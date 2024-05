OCB lọt top 8 thương hiệu mạnh ngành ngân hàng năm 2023

Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ công bố "Top 30 thương hiệu ngân hàng Việt Nam năm 2023" do Mibrand tổ chức, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức được "xướng tên" trong TOP 8 các thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất năm 2023 , cùng hàng loạt các giải thưởng danh giá khác.

Theo đó, năm 2023 với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong các hoạt động phát triển sản phẩm cũng như truyền thông thương hiệu, OCB đã đón nhận hàng loạt các giải thưởng. Đạt vị trí TOP 8 các thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất năm 2023, tăng 1 bậc so với năm trước, sức khỏe thương hiệu đạt 23 điểm, tăng 5 điểm so với năm 2022. Thương hiệu ngân hàng tăng trưởng nhanh nhất, có dịch vụ khách hàng tốt nhất và được yêu thích nhất. Riêng ngân hàng số OCB OMNI, nền tảng này cũng đã đạt hai giải thưởng: Ứng dụng ngân hàng có ngôn ngữ và thông tin rõ ràng dễ hiểu với người dùng nhất và Ứng dụng ngân hàng dễ sử dụng nhất.

Top 10 ngân hàng có sức khoẻ thương hiệu tốt nhất 2023

Top 10 thương hiệu ngân hàng đứng đầu về chỉ số yêu thích thương hiệu

Được biết, để đạt được giải thưởng này, các thương hiệu đều phải trải qua nhiều giai đoạn đánh giá. Cụ thể, Mibrand sẽ tiến hành đo lường sức khỏe thương hiệu ngân hàng bằng cách sử dụng bộ công cụ Brand Beat Score với 7 chỉ số đánh giá thông qua khảo sát online diện rộng người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên trên khắp cả nước một cách độc lập, không có sự can thiệp của bất kỳ một bên nào khác bao gồm khảo sát cán bộ nhân viên và góc nhìn chuyên môn của những chuyên gia đầu ngành có uy tín.

OCB được "xướng tên" trong TOP 8 các thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất năm 2023

Chia sẻ về kết quả này, đại diện lãnh đạo OCB cho biết, bên cạnh các hoạt động phát triển thương hiệu, ngân hàng cũng liên tục triển khai hàng loạt các chương trình marketing hướng đến nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tiếp cận các phương pháp truyền thông mới để tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch; Tập trung chiến lược "always-on" nhằm tạo kết nối xuyên suốt, đồng thời phát triển các hình thức mới như livestream tương tác trực tiếp, kết hợp với KOL/KOC quảng cáo sản phẩm, dịch vụ và hợp tác với các đơn vị thứ ba nhằm đa dạng hóa nội dung và cách thức tiếp cận.

Đồng thời, triển khai đồng bộ đến các phương pháp marketing khác từ online đến offline như quảng bá iTVC trên các kênh LCD, PGD, tòa nhà, sân bay… cho đến quảng cáo trên truyền hình, phát thanh và tại các sự kiện, hoạt động ngoài trời khác. Qua đó, tăng điểm chạm về thương hiệu, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các thông tin, sản phẩm, dịch vụ đồng thời có cơ hội gia tăng lợi ích khi nhận thêm ưu đãi, cơ hội trúng thưởng từ các chương trình.

MV "Về nhà là có Tết" OCB kết hợp với ca, nhạc sĩ Bùi Công Nam đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường

Riêng đối với ngân hàng số OCB OMNI, ra mắt vào đầu năm 2018, trải qua 3 phiên bản với nhiều thay đổi mạnh mẽ về giao diện và thêm nhiều tính năng "cá nhân hóa" trải nghiệm khách hàng, tính đến cuối năm 2023, ứng dụng đã đạt 55 triệu giao dịch, tăng 61% so với năm 2022 và tăng 25 lần so với năm 2018, số dư tiết kiệm online tăng 55% so với năm 2022, tỷ lệ khách hàng gửi tiết kiệm online trên tổng khách hàng gửi tiết kiệm đạt 41%, số dư CASA năm 2023 tăng 44% so với năm 2022. Đồng thời, nhận được sự đánh giá rất cao từ người dùng, trở thành "trợ lý tài chính" đắc lực với nhiều tiện ích.

Sắp tới, OCB sẽ tiếp tục ra mắt phiên bản ngân hàng số OCB OMNI thế hệ mới trên cơ sở hợp tác cùng Backbase - công ty công nghệ tài chính hàng đầu thế giới, đem đến sự tối giản, an toàn và trải nghiệm khác biệt trong việc tăng tốc xử lý, rút ngắn các bước thao tác. Ngân hàng cũng sẽ sử dụng công nghệ bảo mật FIDO kết hợp với xác thực sinh trắc học tiên tiến được ra mắt vào tháng 7 sắp tới, loại bỏ hoàn toàn mã OTP gây bất tiện trong trải nghiệm cũng như bảo mật, đảm bảo tính an toàn, bảo vệ thông tin tài chính của người dùng một cách tối ưu.

Ngân hàng số OCB OMNI thế hệ mới sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới

Chia sẻ thêm tại sự kiện, ông Lù Duy Nguyên, Phó Giám đốc Khối bán lẻ OCB cho biết: " Những năm gần đây, bên cạnh việc tiên phong số hóa sản phẩm, dịch vụ đến quy trình nội bộ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tối ưu, chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển mạng lưới hoạt động thông qua các quầy giao dịch, với không gian hiện đại, sang trọng, vị trí trung tâm, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Tăng điểm chạm về thương hiệu trên cả kênh trực tuyến và trực tiếp đã giúp OCB được khách hàng biết đến và dành sự ưu ái, tin dùng sản phẩm của ngân hàng nhiều hơn."

Được biết, bảng xếp hạng thường niên được Mibrand Việt Nam thực hiện và công bố với mục đích tôn vinh các ngân hàng có thương hiệu giá trị, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của phát triển thương hiệu, từ đó tìm ra những rủi ro, tiềm năng, đưa ra các định hướng chiến lược phát triển thương hiệu và tiếp thị truyền thông cho các năm sắp tới.