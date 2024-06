Ông Thích Minh Tuệ nhận Căn cước công dân sau 5 ngày làm thủ tục

Ông Thích Minh Tuệ được nhận Căn cước công dân sau 5 ngày làm thủ tục. Nguồn: Fanpge Công an tỉnh Gia Lai

Chiều ngày 8/6, Phòng Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (hay còn gọi là Thích Minh Tuệ).

Tại trụ sở công an, công dân Lê Anh Tú đã được nhận CCCD sau 5 ngày làm thủ tục. "Sau đây, anh Tú sẽ được cấp CCCD và luôn luôn mang theo nó trong người và sử dụng được rất nhiều tiện ích như đi máy bay, đi khám bệnh BHYT và nhiều việc khác phục vụ cho bản thân mình. Nếu làm mất CCCD, anh Tú có thể đến công an để khai báo và làm lại", đại diện Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Khi được hỏi về cảm xúc khi nhận được CCCD, ông Thích Minh Tuệ chia sẻ, "Cảm xúc của con cũng như bao người công dân bình thường khác. Nếu có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập và tu học thì rất là tốt đẹp''.

Công dân Lê Anh Tú (ông Thích Minh Tuệ) nhận CCCD sau 5 ngày làm thủ tục

Bên cạnh đó, ông Thích Minh Tuệ khẳng định nếu nó đảm bảo cho mình được tu hành, thiền định, trí tuệ thì rất là tốt.

Nói về cơ duyên một lúc nào đó có thể sang gặp Đức Phật ở Ấn Độ, ông Thích Minh Tuệ cho biết, "Được về thăm Đức Phật, đảnh lễ ở thánh địa của Đức Thế Tôn thì đều tốt đẹp. Ngày xưa con ước mong có một cái duyên, một lúc nào đó mình bộ hành đến Ấn Độ, mình đảnh lễ ở thánh địa của Đức Thế Tôn, mình học tập, cảm ơn ân đức của Đức Thế Tôn, tri ân với ngài thì con cũng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ nếu đạt được".

Ông Thích Minh Tuệ cho biết, thời điểm hiện tại sức khỏe của bản thân vẫn tốt, vẫn đảm bảo để có thể tu hành, bộ hành, khất thực được.

Sau thời gian dài bộ hành, đến nay cơ quan Công an đã hỗ trợ ông Thích Minh Tuệ làm căn cước công dân để đảm bảo quyền công dân của mình. Đó là cách để chính quyền bảo vệ ông với tư cách là một công dân Việt Nam.

Nay ông Minh Tuệ ngừng đi bộ khất thực nhưng ông vẫn là một công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật, đơn giản chỉ là sự thay đổi phương thức, cách thức, hình thức tu tập. Đây cũng là cách để ông Thích Minh Tuệ có được không gian bình yên, an lành, tập trung cho việc tu tập của mình.

https://kenh14.vn/ong-thich-minh-tue-nhan-can-cuoc-cong-dan-sau-5-ngay-lam-thu-tuc-20240610100349747.chn