Xét xử 18 bị cáo sản xuất sữa giả HIUP trị giá hơn 2.400 tỷ đồng

Nhóm chỉ đạo, cầm đầu bị xét xử 3 tội

Sáng nay (5/1), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả HIUP trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (Công ty Z Holding).

HĐXX gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử là 5 kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX triệu tập hơn 30 pháp nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; các giám định viên; những người có liên quan trong vụ án…

Có khoảng 25 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 18 bị cáo.

Trong vụ án có 17 bị cáo bị tạm giam, duy nhất bị cáo Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1995, Phó quản lý hệ thống bán hàng Alama) được tại ngoại.

Cụ thể, 3 bị cáo "chỉ đạo, đứng đầu vụ án, gồm: Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding); La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (đều là Phó Tổng giám đốc) bị xét xử 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

15 bị cáo khác, số này phần lớn là nhân viên cấp dưới của Thịnh bị xét xử các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Hai bị cáo Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh.

Doanh thu từ sản xuất sữa, sản phẩm giả đạt hơn 2.400 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng 2 cấp dưới La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo này lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Ba bị cáo đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, 3 bị cáo đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Không dừng lại ở đó, các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo thống kê, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

Ba bị cáo Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án, Viện Kiểm sát nhận thấy trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, buôn bán hàng hóa (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng…), hạch toán sổ sách kê khai thuế, mua bán, chuyển nhượng cổ phần… còn có sơ hở, thiếu sót và là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thanh tra, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đã không phát hiện sớm những sai phạm của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống để xử lý kịp thời.

Do vậy, Viện KSND Tối cao kiến nghị cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm, hạch toán sổ sách kê khai thuế, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản đảm bảo chặt chẽ, công khai kết quả hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài chính và doanh thu của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm, từ đó khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra với một số KOLs ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm giả cho Z Holding. Chính hành vi quảng cáo sản phẩm giả này đem lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp.