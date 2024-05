Lộ diện tỉnh là ''quán quân'' hút khách và thu du lịch 30/4-1/5: Vượt cả Hà Nội, TP. HCM

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin: Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5), ngành du lịch ước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc đạt khoảng 60%; trong những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số điểm đến ven biển đạt 95-100%.



Dịp nghỉ lễ 5 ngày năm nay, hầu hết các điểm đến đã đón lượng khách nhiều hơn, thời gian lưu trú dài hơn, doanh thu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định: Kỳ nghỉ lễ năm nay, hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm trên cả nước đều ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Do thời gian nghỉ dài, thời tiết nắng nóng nên phần lớn du khách lựa chọn những điểm du lịch biển như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.., hoặc vui chơi, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch văn hóa, sinh thái gần các thành phố lớn. Đối tượng chủ yếu là khách lẻ, khách đi theo gia đình từ 3-5 người bằng xe tự lái. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các điểm đến ở Điện Biên đã đón lượng khách du lịch kỷ lục cả trước và trong dịp nghỉ lễ.

Theo báo cáo, Thanh Hóa, Quảng Ninh và Khánh Hòa là 3 trọng điểm đón lượng khách đông đảo nhất. Trong đó, Thanh Hóa phục vụ khoảng 1,52 triệu lượt khách, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2023 (khách có lưu trú đạt gần 900.000 lượt). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3.805 tỷ đồng. Quảng Ninh phục vụ khoảng 1 triệu lượt người, tổng thu đạt khoảng 2.210 tỷ đồng. Khánh Hòa phục vụ 969.950 lượt khách, công suất phòng bình quân cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 87,4 %; tổng thu đạt khoảng 1.306,7 tỷ đồng.

Một số điểm đến đón đông du khách trong dịp lễ 30/4-1/5 gồm: Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Hạ Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh)… ở miền Bắc. Khu vực miền Trung có Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Mũi Né (Bình Thuận), Măng Đen (Kon Tum), Đà Lạt (Lâm Đồng). Ở miền Nam, các chuyến đi về miền Tây, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết, Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, núi Chứa Chan, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng... thu hút đông du khách.

Quán quân du lịch dịp lễ vừa qua: Thanh Hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - cho biết, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ từ 27/4-1/5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng trên 1,5 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023; công suất sử dụng phòng nghỉ đạt khoảng 82,5%...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đón và phục vụ khách an toàn, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức quy mô, hấp dẫn, tổng thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng 32,8% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023.



TP. HCM

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP. HCM, dịp lễ năm nay, khách tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí ở TP. HCM ước tính khoảng 969.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (khoảng 950.000 lượt). Riêng lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú, ước tính khoảng 200.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023 (khoảng 180.000 lượt).

Dịp lễ này, doanh thu du lịch của TP. HCM đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 3.235 tỷ đồng.

Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5), Hà Nội ước đón 737,9 nghìn lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 87,9 nghìn lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa đạt 650 nghìn lượt, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Quảng Ninh

Quảng Ninh phục vụ khoảng 1 triệu lượt người, tổng thu đạt khoảng 2.210 tỷ đồng. Chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ đầu tiên (27-29/4), Quảng Ninh đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 1.500 tỷ đồng. Các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn tỉnh đều kín phòng, công suất đạt trên 95%.

Nghệ An

Theo báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Nghệ An đón và phục vụ khoảng 950.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt 1.700 tỷ đồng.

Mặc dù thời tiết những ngày vừa qua ở Nghệ An nắng nóng đỉnh điểm, nhưng từng dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc vẫn về với quê nội làng Sen, quê ngoại Hoàng Trù để dâng nén hương thơm bày tỏ tấm lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Dịp nghỉ lễ năm nay, mỗi ngày, Khu Di tích Kim Liên đón khoảng 1.000 đoàn khách, đông gấp 4 đến 5 lần so với ngày thường.

Đà Nẵng

Chiều 1/5, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, khách du lịch đến tham quan và vui chơi tại Thành phố tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, tổng lượng khách tham quan, lưu trú tại TP. Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ đạt hơn 336.000 lượt, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, khách quốc tế đạt khoảng 72.000 lượt, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ; khách nội địa đạt khoảng 264.000 lượt. Tổng thu du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Khánh Hòa

Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết: Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên đã thu hút đông đảo du khách khắp nơi đổ về Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng. Tổng lượng khách dịp lễ này đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt gần 970.000 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,4 % và doanh thu toàn ngành đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết từ 27/4 đến 1/5, có khoảng 630.000 lượt du khách đến tỉnh này nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi. Con số này tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoài. Đáng chú ý, khách lưu trú đạt gần 1.900.000 lượt - tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra có gần 29.000 khách quốc tế đến tỉnh này, tăng hơn 92% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch trong 5 ngày qua ước đạt gần 670 tỷ đồng.

Quảng Nam

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Quảng Nam đón 233.000 lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế ước đạt 132.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ, doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong 5 ngày lễ ước đạt khoảng 600 tỷ đồng.

Ninh Bình

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo tình hình hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ toàn tỉnh ước đón trên 470.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 600 tỷ đồng.

Trong đó có trên 411.800 lượt khách nội địa, tăng 29,6%; 58.200 lượt khách quốc tế, gấp 2,39 lần so với dịp nghỉ lễ năm 2023. Tính chung doanh thu du lịch toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt trên 600 tỷ đồng, tăng 71% so với dịp nghỉ lễ năm 2023.

Kiên Giang

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, địa phương ước đón khoảng hơn 272.000 lượt khách (tăng 2,9%); trong đó khách du lịch quốc tế gần 24.000 lượt (tăng gấp 2,4 lần); khách du lịch nội địa hơn 248.000 lượt (giảm 3,6%). Tổng thu từ du lịch đạt gần 590 tỷ đồng (do lượng khách quốc tế tăng cao nên tổng thu cao), tăng 1,8 lần so với cùng kỳ.

Hải Phòng

Sở Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Hải Phòng đã tiếp đón hơn 60 vạn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, tổng doanh thu ước tính khoảng 520 tỷ đồng.

Bình Thuận