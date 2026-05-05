5 mô hình làm thêm tại nhà giúp tăng thu nhập mà không cần thuê mặt bằng: Chi phí thấp, dễ bắt đầu, phù hợp người bận rộn

1. Bán đồ ăn vặt - đồ ăn sáng online: Ít vốn, dễ xoay vòng tiền

Nếu có lợi thế nấu nướng, mô hình bán đồ ăn tại nhà luôn là lựa chọn phổ biến vì nhu cầu ổn định quanh năm. Các món dễ bán gồm: bánh mì, xôi, chè, sữa chua, bánh handmade, cơm văn phòng.

Điểm thuận lợi là có thể bán qua Facebook, Zalo, nhóm cư dân hoặc ứng dụng giao đồ ăn mà không cần mặt bằng.

Chi phí tham khảo (khởi đầu nhỏ):

- Nguyên liệu 1 tuần: 1–2 triệu

- Hộp đựng, túi: 300.000đ

- Dụng cụ bếp bổ sung: 500.000–1 triệu

- Tổng vốn ban đầu: khoảng 2–3 triệu

Thu nhập phổ biến: 200.000–500.000đ/ngày nếu duy trì đều.

2. Bán hàng online ngách nhỏ: Vốn thấp nhưng dễ xây khách quen

Không cần nhập hàng số lượng lớn, nhiều người chọn bán sản phẩm ngách để giảm cạnh tranh: đồ gia dụng nhỏ, phụ kiện bếp, đồ decor, đồ trẻ em, đồ tiện ích.

Ưu điểm là có thể bắt đầu bằng hình thức cộng tác viên (không cần ôm hàng), sau đó mới nhập dần khi có đơn ổn định.

Chi phí tham khảo:

- Nhập thử 10–20 sản phẩm: 2–5 triệu

- Chi phí đóng gói: 200.000đ

- Tổng vốn: khoảng 3–6 triệu

Lưu ý: nên chọn nhóm sản phẩm dễ vận chuyển, giá dưới 300.000đ để tăng tỉ lệ chốt đơn.

3. Nhận làm dịch vụ tại nhà: Viết nội dung, thiết kế, nhập liệu

Nếu có kỹ năng máy tính, đây là mô hình gần như không cần vốn. Các công việc phổ biến gồm:

- viết bài SEO

- quản lý fanpage

- nhập dữ liệu thiết kế đơn giản

- chỉnh sửa video ngắn

Nhiều nền tảng tuyển cộng tác viên theo dự án, phù hợp người muốn tăng thu nhập 2–6 triệu/tháng mà vẫn chủ động thời gian.

Chi phí gần như bằng 0 nếu đã có laptop và internet.

4. Làm đồ handmade - sản phẩm cá nhân hóa

Các sản phẩm mang tính cá nhân hóa luôn có nhóm khách ổn định vì phù hợp làm quà tặng: nến thơm, vòng tay, thiệp, đồ len, tranh mini, móc khóa tên riêng…

Điểm mạnh của mô hình này là giá trị sản phẩm nằm ở ý tưởng nên không cần đầu tư nhiều máy móc.

Chi phí tham khảo:

- Nguyên liệu ban đầu: 1–3 triệu

- Bao bì: 300.000đ

- Tổng vốn: khoảng 1,5–3,5 triệu

Nếu xây dựng được phong cách riêng, sản phẩm handmade có thể bán quanh năm chứ không chỉ theo mùa.

5. Làm dịch vụ giữ trẻ hoặc trông thú cưng tại nhà

Ở các khu dân cư đông đúc, nhu cầu gửi trẻ vài giờ hoặc trông thú cưng khi chủ đi công tác khá phổ biến. Nhiều gia đình sẵn sàng trả phí để tìm người quen biết, đáng tin cậy trong cùng khu vực.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với người có nhiều thời gian ở nhà.

Thu nhập tham khảo:

- Giữ trẻ theo giờ: 30.000–60.000đ/giờ

- Trông thú cưng theo ngày: 70.000–150.000đ/ngày

Chi phí ban đầu không nhiều, chủ yếu là dọn dẹp không gian và chuẩn bị đồ cơ bản.

Vì sao mô hình làm thêm tại nhà ngày càng phổ biến?

Chi phí thuê mặt bằng ngày càng cao khiến nhiều người chuyển hướng sang làm việc tại nhà để giảm rủi ro tài chính. Ngoài ra, sự phát triển của mạng xã hội và dịch vụ giao hàng giúp việc bán hàng hoặc nhận việc online trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Một điểm đáng chú ý là các mô hình nhỏ nhưng ổn định thường giúp tạo thêm khoản tích lũy đều đặn mỗi tháng, thay vì phải đầu tư lớn rồi chịu áp lực doanh thu.

Gợi ý cách chọn mô hình phù hợp

Khi bắt đầu, nên chọn mô hình dựa trên 3 yếu tố:

- kỹ năng sẵn có

- thời gian rảnh mỗi ngày

- số vốn có thể chấp nhận rủi ro

Nếu chưa chắc chắn nhu cầu thị trường, có thể thử bán nhỏ trong 2–4 tuần để kiểm tra phản hồi trước khi mở rộng.