Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 mới diễn ra tại Los Angeles, Mỹ vào sáng nay (giờ Hà Nội). Trong chương trình, bên cạnh những đạo diễn và diễn viên xuất chúng của Hollywood, ca sĩ Billie Eilish gây chú ý khi lập kỷ lục mới với chiến thắng tại hạng mục Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc nhất nhờ bản hit What Was I Made For?. Cô trở thành người trẻ tuổi nhất lịch sử đoạt 2 tượng vàng Oscar khi mới 22 tuổi.

Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell tại lễ trao giải Oscar 2024.



Kỷ lục này trước đó được nữ diễn viên Luise Rainer thiết lập năm 1938 khi bà mới 28 tuổi và giữ vững suốt 86 năm qua. Giới chuyên gia quốc tế cũng dự đoán sẽ phải rất lâu nữa mới xuất hiện người có thể vượt qua thành tích này của Billie Eilish.

Luise Rainer nhận giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp năm 1938.

Billie Eilish, sinh năm 2001, là ca sĩ Gen Z sớm nổi tiếng toàn cầu từ khi mới 15 tuổi. Cô sau đó gây chấn động khi thắng 5 giải Grammy vào năm 2020, san bằng kỷ lục với danh ca Ray Charles. Cô cũng là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử chiến thắng cả 4 hạng mục chính của giải thưởng danh giá này gồm: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Thu âm của năm, Bài hát của năm và Album của năm.

Sau những thành công không tưởng đó, Billie Eilish lấn sân điện ảnh với vai trò sản xuất nhạc phim và cũng lập tức gây tiếng vang. Năm 2021, bản hit No Time To Die viết cho bộ phim cùng tên của thương hiệu James Bond cũng giúp cô chiến thắng hạng mục Ca khúc trong phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần 93.

Billie Eilish nhận giải Oscar đầu tiên năm 2022.

Tại mùa giải thưởng năm vừa qua, bên cạnh tượng vàng Oscar thứ 2 trong sự nghiệp, What Was I Made For? mang về cho Billie Eilish hàng loạt giải thưởng danh giá như Ca khúc của năm tại Grammy, Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất tại Quả Cầu Vàng.