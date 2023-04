"Ông hoàng nhạc phim" qua đời vì bạo bệnh

Truyền thông Nhật Bản vừa đưa tin nhà soạn nhạc người Nhật Ryuichi Sakamoto đã qua đời vào ngày 28/3, hưởng thọ 71 tuổi. Được biết, Ryuichi Sakamoto công khai việc mình mắc bệnh ung thư trực tràng vào tháng 1/2021, chỉ ít năm sau khi ông chiến thắng căn bệnh ung thư vòm họng. Vào tháng 12/2022, Sakamoto đã tổ chức một buổi hòa nhạc trực tuyến chia tay người hâm mộ.

Nhà soạn nhạc người Nhật Ryuichi Sakamoto qua đời vào ngày 28/3, vì căn bệnh ung thư trực tràng

Sự ra đi đột ngột của Ryuichi Sakamoto khiến người hâm mộ, đồng nghiệp vô cùng thương tiếc, xót xa. Công ty thu âm Avex nơi Ryuichi làm việc cũng đã đăng tải thông báo trên trang web chính thức: "Sakamoto mắc bệnh ung thư nhưng vẫn tiếp tục làm việc trong phòng thu tại nhà mình khi sức khỏe còn cho phép. Ông đã sống với âm nhạc cho đến giây phút cuối cùng".

Hình ảnh thông báo về sự ra đi của Ryuichi Sakamoto được đăng trên trang cá nhân của ông

Ryuichi Sakamoto được biết đến với tư cách là một nhà soạn nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng người Nhật Bản. Ông ra mắt trong vai trò thành viên của nhóm Yellow Magic Orchestra (YMO), Ryuichi đã tạo được dấu ấn cho riêng mình. Ryuichi được cho là một trong những người tiên phong trong nhiều thể loại nhạc điện tử. Tuy nhiên, nổi bật nhất trong sự nghiệp của Ryuichi Sakamoto phải là sáng tác nhạc phim.

Năm 1983, ông tham gia bộ phim Merry Christmas, Mr Lawrence trong vai trò diễn viên lẫn sáng tác nhạc và nhạc phim này đã nhận được giải BAFTA. Nhờ sự đa tài khi có thể soạn nhạc ở nhiều thể loại... Ryuichi đã được mời tham gia làm nhạc cho các bộ phim như The Last Emperor, Little Buddah, The Sheltering Sky, The Revenant và nhận được giải Oscar, Grammy, Quả Cầu Vàng cho Nhạc phim xuất sắc nhất.

Ryuichi Sakamoto gặt hái được nhiều thành công với các bản nhạc phim

Ông cũng gặt hái được không ít giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp của mình

Nguồn: The Japan Times