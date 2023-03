Fan hâm mộ chúc mừng sinh nhật tuổi 29 của Sulli sau 4 năm cô qua đời

Ngày 29/3 là sinh nhật tuổi 29 của Sulli. Dù người đẹp đã qua đời gần 4 năm nhưng những ký ức vẫn ở lại với người hâm mộ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, fan hâm mộ khắp nơi trên thế giới đã chia sẻ lại những khoảnh khắc sinh đẹp rạng rỡ của Sulli và gửi lời chúc mừng sinh nhật tuổi 29 của người đẹp.

Sulli tên thật là Choi Jinri, người đẹp sinh ngày 29/3/1994 tại Busan, Hàn Quốc. Sulli sinh vào tháng 3, người đẹp chọn nghệ danh của mình là Sulli với mong ước cuộc đời mình sẽ như đóa hoa lê trắng tinh khiết mạnh mẽ nở bông giữa trời tuyết. Năm 2012, Sulli chia sẻ về cái tên của mình: "Tên của mình là Sulli. Sul là tuyết còn Li là hoa lê. Nên có lẽ mình sẽ tái sinh như một bông hoa nhỏ nhưng tràn đầy sức sống mạnh mẽ".

Sulli ra mắt lần đầu với vai trò diễn viên nhí và tham gia vai phụ trong bộ phim truyền hình cổ trang Bài ca Seodong của đài SBS năm (2005).

Năm 2009, Sulli trở thành thành viên của nhóm nhạc F(x). Nhóm đã đạt được thành công về mặt thương mại và từ giới phê bình. Đồng thời với sự nghiệp âm nhạc của mình, Sulli trở lại diễn xuất bằng việc tham gia bộ phim truyền hình tình cảm hài của SBS là To the Beautiful You (2012).

Nhờ sự thể hiện trong bộ phim này mà Sulli đã nhận 2 giải thưởng SBS Drama Awards và một để cử tại Lễ trao giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 49.

Sulli trở lại ngành công nghiệp âm nhạc vào năm 2018, được mời góp giọng cho đĩa đơn của nam ca sĩ Dean có tên Dayfly và phát hành đĩa đơn đầu tay cá nhân mang tên Goblin vào tháng 6/2019, đây cũng là dự án âm nhạc cuối cùng của cô trước khi cô qua đời vào ngày 14/10/2019.