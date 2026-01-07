Vụ sữa giả HiUp: Chủ tịch Z Holding bị đề nghị 25-28 năm tù

Sáng 7/1, phiên tòa xét xử vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền xảy ra tại Công ty Z Holding và các đơn vị liên quan bước sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 18 bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát tại toà.

Theo đó, đối với 13 bị cáo thuộc Công ty Z Holding, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị: Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 15 năm đến 16 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", từ 7 năm đến 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", từ 3 năm đến 4 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 25 năm đến 28 năm tù.

4 Phó Tổng Giám đốc gồm: Nguyễn Văn Minh bị đề nghị từ 13 năm đến 14 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", từ 7 năm đến 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", từ 3 năm đến 4 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 23 năm đến 26 năm tù;

La Khắc Minh từ 11 năm đến 12 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", từ 7 năm đến 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", từ 3 năm đến 4 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 21 năm đến 24 năm tù;

Nguyễn Thị Thu Hiền từ 5 năm đến 6 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù;

Trần Hải Bình bị đề nghị xử phạt từ 5 năm đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo khác tại Công ty Z Holding gồm: Nguyễn Thị Bích Phương (Phó hệ thống bán hàng Alama) 6–7 năm tù về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm; Nguyễn Quốc Vương (Trưởng Ban Tài chính) 5–6 năm tù; Hoàng Thị Hiền (Trưởng Ban Kế toán) 6–7 năm tù; Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm Kế toán thuế) 2–3 năm tù; Vũ Thị Nguyệt (cựu Trưởng phòng Kế toán 2) 2–3 năm tù; Trương Hoài Thu (nhân viên kế toán) 18–24 tháng tù.

2 bị cáo Hà Thị Vượng (Trưởng phòng Kế toán 3) và Lê Thị Hà (cựu Trưởng phòng Kế toán 2) cùng bị đề nghị 12–18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24–36 tháng.

5 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị: Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made) 7–8 năm tù; Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam) 7–8 năm tù về tội liên quan đến hàng giả; Nguyễn Văn Phòng (Giám đốc Công ty One Group) và Trịnh Anh Tùng (cổ đông One Group) cùng mức 3–4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Hoàng Quang Thịnh khai “hệ sinh thái” Z Holding gồm 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn bán hàng online; cùng 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể trực tiếp phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

Trước thời điểm năm 2023, các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt của Z Holding được đặt gia công tại nhiều nhà máy. Sau đó, ban lãnh đạo chủ trương tự xây dựng nhà máy để kiểm soát chất lượng, thành lập Công ty Nature Made nhằm trực tiếp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trước đây phải thuê gia công.

Bị cáo Thịnh cho biết, do không có chuyên môn sâu về sản xuất, bản thân chỉ giữ vai trò điều hành chung và giao toàn bộ hoạt động chuyên môn cho các cá nhân được cho là có năng lực, kinh nghiệm. Thịnh khai tin tưởng nhà máy vận hành đúng quy trình, chất lượng sản phẩm được bảo đảm.Tuy nhiên, nhằm giảm giá thành sản phẩm từ 15–20% so với hàng cùng loại đang thuê gia công, nhóm lãnh đạo đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng công thức, tính toán nguyên liệu và chi phí theo mục tiêu hạ giá. Trên cơ sở giá vốn do nhân viên đề xuất, lãnh đạo công ty quyết định giá bán sản phẩm ra thị trường.

Bị cáo Phạm Duy Tân, Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu – Phát triển (R&D) của Nature Made, được giao xây dựng công thức sữa mới để sản xuất tại nhà máy. Khi được hỏi về căn cứ xây dựng công thức, có tham khảo nghiên cứu khoa học hay sản phẩm tương tự trên thị trường hay không, Tân khai “tự nghĩ ra, tự phối trộn cho hài hòa”, không tham khảo nguồn tài liệu nào, không sản xuất thử và cũng không kiểm nghiệm chất lượng.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các công ty thuộc hệ thống Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng cộng khoảng 4,2 triệu lon, thu về hơn 2.018 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định là 319 tỷ đồng.

Trong số tiền thu lợi, bị cáo Hoàng Quang Thịnh hưởng lợi 63,2 tỷ đồng; hai Phó Tổng giám đốc là Văn Minh hưởng 46 tỷ đồng và Khắc Minh hưởng 40 tỷ đồng. Phần còn lại được chia cho các cá nhân khác và trích lập vào các quỹ của Z Holding.

Ngoài ra, nhóm lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng tiền thuế; đồng thời thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền khoảng 83 tỷ đồng thông qua các giao dịch núp bóng quỹ đầu tư, chuyển nhượng cổ phần và mua bán bất động sản.