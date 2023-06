Oclantis: Thành phố dưới nước do bạch tuộc xây dựng

Bên dưới độ sâu của đại dương là một thế giới sinh vật biển hấp dẫn phát triển mạnh mẽ. Trong khi nhiều người đã quen thuộc với các rạn san hô và hệ sinh thái đa dạng mà chúng hỗ trợ, thì những khám phá gần đây đã tiết lộ một kỳ quan hấp dẫn khác: Oclantis, một thành phố dưới nước được cho là được loài bạch tuộc xây dựng.

Oclantis: Thành phố bạch tuộc

Sự tồn tại của Oclantis lần đầu tiên được tiết lộ thông qua quan sát của các nhà sinh học biển và nhà thám hiểm dưới nước. Cuộc gặp gỡ của họ với những con bạch tuộc đã dẫn đến việc phát hiện ra những cấu trúc phức tạp và có tổ chức cao dưới đáy biển, chính điều này đã khơi dậy sự tò mò và suy đoán về khả năng có một thành phố do bạch tuộc xây dựng.

Oclantis là tổ hợp các công trình phức tạp do bạch tuộc chế tạo bằng vỏ sò, đá và các vật liệu khác được tìm thấy dưới đáy biển. Những cấu trúc này, giống như những cái hang và khu vườn, có những căn phòng thông nhau, những lối đi phức tạp và thậm chí cả những trạm bảo vệ. Sự phức tạp và thiết kế có mục đích của những đội hình này cho thấy mức độ thông minh và hợp tác xã hội giữa những con bạch tuộc.

Ở Úc, người ta đã thấy loài bạch tuộc thường tụ tập, giao tiếp và thậm chí đuổi nhau tại một địa điểm mà các nhà sinh học biển gọi là Octlantis, tại Vịnh Jervis, phía Nam Sydney. Giáo sư David Scheel, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Những hành vi này là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên và có thể rất giống với hành vi xã hội phức tạp của động vật có xương sống”.

Việc xây dựng Oclantis được cho là bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường độc đáo mà bạch tuộc phát triển mạnh. Thành phố này cung cấp nơi trú ẩn, bảo vệ và tiếp cận nguồn thức ăn, tạo ra mối quan hệ cộng sinh giữa bạch tuộc và môi trường sống được xây dựng của chúng. Sự thích nghi này làm nổi bật những khả năng đáng chú ý của những loài động vật chân đầu rất thông minh này.

Một địa điểm khác ở Vịnh Jervis, được tìm thấy ở độ sâu 15 mét dưới bề mặt vào năm 2009 và được đặt tên là Octopolis, được cho là một điểm dị thường, hình thành xung quanh một vật thể kim loại lớn do con người tạo ra. Tại đó, các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều mảnh vỏ của con mồi bị ăn thịt nằm rải rác xung quanh, thậm chí chúng còn được tận dụng để xây thành hang.

Peter Godfrey-Smith, tác giả của Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life, người đã lặn xuống địa điểm này, coi nó như một loại "rạn san hô nhân tạo", một hòn đảo an toàn dưới nước trong một khu vực nguy hiểm, một hàng rào chống lại những kẻ săn mồi như cá mập, hải cẩu và cá heo.

Sự phức tạp trong cấu trúc xã hội của bạch tuộc

Từ lâu, bạch tuộc được coi là sinh vật sống đơn độc, nhưng việc phát hiện ra Oclantis đã thách thức nhận thức này. Các quan sát cho thấy bạch tuộc trong thành phố Oclantis hể hiện hành vi hợp tác, chia sẻ tài nguyên và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Điều này cho thấy sự tồn tại của một cấu trúc xã hội phức tạp hơn những gì chúng ta vốn đã biết trong xã hội bạch tuộc.

Bạch tuộc sở hữu những kỹ năng giao tiếp phức tạp, chuungs sử dụng các biểu hiện trực quan, ngôn ngữ cơ thể và khả năng thay đổi màu sắc để truyền tải thông điệp và thiết lập thứ bậc xã hội. Sự hợp tác được thể hiện trong quá trình xây dựng Oclantis cho thấy mức độ tổ chức xã hội cao hơn giữa những sinh vật đáng chú ý này, vượt qua những giả định trước đây về bản chất đơn độc của chúng.

Thông thường, bạch tuộc chỉ gặp gỡ nhau để giao phối, sau đó lại tách ra. Nhưng các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ tại sao chúng quyết định sống chung với nhau ở những thành phố như Oclantis.

Oclantis cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc truyền đạt kiến thức giữa các con bạch tuộc. Các cá nhân trẻ hơn được quan sát học hỏi từ các thành viên có kinh nghiệm hơn của cộng đồng, từ đó có được những kỹ năng cần thiết để xây dựng và duy trì thành phố. Việc chuyển giao kiến thức này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi và động lực xã hội trong xã hội bạch tuộc.

Ý nghĩa và nghiên cứu trong tương lai

Việc phát hiện ra Oclantis có ý nghĩa quan trọng đối với sự hiểu biết của chúng ta về hệ sinh thái biển. Sự hiện diện của thành phố này có thể đóng góp vào sự đa dạng sinh học tổng thể và cân bằng sinh thái của khu vực, cung cấp môi trường sống cho các loài khác nhau và thúc đẩy sự phát triển của sinh vật biển.

Oclantis cung cấp một cái nhìn thoáng qua về trí thông minh đáng kinh ngạc và khả năng thích ứng của động vật chân đầu. Hiểu được sự phức tạp của xã hội bạch tuộc, các hành vi hợp tác và kỹ năng kiến trúc của chúng có thể nâng cao kiến thức của chúng ta về các con đường tiến hóa và khả năng nhận thức của những sinh vật hấp dẫn này.

Đồng thời phát hiện về Oclantis cũng làm tăng tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển và sự cân bằng mong manh của các hệ sinh thái dưới nước. Bảo tồn những môi trường sống này là đảm bảo sự tồn tại của các loài như bạch tuộc và tiếp tục khám phá các hành vi đáng chú ý của chúng cũng như những khám phá tiềm năng trong tương lai.

Oclantis, thành phố dưới nước được cho là do bạch tuộc xây dựng, thể hiện trí thông minh vượt trội và hành vi xã hội của những sinh vật bí ẩn này. Việc phát hiện ra môi trường sống phức tạp và được xây dựng phức tạp này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về trí thông minh của bạch tuộc, cấu trúc xã hội và vai trò của chúng trong việc hình thành các hệ sinh thái biển.