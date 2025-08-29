Viral nhất TikTok: Ngôi nhà "bất khả xâm phạm" giữa biển nước Hà Nội nhờ cửa chống ngập 200 triệu, chủ nhà là ông trùm chuỗi Nhậu Tự Do cực hot!

Tuấn Tự Do - ông chủ chuỗi Quán Nhậu Tự Do đình đám với hàng chục cơ sở khắp cả nước, đồng thời cũng là gương mặt quen thuộc trên TikTok với hơn 700.000 follower, mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khoe một chi tiết đắt đỏ trong căn nhà của mình. Không phải đồ nội thất sang trọng, thiết kế hút 5 triệu view hóa ra lại là cửa chống ngập cho tầng hầm, với chi phí lắp đặt lên tới gần 200 triệu đồng.

Trong bối cảnh Hà Nội liên tục chịu trận bởi những đợt mưa lớn dẫn đến ngập lụt, thiết kế này càng được dân tình dành nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết. Chính chủ cũng khẳng định, nếu không đầu tư để thiết kế cửa chống ngập thì sẽ phải "trả giá đắt vô cùng".

Thay vì chọn cửa inox như nhiều gia đình khác, anh Tuấn đầu tư hẳn cửa chống ngập bằng khối bê tông dày, nặng và cực kỳ chắc chắn. Ngay tại cổng, một bộ cảm biến được lắp đặt phía dưới, giúp phát hiện tình trạng nước dâng. Về nguyên lý hoạt động, chỉ cần một thao tác điều khiển đơn giản, trong vòng 5 giây cửa sẽ tự động nâng lên, lập tức ngăn nước tràn vào nhà mà cụ thể là tầng hầm - nơi để xe của gia đình anh Tuấn.

Điểm đặc biệt của chiếc cửa chống ngập không chỉ ở sự tiện lợi mà còn ở mức độ an toàn. Anh Tuấn chia sẻ, khi thiết kế anh đã tính toán kỹ các phương án dự phòng. Hệ thống được trang bị cảm biến thông minh cùng nút dừng khẩn cấp, cho phép ngắt hoạt động và điều khiển bằng tay trong trường hợp cửa đang đóng mở mà gặp vật cản, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Trong trường hợp cắt điện, cửa chống ngập vẫn có thể vận hành nhờ thiết kế dự phòng. Một bộ phát được đặt trong hầm xe, chỉ cần thao tác bơm dầu là cửa sẽ nâng lên. Anh Tuấn cho biết chi tiết này đặc biệt quan trọng, là một trong những bộ phận rất cần thiết khi thiết kế cửa chống ngập, bởi khi mưa to hay ngập lụt thì việc bị cắt điện là điều hết sức bình thường.

Nói thêm về con số lắp đặt sương sương 200 triệu, anh Tuấn cho biết con số này khá cao. Song, anh cũng cho rằng khoản đầu tư này hoàn toàn xứng đáng, bởi thiết kế đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của anh, như: sử dụng khối bê tông dày và nặng để đảm bảo độ bền, tích hợp cảm biến, nút dừng khẩn cấp để xử lý sự cố và các cơ chế dự phòng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước thiết kế cửa chống ngập "đắt xắt ra miếng", cư dân mạng đồng loạt khen ngợi tầm nhìn xa và sự chịu chi của anh Tuấn. Nhiều ý kiến cho rằng với kiểu nhà có tầng hầm như vậy, nếu thiếu hệ thống cửa chống ngập thì chỉ cần một trận mưa lớn là hầm xe sẽ nhanh chóng chìm trong nước, vừa bất tiện cho sinh hoạt vừa tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng nặng các phương tiện để bên dưới.

Một số bình luận của CĐM:

- "Phải nói tầm nhìn của anh quá xa"

- "Quá đáng tiền luôn anh, không có là ngập hầm phút mốt"

- "Khu nhà bạn này mà mưa thì phố cũng như sông, nên việc thiết kế cửa chống ngập là quá thông minh"

- "Anh này kỹ tính nên lúc nào cũng có phương án dự phòng"

- "Bác này đầu óc đẳng cấp. +1 kiến thức nếu mình xây nhà"