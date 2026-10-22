Nhiều hoạt động ý nghĩa

Vừa qua, chương trình “Phiên chợ 0 đồng - Ấm tình biên cương” đã diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên, mang đến nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực về y tế, sinh kế và an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Chương trình do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị tài trợ thực hiện, bao gồm 05 khu chức năng chuyên biệt: nhu yếu phẩm, cùng em đến trường, chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền phòng chống ma túy, hỗ trợ công dân số và sinh kế.

Cùng sự chung tay góp sức của nhiều mạnh thường quân, chương trình đã mang đến các gian hàng 0 đồng phong phú với mặt hàng thiết yếu, thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Hơn 1.000 suất quà – trong đó có 600 suất nhu yếu phẩm cùng 15 chiếc xe đạp – đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, nhằm giúp người dân phát triển kinh tế gia đình, 150 hộ đã được trao tặng cây giống, con giống phục vụ sản xuất. Không chỉ dừng lại ở các gian hàng, chương trình còn huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng điểm trường, nhà Đại đoàn kết; trang bị máy tính, sách vở; và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe lâu dài cho trẻ em đặc biệt khó khăn.

Thăm khám, tư vấn và tặng quà chăm sóc răng miệng cho 1.000 người

Hoà chung tinh thần tương ái đó, Nha khoa Như Ngọc dành 300 triệu đồng tổ chức các hoạt động thăm khám, tư vấn và tặng quà chăm sóc răng miệng cho 1.000 người dân. Không dừng lại ở đó, thông qua sự chung tay cùng Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Công nghệ Thành Lợi và INNODENT, 50 suất điều trị cấy ghép Implant kết hợp phục hình răng sứ tại phòng khám (trị giá 1,75 tỷ đồng) đã được trao tặng.

Cảm nhận sâu sắc trước ý nghĩa nhân văn của chương trình, ThS.BS. Nguyễn Hữu Huynh (Giám đốc Nha khoa Như Ngọc) chia sẻ: "Với chúng tôi, chuyến đi này không chỉ là hành trình vượt hơn 450km đường đèo đến với bà con, mà còn là dịp để đội ngũ nha khoa góp sức bằng chính chuyên môn của mình: giúp người dân biết cách chăm sóc răng miệng tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi đến Điện Biên không chỉ để trao đi những phần quà, mà còn mong được lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu thực tế của bà con. Bởi giá trị của một chuyến đi nằm ở sự quan tâm và những thay đổi thiết thực được tiếp nối sau đó".

Nha khoa Như Ngọc đồng hành cùng “Phiên chợ 0 đồng” tại Điện Biên

Với tổng nguồn lực hỗ trợ lên tới 2,05 tỷ đồng, đằng sau những con số ấy chính là sự sẻ chia thiết thực, là khát vọng đưa y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân, giúp bà con Điện Biên có thêm cơ hội chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nụ cười.

Việc tham gia các hoạt động cộng đồng chính là nhịp cầu đưa tri thức y khoa đến gần hơn với người dân. Trong lĩnh vực y tế, sự hỗ trợ không chỉ đong đếm bằng vật chất, mà còn nằm ở việc xác định đúng bệnh lý, cung cấp giải pháp phù hợp và đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ điều trị thiết thực nhất.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định khen thưởng trân trọng dành cho Công ty Cổ phần Nha Khoa Như Ngọc cùng cá nhân Giám đốc – ThS.BS Nguyễn Hữu Huynh

Trải qua gần 20 năm hoạt động và phát triển, Nha khoa Như Ngọc luôn kiên định xây dựng định hướng dựa trên triết lý “Trao nụ cười hạnh phúc bằng tri thức và y đức”. Trong đó, y đức được xem là nền tảng vững chắc, người bệnh và khách hàng là trung tâm, chuyên môn là giá trị cốt lõi, còn công nghệ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ hiện đại.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, đầu tháng 10/2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định khen thưởng trân trọng dành cho Công ty Cổ phần Nha Khoa Như Ngọc cùng cá nhân Giám đốc – ThS.BS Nguyễn Hữu Huynh, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội năm 2026.