với tốc độ quay 107.000 vòng/phút, máy sấy tóc nanocare EH-NB70 tạo ra luồng khí mạnh, mang đến hiệu quả sấy nhanh tương đương với máy sấy tóc 1.600W(**).

Là dòng nanocare nhỏ gọn nhất từ trước đến nay(***), máy sấy tóc nanocare EH-NB70 kế thừa hành trình này với công nghệ nanoe™ MOISTURE+ và Khoáng chất giúp nâng cấp khả năng chăm sóc hoàn thiện từ mái tóc đến da đầu.

Đồng thời, thiết kế luồng khí chống rối giúp hạn chế tình trạng tóc bị cuốn vào nhau trong quá trình sấy. Hệ thống hai cảm biến thông minh theo dõi nhiệt độ môi trường và luồng khí để tự động điều chỉnh mức nhiệt phù hợp, góp phần bảo vệ tóc trước tác động của nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, thiết bị cũng sử dụng "sơn sinh khối" có nguồn gốc thực vật và thân thiện với môi trường, giúp giảm việc sử dụng tài nguyên.

Hành trình cảm nhận đa giác quan cùng công nghệ chăm sóc tóc và da đầu cao cấp

Lấy cảm hứng từ hành trình chăm sóc tóc bắt đầu từ gốc, sự kiện ra mắt máy sấy nanocare EH-NB70 với chủ đề “Trust Your Sensory” với sự tham gia của đại diện thương hiệu, các chuyên gia làm đẹp và khách mời tham gia trải nghiệm.

Hành trình trải nghiệm mở đầu với bức tường “The Legacy Wall”, tái hiện dấu mốc di sản của dòng sản phẩm nanocare. Tại khu trải nghiệm chuyên sâu, công nghệ nanoe™ MOISTURE+ và Khoáng chất(*) được giới thiệu một cách trực quan bằng hình ảnh, giúp cụ thể hóa cơ chế hoạt động thực tiễn của EH-NB70.

Tiếp nối sự kiện, người tham gia không chỉ được kiểm tra tình trạng tóc cũng như nhận tư vấn về cách chăm sóc phù hợp, mà còn trực tiếp thử nghiệm máy sấy tóc nanocare EH-NB70. Hành trình khép lại tại không gian “Trust What You Touch”, mang đến góc nhìn toàn diện hơn về những giải pháp công nghệ phục vụ cuộc sống hằng ngày từ Panasonic.