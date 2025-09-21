Ở tuổi 40, tôi từng nghĩ mình tiết kiệm giỏi, nhưng 3 khoản chi vô ích đã cuốn sạch quỹ hưu trí

1. Mua bảo hiểm “theo phong trào” – không hiểu mình cần gì

Năm 35 tuổi, tôi bắt đầu mua nhiều gói bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe với suy nghĩ “có bảo hiểm thì an tâm”. Nhưng tôi không dành thời gian đọc kỹ hợp đồng hay phân biệt đâu là sản phẩm cần thiết.

- Mỗi năm tôi chi khoảng 40–50 triệu cho các loại bảo hiểm.

- Sau 5 năm, số tiền đã hơn 200 triệu.

Trong đó, nhiều gói chồng chéo quyền lợi, thậm chí có gói gần như không sử dụng.

Khi cần rút tiền để xoay sở, tôi mới biết giá trị hoàn lại thấp hơn rất nhiều so với số tiền đã bỏ ra. Đó là bài học cay đắng: bảo hiểm cần, nhưng phải mua đúng, không theo phong trào.

2. Sửa sang nhà cửa liên tục – đẹp mắt nhưng lãng phí

Tôi ở căn hộ chung cư nhỏ, nhưng cứ 2–3 năm lại đổi nội thất, sơn lại tường, nâng cấp bếp. Mỗi lần sửa sang, chi phí ít thì 50 triệu, nhiều thì lên tới 150 triệu.

- Trung bình 10 năm, tôi chi không dưới 500 triệu cho việc “làm đẹp nhà”.

- Nhưng giá trị thực tế nhận lại không nhiều, vì nhiều đồ vẫn còn dùng tốt.

- Nếu gửi số tiền đó vào tiết kiệm hoặc đầu tư, tôi đã có khoản quỹ hưu trí kha khá.

Tôi nhận ra, tính thẩm mỹ thay đổi theo mốt, còn gánh nặng tài chính thì bám chặt lấy mình.

3. Cho con học thêm tràn lan – mong nhiều, kết quả ít

Như bao phụ huynh, tôi muốn con có điều kiện học tập tốt. Vì vậy, tôi đăng ký hàng loạt lớp học thêm: tiếng Anh, đàn, vẽ, võ, bơi… Mỗi tháng, chi phí học thêm của con từ 6–8 triệu đồng.

- 1 năm hết gần 100 triệu.

- 10 năm mất cả tỷ đồng.

- Nhưng thực tế, con chỉ thực sự hứng thú với một, hai môn.

Sự “tham lam” của tôi vô tình biến thành gánh nặng tài chính. Khi nhìn lại, tôi thấy phần lớn số tiền đó đã có thể trở thành nền móng cho quỹ hưu trí.

Bảng minh họa: 3 khoản chi vô ích

Khoản chi Chi phí trung bình/năm Tổng sau 10 năm Giá trị thực tế nhận lại Bảo hiểm theo phong trào 45 triệu 225 triệu Quyền lợi chồng chéo, rút ít giá trị Sửa sang nhà cửa liên tục 50–100 triệu 500 triệu Thẩm mỹ, nhưng hao hụt vốn Học thêm tràn lan cho con 100 triệu 1 tỷ Con chỉ theo vài môn Tổng cộng — ~1,7 tỷ Quỹ hưu trí gần như trống rỗng

Nhận ra muộn, nhưng chưa phải quá muộn

Khi bước sang tuổi 40, tôi mới tỉnh ngộ: tiết kiệm không chỉ là bớt tiêu, mà quan trọng là chi đúng chỗ.

- Tôi đã cắt bớt các gói bảo hiểm trùng lặp, chỉ giữ lại 2 sản phẩm cần thiết.

- Với nhà cửa, tôi chỉ sửa khi thật sự hỏng hóc.

- Với con cái, tôi để con chọn môn học phù hợp thay vì chạy theo phong trào.

- Quan trọng hơn, tôi bắt đầu dành ít nhất 30% thu nhập cho quỹ hưu trí và quỹ đầu tư an toàn.

Chỉ sau 2 năm thay đổi, tôi đã gom lại được gần 400 triệu – con số nhỏ so với khoản đã lãng phí, nhưng ít nhất là nền móng để sửa sai.

Bài học cho phụ nữ trung niên

1. Không phải khoản chi nào cho gia đình cũng là khôn ngoan – hãy cân nhắc hiệu quả thực sự.

2. Đừng nhầm lẫn tiết kiệm với tích lũy sai hướng – tiết kiệm tiền nhưng đổ vào những việc không sinh giá trị cũng là lãng phí.

3. Quỹ hưu trí cần được xây ngay từ tuổi 30–40 – càng để muộn, càng áp lực.

4. Tiền bạc cần kỷ luật – chỉ khi có giới hạn rõ ràng, bạn mới thật sự bảo vệ được tương lai.

Kết

Ở tuổi 40, tôi từng nghĩ mình tiết kiệm giỏi. Nhưng sự thật, 3 khoản chi vô ích đã âm thầm cuốn sạch quỹ hưu trí mà tôi dày công dành dụm. May mắn thay, tôi còn kịp thay đổi. Và nếu bạn đang ở tuổi trung niên, xin hãy nhớ: Tiết kiệm không đủ, quan trọng là tiết kiệm đúng cách.

Bởi quỹ hưu trí không tự dưng đầy lên, mà được xây dựng từ từng quyết định chi tiêu khôn ngoan mỗi ngày.