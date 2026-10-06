Series phim “Chạm tới trái tim” (Tap Into My Heart) đưa thông điệp về an toàn và bảo mật thanh toán

Mastercard chính thức ra mắt series phim ngắn “Chạm tới trái tim” (Tap Into My Heart) gồm 3 tập, khéo léo lồng ghép những nguyên tắc an toàn thanh toán vào các tình huống đời thường. Qua đó, những thông điệp về bảo vệ người tiêu dùng được truyền tải theo cách gần gũi, dễ tiếp cận và thú vị hơn với khán giả Đông Nam Á.

Bộ phim do Mastercard và McCann Singapore hợp tác phát triển sẽ lần lượt ra mắt tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines trong 8 tuần, với các nội dung ngắn được đăng tải trên TikTok, Meta và YouTube.

Thông qua những nhân vật có hoàn cảnh gần gũi, tình tiết giàu cảm xúc và những quyết định đời thường quen thuộc với các tín đồ phim Hàn, “Chạm tới trái tim” khắc họa vai trò của an toàn và bảo mật trong thanh toán trong những quyết định hàng ngày, dù là lớn hay nhỏ.

Bộ phim “Chạm tới trái tim” kết hợp hai xu hướng giải trí nổi bật đang được khán giả ưa chuộng trên toàn cầu, bao gồm văn hóa Hàn Quốc và nội dung phim ngắn.

Tích hợp yếu tố an toàn bảo mật vào câu chuyện giải trí

Bộ phim “Chạm tới trái tim” kết hợp hai xu hướng giải trí nổi bật đang được khán giả ưa chuộng trên toàn cầu, bao gồm văn hóa Hàn Quốc và nội dung phim ngắn.

Theo Khảo sát Làn sóng Hàn Quốc ở nước ngoài năm 2026 (2026 Overseas Hallyu Survey), khán giả tại 30 quốc gia dành trung bình 14,7 giờ mỗi tháng để xem và theo dõi các nội dung Hàn Quốc, phần lớn thông qua mạng xã hội và các nền tảng dành cho thiết bị di động. Cùng lúc đó, phim ngắn đang trở thành một trong những định dạng nội dung phát triển nhanh nhất tại châu Á, thu hút người xem nhờ cách kể chuyện cô đọng, giàu cảm xúc và dễ dàng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước những thay đổi trong hành vi của người dùng, Mastercard nhận thấy những hình thức giải trí quen thuộc có thể truyền tải các thông điệp quan trọng đến khán giả theo một cách tự nhiên và gần gũi hơn.

Ông Dheeraj Raina, Phó Chủ tịch Cấp cao, phụ trách Marketing Tích hợp và Truyền thông khu vực Đông Nam Á, Mastercard, chia sẻ: “An toàn và bảo mật thanh toán là một trong những chủ đề quan trọng của nền kinh tế số hiện nay. Tuy nhiên, cách truyền tải thông tin về chủ đề này đôi khi chưa đủ gần gũi, khiến người tiêu dùng dễ bỏ qua. Chúng tôi muốn thay đổi cách tiếp cận này.

Thay vì yêu cầu người dùng phải chú ý thêm một chiến dịch nâng cao nhận thức khô khan khác, Mastercard lựa chọn truyền tải thông tin thông qua những câu chuyện, hình thức giải trí giải trí và nét văn hóa mà người tiêu dùng quan tâm.

‘Tap Into My Heart’ phản ánh rõ nét hướng tiếp cận này: dùng nghệ thuật kể chuyện để đưa an toàn thanh toán trở nên gần gũi, đáng nhớ và thiết thực hơn với cuộc sống thường nhật”.

Ông Dan Parmenter, Giám đốc Sáng tạo, McCann Singapore, cho biết: “Phim Hàn vốn nổi tiếng trong việc kết hợp những cung bậc cảm xúc, tình tiết nghi ngờ, các cú “twist” đánh lạc hướng và yếu tố tình cảm. Đây cũng là chất liệu hoàn hảo để chúng tôi khai thác những mối lo âu mà mọi người có thể gặp phải trước nguy cơ gian lận và vấn đề an toàn, bảo mật trong thanh toán.

Với sự tham gia của đạo diễn và các diễn viên Hàn Quốc, chúng tôi đưa những nét đặc trưng của phim Hàn xuyên suốt bộ phim, qua đó kể câu chuyện về sự an tâm và tự tin khi giao dịch (hãy thử đếm xem bạn nhận ra bao nhiêu tình huống quen thuộc!) Trong đó, các tính năng bảo mật của Mastercard được lồng ghép vào câu chuyện một cách tự nhiên thay vì xuất hiện như một thước phim quảng bá”.

Cách tiếp cận mới trong việc truyền tải nội dung về an toàn và bảo mật trong thanh toán

Trong bối cảnh hành vi và hình thức giải trí của người tiêu dùng không ngừng thay đổi, Mastercard ngày càng chú trọng khai thác xu hướng văn hóa đại chúng kết hợp cùng công nghệ mới để đổi mới cách tiếp cận, giúp chủ đề an toàn thanh toán trở nên sinh động và thiết thực hơn.

Đầu năm nay, Mastercard cũng đã hợp tác với studio sáng tạo hoạt hình Sticky Monster Lab triển khai chiến dịch “Protected Monsters”. Đây là dự án ứng dụng công nghệ mô phỏng chuyển động bằng AI, cùng lối kể chuyện sáng tạo của các content creator, giúp “đời thường hóa” khái niệm an toàn và bảo mật trong thanh toán vốn khô khan thành các tình huống gần gũi hàng ngày.

Dự án này thể hiện cam kết của Mastercard trong việc không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để kết nối với người tiêu dùng về một trong những vấn đề then chốt của nền kinh tế số.

Tập đầu tiên của “Chạm tới trái tim” (Tap Into My Heart) hiện đã có trên YouTube TẠI ĐÂY, các tập tiếp theo sẽ được phát sóng trong vòng tám tuần. Các nội dung ngắn xoay quanh bộ phim sẽ được liên tục được cập nhật trên TikTok và META xuyên suốt chiến dịch.