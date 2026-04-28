Tôi định đi làm thêm sau nghỉ hưu để bớt áp lực tiền bạc - cho đến khi 2 đồng nghiệp nhập viện vì làm quá sức

Khi thu nhập giảm, áp lực tài chính tăng theo

Một người phụ nữ 60 tuổi chia sẻ rằng sau khi nghỉ hưu, mức lương hưu của bà chỉ còn hơn 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng – thấp hơn đáng kể so với thu nhập trước đây. Khoảng chênh lệch vài nghìn nhân dân tệ tưởng nhỏ nhưng lại tương đương chi phí sinh hoạt của cả gia đình trong 1 tháng.

Không chỉ vậy, con trai và con dâu của bà cũng đang gặp khó khăn tài chính khi thu nhập không ổn định, lại phải nuôi con nhỏ. Cuối cùng, hai thế hệ quyết định sống chung để giảm chi phí sinh hoạt và tận dụng căn nhà cũ cho thuê, tạo thêm một khoản thu nhập thụ động mỗi năm.

Ở góc độ tài chính cá nhân, đây là một giải pháp khá phổ biến: tối ưu chi phí cố định thay vì chỉ cố tăng thu nhập. Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, khả năng tạo ra tiền thường giảm, nhưng chi phí sinh hoạt vẫn tồn tại. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn:

- Ở chung để giảm chi phí ăn uống và điện nước

- Cho thuê tài sản nhàn rỗi

- Chia sẻ chi phí nuôi con hoặc chăm cháu

- Cắt giảm các khoản chi không cần thiết

Những thay đổi nhỏ này có thể giúp cân bằng ngân sách mà không cần lao động quá sức.

Làm thêm sau nghỉ hưu: Lợi ích có thể không lớn như tưởng tượng

Không ít người sau khi nghỉ hưu vẫn muốn làm việc để duy trì thu nhập. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ thu nhập tăng nhưng rủi ro sức khỏe cũng tăng.

Trong câu chuyện được chia sẻ, hai đồng nghiệp của nhân vật chính đã đi làm trở lại sau khi nghỉ hưu, chủ yếu làm công việc lao động chân tay. Kết quả là cả hai đều gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí mất khả năng lao động. Chi phí y tế phát sinh khiến số tiền kiếm thêm không đủ bù đắp.

Từ góc nhìn tài chính, đây là một bài toán rất rõ: Nếu thu nhập tăng thêm 3–5 triệu/tháng nhưng chi phí y tế tăng hàng chục triệu, bài toán trở nên âm.

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân khuyến nghị rằng sau tuổi 60, nên ưu tiên các nguồn thu ít rủi ro sức khỏe hơn:

- Cho thuê tài sản

- Làm việc bán thời gian nhẹ nhàng

- Công việc tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm

- Kinh doanh nhỏ tại nhà

- Đầu tư tạo dòng tiền ổn định

Điểm mấu chốt không phải là kiếm thật nhiều tiền, mà là duy trì dòng tiền bền vững mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bài học tài chính quan trọng: Sức khỏe chính là “quỹ dự phòng” lớn nhất

Sau khi chứng kiến câu chuyện của đồng nghiệp, nhân vật chính quyết định không tiếp tục tìm việc làm thêm nữa. Thay vào đó, bà chọn lối sống đơn giản: đi bộ, nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình.

Điều này phản ánh một nguyên tắc tài chính rất quan trọng: Chi phí y tế là một trong những khoản chi lớn nhất ở tuổi nghỉ hưu.

Nếu không chuẩn bị tốt, chỉ một biến cố sức khỏe cũng có thể làm cạn kiệt khoản tiết kiệm tích lũy nhiều năm.

Vì vậy, kế hoạch tài chính tuổi nghỉ hưu thường tập trung vào 3 yếu tố:

- Chi tiêu ổn định, tránh biến động lớn

- Có khoản dự phòng cho y tế

- Giữ sức khỏe để giảm chi phí phát sinh

Nói cách khác, giữ được sức khỏe cũng chính là một cách tiết kiệm tiền.

Gợi ý phân bổ tài chính cho người sắp nghỉ hưu

Một nguyên tắc đơn giản có thể áp dụng:

- 50–60% cho chi tiêu thiết yếu

- 20–30% cho dự phòng và y tế

- 10–20% cho nhu cầu cá nhân và tận hưởng cuộc sống

Mô hình này giúp đảm bảo dòng tiền ổn định mà vẫn có không gian để tận hưởng tuổi già.

Không phải cứ làm việc nhiều hơn là tài chính sẽ tốt hơn

Nhiều người có thói quen đánh giá tài chính chỉ dựa trên thu nhập. Nhưng ở tuổi nghỉ hưu, cách tiếp cận này cần thay đổi.

Một quyết định tài chính tốt không chỉ dựa trên số tiền kiếm được, mà còn dựa trên:

- mức độ ổn định của cuộc sống

- khả năng kiểm soát chi phí

- rủi ro sức khỏe trong dài hạn

Thực tế cho thấy, nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn sống ổn với mức thu nhập vừa phải, nhờ biết điều chỉnh lối sống và kỳ vọng tiêu dùng.

Kết luận

Tuổi nghỉ hưu không phải là giai đoạn để chạy đua thu nhập, mà là thời điểm tối ưu hóa tài chính theo hướng bền vững hơn.

Làm thêm có thể giúp tăng thu nhập trong ngắn hạn, nhưng nếu đánh đổi sức khỏe, chi phí phải trả về sau có thể lớn hơn rất nhiều.

Bài toán tài chính tuổi già vì thế không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà là giữ được bao nhiêu giá trị cho cuộc sống – bao gồm sức khỏe, sự ổn định và cảm giác an tâm mỗi ngày.