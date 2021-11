Vượt mặt Taylor Swift, BTS chiến thắng giải quan trọng nhất "Nghệ sĩ của năm" tại AMAs

KẾT QUẢ CÁC HẠNG MỤC TẠI AMERICAN MUSIC AWARDS 2021

Nghệ sĩ của năm: BTS

Nghệ sĩ mới của năm: Olivia Rodrigo

MV được yêu thích: Montero (Call Me By Your Name) (Lil Nas X)

Màn kết hợp của năm: Kiss Me More (Doja Cat ft. SZA)

Nam nghệ sĩ Pop được yêu thích: Ed Sheeran

Nữ nghệ sĩ Pop được yêu thích: Taylor Swift

Nam nghệ sĩ Hip-hop được yêu thích: Drake

Nữ nghệ sĩ Hip-hop được yêu thích: Megan Thee Stallion

Nam nghệ sĩ R&B được yêu thích: The Weeknd

Nữ nghệ sĩ R&B được yêu thích: Doja Cat

Nhóm nhạc Pop được yêu thích: BTS

Ca khúc trending được yêu thích: Body (Megan Thee Stallion)

Ca khúc nhạc Pop được yêu thích: Butter (BTS)

Album Pop được yêu thích: evermore (Taylor Swift)

Ca khúc Hip-hop được yêu thích: Up (Cardi B)

Album Hip-hop được yêu thích: Good News (Megan Thee Stallion)

Ca khúc R&B được yêu thích: Leave The Door Open (Bruno Mars)

Album R&B được yêu thích: Planet Her (Doja Cat)