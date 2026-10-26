Làn sóng tẩy chay phim Hàn top 1 rating cả nước, netizen kiến nghị đòi cả Quốc hội cấm chiếu

Doctor X đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc sau khi tập 6 lên sóng tối 24/10. Bộ phim do Kim Ji Won đóng chính vốn duy trì sức hút nhờ câu chuyện về những cuộc đấu đá quyền lực trong bệnh viện, nay bất ngờ vướng tranh cãi vì đưa một sự kiện lịch sử nhạy cảm vào nội dung. Phản ứng từ khán giả nhanh chóng leo thang, đến mức xuất hiện kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng trên hệ thống kiến nghị điện tử của Quốc hội Hàn Quốc. Đáng chú ý, giữa lúc bị phản đối, bộ phim vẫn ghi nhận thành tích rating cao nhất cả nước.

Trong tập 6, Doctor X kể câu chuyện về Oh Sang Beom, một bệnh nhân từng bị trúng đạn trong phong trào dân chủ 18/5 khi còn nhỏ. Biến cố năm ấy khiến anh phải sống chung với những cơn đau kéo dài, co giật và ảo giác. Không chỉ chịu tổn thương thể chất, người đàn ông còn mang nỗi đau mất anh trai, thậm chí không thể tìm thấy thi thể người thân để hoàn tất việc tiễn biệt. Khi đứng trước cơ hội phẫu thuật để thoát khỏi tình trạng đau đớn dai dẳng, anh lại do dự vì sợ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy ảo ảnh người anh trai đã khuất.

Bác sĩ Gye Su Jeong do Kim Ji Won thủ vai quyết định trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật có độ rủi ro cao, đồng thời tìm cách thuyết phục bệnh nhân. Thông qua câu chuyện này, bộ phim khắc họa những tổn thương mà một biến cố lịch sử có thể để lại trong cuộc đời của một con người, kéo dài nhiều năm sau khi sự kiện đã kết thúc.

Hình ảnh trong tập 6

Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng đồng tình với cách triển khai này. Một bộ phận người xem đặt câu hỏi về tính phù hợp của việc đưa phong trào dân chủ 18/5 vào một bộ phim thuộc thể loại y khoa. Theo những ý kiến phản đối được Sports Seoul ghi nhận, tình tiết này khác với nguyên tác Nhật Bản, đồng thời bị cho là chưa thực sự gắn kết với mạch truyện trung tâm. Tranh cãi càng được đẩy lên khi cuối tập phim xuất hiện nhân vật cựu tổng thống hư cấu Ji Du Seok, người được xây dựng theo hướng gợi liên tưởng đến nhân vật quyền lực có liên quan đến sự kiện lịch sử. Việc kết nối câu chuyện của nạn nhân với sự xuất hiện của nhân vật này khiến một số khán giả đặt dấu hỏi về dụng ý của ê-kíp sản xuất.

Từ những phản ứng trên, tranh cãi không còn dừng lại ở chuyện một bộ phim lựa chọn đề tài nào, mà chuyển sang vấn đề liệu cách đưa sự kiện lịch sử vào tác phẩm có thực sự thuyết phục hay không. Trong khi có người cho rằng bộ phim đang cố gắng khai thác chiều sâu tâm lý của nhân vật, những người phản đối lại không hài lòng với cách xây dựng tình tiết trong một tác phẩm vốn tập trung vào thế giới y khoa.

Theo Sports Seoul ngày 25/10, một kiến nghị mang tiêu đề yêu cầu ngừng phát sóng bộ phim Doctor X của đài SBS đã được đăng tải trên hệ thống kiến nghị điện tử của Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 24/10. Người kiến nghị cho rằng nội dung liên quan đến phong trào dân chủ 18/5 trong tập 6 không gắn với câu chuyện trung tâm, đồng thời yêu cầu kiểm chứng quá trình sản xuất và ngừng phát sóng tác phẩm.

Chỉ sau một ngày, kiến nghị đạt 100 chữ ký đồng thuận, đủ điều kiện để bước vào giai đoạn xem xét công khai. Dẫu vậy, đây mới là bước thủ tục ban đầu, không đồng nghĩa Quốc hội Hàn Quốc đã chấp thuận yêu cầu cấm chiếu hay đưa ra bất kỳ quyết định ngừng phát sóng nào. Bên cạnh làn sóng phản đối, cũng có những khán giả đánh giá tích cực việc bộ phim khắc họa nỗi đau của các nạn nhân, cho rằng một tác phẩm truyền hình có thể góp phần gợi nhắc những tổn thương mà lịch sử để lại. Một số ý kiến khác đề xuất nên đánh giá cách triển khai và chất lượng kịch bản thay vì chỉ tập trung vào chủ đề được lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, phản ứng của ê-kíp sản xuất cũng thu hút sự chú ý. Lee Ok Gyu, giám đốc sản xuất của Studio S - đơn vị đứng sau bộ phim - đăng poster Doctor X lên mạng xã hội kèm dòng chữ “no fear” (không sợ hãi) vào ngày 24/10. Tuy nhiên, chưa có xác nhận cho thấy thông điệp này trực tiếp nhắm đến tranh cãi đang diễn ra.

Với một bộ phim đang đạt thành tích rating nổi bật, việc lựa chọn đưa sự kiện lịch sử vào câu chuyện y khoa rõ ràng đã tạo ra cuộc tranh luận vượt ra ngoài phạm vi nội dung giải trí. Điều còn phải chờ đợi là Doctor X sẽ xử lý những diễn biến tiếp theo ra sao, cũng như liệu tranh cãi hiện tại có ảnh hưởng đến phản ứng của khán giả trong các tập tiếp theo hay không.