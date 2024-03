Oscar 2024 lập kỷ lục rating trong 4 năm

Theo Variety, tỷ lệ người xem lễ trao giải Oscar 2024 đã tăng khoảng 4% so với năm ngoái, thu hút khoảng hơn 19,5 triệu người xem. Để so sánh, lễ trao giải vào năm 2023 đã thu hút 18,8 triệu người xem. Điều này cũng đồng nghĩa rating của Oscar đã có sự tăng nhẹ tích cực và là một dấu hiệu đáng mừng khi đang dần được khán giả chú ý nhiều hơn.

Cũng cần lưu ý rằng sự kiện năm nay bắt đầu sớm hơn một tiếng so với thông thường, tuy nhiên, các nhà phân tích chưa rõ liệu đây có phải một trong những lý do khiến lễ trao giải Oscar thu hút nhiều khán giả xem truyền hình hơn hay không.

Tính từ năm 2020, lễ trao giải Oscar lần thứ 96 là lễ trao giải được khán giả xem nhiều nhất kể từ năm 2020, đồng thời cũng đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp lượng người xem tăng trưởng. Năm 2021, khi Oscar bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, lễ trao giải chỉ thu hút 10,4 triệu người xem - mức thấp nhất trong lịch sử. Đến năm 2022, Oscar có dấu hiệu phục hồi với lượng khán giả là 16,6 triệu và tiếp theo là 18,8 triệu người xem trong năm 2023.

Ryan Gosling trình diễn ca khúc "I'm Just Ken" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96. (Ảnh: Kevin Winter/Getty Images)

Theo đài ABC, trong suốt thời gian phát sóng sự kiện, hastag #Oscars đã nhanh chóng leo lên dẫn đầu xu hướng tại Mỹ và thế giới trên nền tảng xã hội X. Việc Oscar nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trên toàn thế giới có thể coi là một "cú hích" đáng mừng đối với các chương trình truyền hình trực tiếp. Nguyên nhân là do các chương trình trao giải trong những năm gần đây đã không còn được ưa chuộng như trước.

Khán giả cho rằng hiện tượng Oppenheimer và Barbie là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự tăng trưởng rating của Oscar năm nay. Trong đó, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan hoàn toàn thống trị với 7 tượng vàng, trong đó có giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam chính và Nam phụ xuất sắc nhất.

Cillian Murphy nhận giải Nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar. (Ảnh: Kevin Winter/Getty Images)

Với Barbie, dù phim chỉ đoạt giải về Ca khúc nhạc phim hay nhất nhưng hai màn trình diễn trong đêm Oscar đã hoàn toàn khiến khán giả bất ngờ và được yêu thích. Màn trình diễn của Billie Eilish với What Was I Made For? nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của khách mời và khán giả có mặt tại lễ trao giải. Trong khi đó, Ryan Gosling hoàn toàn khiến sân khấu "nổ tung" với ca khúc I'm Just Ken.