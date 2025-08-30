Ông bà dặn: Cửa nhà chật hẹp thì phúc lộc kẹt ngoài, 3 đời con cháu khó ngóc đầu

Người xưa vẫn nói: “Cửa nhà có rộng, con cháu mới hanh thông; cửa nhà chật hẹp, phúc lộc cũng kẹt ngoài.” Nghe tưởng như lời dặn vu vơ, nhưng thật ra đó chính là bài học giữ nếp nhà gọn gàng, ngăn nắp. Bởi lối vào không chỉ là bộ mặt của gia đình mà còn quyết định cảm giác ấm cúng, hưng thịnh cho nhiều thế hệ con cháu.

Vậy nên, muốn phúc lộc dễ dàng bước vào, gia đình nào cũng cần lưu ý 4 điều sau.

1. Giữ lối vào luôn thông thoáng, sạch sẽ

Cửa chính chính là nơi đầu tiên khách đặt chân tới, cũng là nơi gia đình ra vào hằng ngày. Một lối đi chật chội, đầy bụi bẩn sẽ khiến ngôi nhà mất đi sự chào đón, tạo cảm giác u ám và tù túng. Ngược lại, chỉ cần quét dọn thường xuyên, bỏ bớt những vật dụng không cần thiết và để lối vào thoáng đãng, cả không gian sẽ trở nên sáng sủa, dễ chịu hơn. Ông bà ta tin rằng, cửa nhà sạch sẽ thì thần may mắn mới ghé qua, còn xét ở góc nhìn thực tế, sự gọn gàng giúp tinh thần các thành viên cũng nhẹ nhõm, dễ gắn kết hơn.

2. Sắp xếp giày dép gọn gàng, tránh bừa bộn

Một lỗi nhiều gia đình mắc phải là để giày dép ngổn ngang ngay trước cửa. Vừa mất thẩm mỹ, vừa tạo cảm giác chật chội. Người xưa quan niệm, sự bừa bộn ở cửa nhà chẳng khác nào chặn đứng con đường tài lộc, khiến vận may không thể bước vào. Giải pháp rất đơn giản: hãy chuẩn bị tủ hoặc kệ giày, giới hạn số lượng dép thường xuyên đặt ngoài cửa. Sự tươm tất này không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng hơn mà còn thể hiện nếp sống văn minh, ngăn nắp của gia chủ.

3. Tránh trồng cây gai góc hoặc đặt vật chắn lớn trước cửa

Nhiều gia đình thích đặt cây cảnh hoặc chậu lớn trước cửa để trang trí. Tuy nhiên, việc vô tình chọn cây gai góc, um tùm, hoặc để đồ chắn ngang lối đi lại gây phản tác dụng. Theo quan niệm, những vật cản này giống như tấm chắn khiến phúc lộc khó lòng đi vào nhà. Thay vào đó, hãy chọn những loại cây xanh tươi, lá tròn đầy đặn, đặt hai bên cửa để tạo cảm giác cân đối, hài hòa. Một lối vào quang đãng, dễ nhìn không chỉ khiến khách đến nhà cảm thấy được chào đón, mà còn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cả gia đình.

4. Tận dụng ánh sáng tự nhiên hoặc bố trí thêm đèn để cửa chính luôn sáng sủa

Ánh sáng là yếu tố vô cùng quan trọng ở cửa ra vào. Một chiếc cửa chính tối tăm, thiếu sáng không chỉ khiến không gian ảm đạm mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người trong nhà. Người xưa tin rằng nơi nào tối tăm thì nơi đó khó tụ tài. Nếu ngôi nhà có thể đón ánh sáng tự nhiên, hãy để cửa sổ hoặc cửa chính mở vào ban ngày. Trường hợp không có điều kiện, việc lắp thêm đèn ấm áp ở khu vực cửa chính cũng đủ để mang lại sự tươi mới, sáng sủa. Một không gian sáng rỡ sẽ giúp phúc lộc dễ dàng gõ cửa hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.



