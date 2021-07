Ông bố KTS cải tạo căn hộ rộng thoáng để giúp 3 con thỏa sức vui chơi trong nhà

Căn hộ thông tầng có diện tích khá rộng rãi thuộc thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Kiến trúc sư Chen Hong Wen đã bắt tay vào cải tạo ngay sau khi mua lại căn hộ. Không gian được decor theo cách nhìn của trẻ thơ, giúp 3 bạn nhỏ có thể thoải mái vui chơi, nô đùa. Các không gian khác được bổ sung theo nhu cầu của hai vợ chồng anh.



Hai vợ chồng và 3 con nhỏ đã có một không gian sống hoàn toàn mới. Trước đây chỉ có hai vợ chồng, anh Chen thường mải miết với việc thiết kế các ngôi nhà dành cho chủ đầu tư khác.

Tuy nhiên khi dịch bệnh hoành hành, các con ở trong nhà nhiều, anh muốn dành thời gian chủ động thiết kế lại. Từng góc nhỏ đều được chú trọng việc sử dụng an toàn, thoải mái vui chơi cho các con. Căn hộ giúp các bé phát triển tự nhiên, linh hoạt và không bị đóng khung.

Căn hộ nhiều ánh sáng tự nhiên.

Không gian thông tầng tiện lợi cho việc bố trí các khu vực chức năng.

Gia đình gồm 5 thành viên chung sống.

Căn hộ trước khi cải tạo.

Theo anh Chen, dù thiết kế nhiều căn nhà nhưng khi cải tạo không gian cho chính gia đình mình, anh cũng gặp khá nhiều khó khăn. Từ việc tìm hiểu tâm lý, nhu cầu cũng như sự phát triển của trẻ nhỏ đến việc tạo sự thoải mái cho các con khi vui chơi trong nhà suốt một thời gian dài.

Tất cả những mong muốn được đưa ra và giải quyết một cách triệt để. Anh cố gắng tạo ra mái ấm với những mong ước đơn giản nhất được ghi lại trong những lần tâm sự với các con.

Các bé thoải mái vui chơi, đùa nghịch.

Góc đọc sách đẹp như trong mơ.

Phòng khách trên gác lửng.

Căn hộ thông tầng chính là điều tuyệt vời để tạo nên sự rộng rãi và thông thoáng cho các con khi vui chơi. Với diện tích rộng rãi, anh Chen bố trí 2 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 phòng tắm và 1 không gian sinh hoạt chung. Căn hộ thiết kế mang hơi hướng Retro cổ điển với những sắc màu giản dị, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện.

Ở bất kỳ góc nhỏ nào, các bé đều có thể thỏa sức vui chơi.

Phòng ngủ riêng tư.

Không gian sinh hoạt chung là nơi được gia chủ yêu thích, hài lòng nhất. Đây là khoảng không gian các con có thể vui chơi thoải mái, bố mẹ có thể làm việc và dễ dàng theo dõi các bé. Căn phòng chiếm ưu thế về diện tích, ưu tiên mặt sàn rộng và an toàn, ánh sáng ngập tràn chính là lý do các bé hoàn toàn có thể tự do vui chơi không cần làm phiền đến bố mẹ.

Căn hộ tọa lạc trên tầng cao nhất của khu chung cư nên vợ chồng anh Chen có thể dễ dàng tận dụng không gian sân thượng tầng 2 để trồng cây cối. Các bé được chăm cây, gần gũi với thiên nhiên. Bể cá trước đây được anh cải tạo thành bể bơi. Các con thoải mái vui đùa trong làn nước mát buổi chiều nhờ ông bố kiến trúc sư gia cố chống thấm, lắp vòi nước và tạo khu vực thoát nước an toàn.

Góc làm việc tại nhà của anh Chen.

Bể cá được cải tạo thành bể bơi.

Căn hộ với diện tích 211m² mang đến sự thân thiện, gần gũi, phù hợp với những gia đình có con nhỏ. Không gian giúp các bé phát triển tối đa nhận thức, vận động, thẩm mỹ quan. Ưu tiên cho con trẻ chính là sự ưu tiên lâu dài, mang lại giá trị sống tích cực, một gợi ý cực thú vị dành cho những gia đình vợ chồng trẻ.

Theo Decomyplace