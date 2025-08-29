Studio 33m² gọn gàng sau khi chi 70 triệu cải tạo - "view triệu đô" và 1 khu khiến ai cũng bất ngờ

Khác với nhà mặt đất, căn hộ chung cư thường có diện tích trung bình khoảng 50 - 70 m2, thậm chí có căn nhà chỉ vẻn vẹn hơn 30m2 mà vẫn có đủ tiện nghi phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và căn bếp nhỏ.

Căn nhà của TikToker "Tớ là Minh đây" (kênh TikTok @tolaminhdayyyyyy với gần 80 nghìn lượt yêu thích) chính là ví dụ điển hình. Trên kênh của mình, Minh chia sẻ, căn nhà của anh là một căn hộ studio 1 phòng ngủ + rộng 33 m2, đây là căn nhà thứ 2 là anh chàng sở hữu.

Cận cảnh căn hộ chung cư rộng 32m2. (Nguồn: @tolaminhdayyyyyy).

Đây là bản vẽ căn studio 33m2 của Minh.

Căn studio nguyên bản của Minh khi chưa làm nội thất.

Tuy chỉ vẻn vẹn hơn 30m2 nhưng Minh lại sắp xếp đồ đạc và lựa chọn nội thất rất hợp lý để vừa phát huy được công năng sử dụng vừa không chiếm nhiều diện tích trong nhà. Minh cũng chia sẻ, anh đầu tư 70 triệu làm nội thất cho căn hộ nhỏ xinh của mình.

Căn hộ studio của Minh có bếp và phòng khách liền nhau, ngay khi bước vào nhà sẽ là khu bếp nhỏ và tiếp đến là phòng khách nhỏ xinh được Minh bài trí rất gọn gàng, khoa học. Phong khách khá bé, Minh đã đặt riêng một bộ sofa để phù hợp với không gian trong nhà.

Phòng khách và phòng ngủ của anh chàng cũng liền nhau, Minh có làm thêm một vách ngăn vừa làm kệ ti vi, vừa ngăn giữa hai phòng và quan trọng là tạo độ thông thoáng cho căn nhà thay vì làm tường chắn như bình thường.

Phòng ngủ của Minh có cửa kính lớn có thể ngắm không gian phía dưới. Đây là nơi mà anh chàng gọi là "view triệu đô" của căn nhà. Minh có làn thêm một chiếc rèm gấp nhẹ nhàng để tạo thêm không gian riêng tư cho phòng ngủ.

Bàn làm việc của Minh được để trong phòng ngủ, anh chàng có thể vừa làm việc vừa chill chill tận hưởng "view triệu đô" của mình.

Vì căn nhà rộng có hơn 30m2 nên Minh sẽ tiết kiệm tối đa không gian sử dụng. Trong phòng ngủ, Minh tận dụng luôn cửa phòng làm chỗ treo túi xách, riêng phần vách ngăn có một khoảng rộng vừa đủ để đặt đồ. Điểm cộng lớn nhất của phòng ngủ chính là có cửa sổ kính khá lớn nên tạo cảm giác cả nhà rộng và thoáng hơn nhiều.

Đây là không gian + 1 trong căn hộ 33m2 của Minh. Đó là một không gian hẹp, thoạt nhìn tựa như một hành lang nhỏ, nhưng vẫn được Minh tận dụng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của anh. Ở đó có một hành lang nhỏ vừa đủ để phơi quần áo, đặt máy giặt và cục nóng điều hòa. Bên cạnh là nhà vệ sinh, Minh có nuôi một chú cún nhỏ nên chuồng của cún cũng được đặt ngay lại không gian +1 này.

Bất ngờ nhất là một góc nhỏ trong khu +1, Minh đặt làm một chiếc giường nhỏ để dành cho khách, tuy nhiên những khi không có ai đến nơi thì khu vực này là kho để đồ. Phía dưới là tủ quần áo với ngăn kéo được giấu kín để tiết kiệm diện tích sử dụng.

Minh cũng chia sẻ, đây là căn nhà thứ 2 của anh. Khu này gần công ty nên tiện việc đi lại hàng ngày. Hiện tại Minh vẫn đang độc thân và nuôi thêm một bé cún nên căn studio 33m2 này là vừa vặn với nhu cầu sử dụng ở thời điểm hiện tại của anh. Không gian +1 cũng được anh chàng tính toán để làm thành một phòng ngủ nhỏ xinh, dành cho khách đến chơi nhà.