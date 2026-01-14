Ông trùm sản xuất buôn bán sữa giả ngàn tỉ lĩnh án 30 năm tù

Ngày 14-1, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả liên quan Công ty Z Holding và các công ty trong hệ sinh thái này.



Bị cáo Hoàng Quang Thịnh tại phiên toà

Theo đó, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding, tổng hợp hình phạt 30 năm tù về 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền".

Cùng về 3 tội danh nêu trên, La Khắc Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding, bị tuyên tổng hình phạt 26 năm tù; Nguyễn Văn Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding lĩnh tổng 28 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng. Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025.

Đối với 3 nhóm tội danh sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán và rửa tiền có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống, kéo dài của 3 bị cáo là Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh cùng với sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.

Về tội sản xuất hàng giả, bản án đánh giá, hành vi là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong thời gian dài với nhiều loại hàng hóa khác nhau với khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Về hành vi vi phạm kế toán, các bị cáo có phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống Z Holding và các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng ngàn tỉ đồng. Đáng chú ý, nhóm của Thịnh đã chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái Z Holding sản xuất, kinh doanh 26 sản phẩm, tổng hơn 4,5 triệu hộp sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, dưới sự chủ mưu, cầm đầu của Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh, các bị cáo đã khởi xướng với các đồng phạm lập duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống.



Tổng doanh thu thực tế là hơn 7.000 tỉ đồng, chỉ kê khai hơn 1.000 tỉ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước về thuế. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.

Đối với tội Rửa tiền, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỉ đồng.