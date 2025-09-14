Có hai điều phụ nữ không bao giờ nên làm sau khi nghỉ hưu, tôi đang vô cùng hối tiếc

Và tôi đã rút ra rằng, có hai điều phụ nữ không bao giờ nên làm sau khi nghỉ hưu – tiếc rằng bản thân tôi đã vấp phải cả hai.

Sai lầm 1: Vung tay chi tiêu như khi còn lương tháng

Lúc mới nghỉ hưu, tôi vẫn giữ thói quen chi tiêu như thời đi làm. Mỗi tháng tôi tiêu không suy nghĩ: ăn ngoài thường xuyên, mua thêm quần áo, thỉnh thoảng tặng quà cho con cháu.

Tôi quên mất một sự thật: lương hưu không bao giờ bằng lương tháng. Thu nhập giảm một nửa, nhưng chi tiêu vẫn giữ nguyên – chỉ sau vài tháng, tôi đã thấy hụt hơi.

Bảng chi tiêu của tôi trong 3 tháng đầu nghỉ hưu:

Khoản mục Khi đi làm (VNĐ) Sau nghỉ hưu (VNĐ) Ăn uống, chợ búa 5.000.000 5.000.000 Ăn ngoài, cafe bạn bè 2.000.000 2.000.000 Quần áo, mua sắm 1.500.000 1.500.000 Quà cáp, hiếu hỉ 2.000.000 2.000.000 Tổng cộng 10.500.000 10.500.000

Trong khi lương hưu thực nhận chỉ hơn 6 triệu. Kết quả: tôi phải rút tiết kiệm bù vào. Càng về sau, số tiền tích lũy càng mỏng, tôi mới thấm rằng mình đã sai lầm.

Bài học: Ngay khi nghỉ hưu, phải điều chỉnh cách chi tiêu, cắt bớt những khoản xa xỉ, giữ chi phí trong mức 60–70% lương hưu để còn dư cho dự phòng.

Sai lầm 2: Dùng hết tiền tiết kiệm để giúp con cái

Đứa con trai tôi lúc ấy muốn mua nhà, nhưng còn thiếu một khoản. Nghĩ con còn trẻ, vợ chồng tôi “dốc” gần hết số tiết kiệm suốt nhiều năm tích cóp để cho con vay. Tôi nghĩ mình vẫn còn lương hưu hàng tháng, đủ sống.

Nhưng chỉ một năm sau, tôi bị bệnh mãn tính, chi phí thuốc men mỗi tháng lên đến vài triệu. Lúc ấy tôi mới thấy mình đã tự đẩy mình vào thế bị động. Con cái cũng có khó khăn riêng, không thể chu cấp ngược lại.

Nhiều phụ nữ ở tuổi nghỉ hưu dễ rơi vào tâm lý “sống vì con cháu”, dồn hết tiền của mình cho con mà quên mất rằng: bản thân vẫn cần một quỹ an toàn. Đến khi gặp biến cố, chính mình lại là người chịu khổ.

Bài học: Không dùng hết tiền tiết kiệm cho con cái. Nếu muốn giúp, hãy chỉ hỗ trợ trong khả năng, còn lại phải giữ ít nhất 30–40% làm quỹ riêng cho tuổi già.

Hai nguyên tắc vàng để phụ nữ không hối tiếc sau nghỉ hưu

Luôn duy trì quỹ dự phòng riêng: Ít nhất 6–12 tháng chi phí sinh hoạt, tách biệt khỏi tiền dành cho con cái. Đây là “tấm khiên” khi có bệnh tật hoặc biến cố bất ngờ.

Điều chỉnh lối sống theo thu nhập mới: Không thể tiêu như thời còn lương tháng. Hãy ưu tiên chi cho sức khỏe, dinh dưỡng, phần còn lại tiết chế dần.

Checklist: 5 bước tài chính nên làm ngay khi nghỉ hưu

- Rà soát chi tiêu, cắt giảm 20–30% so với khi đi làm.

- Lập quỹ dự phòng riêng, không nhập chung với con cái.

- Giữ thói quen ghi chép chi tiêu hàng tháng.

- Ưu tiên sức khỏe: chi cho thuốc men, bảo hiểm, khám định kỳ.

- Tránh đầu tư mạo hiểm, tập trung vào sự ổn định.

Kết luận

Nghỉ hưu không đáng sợ, cái đáng sợ là nghỉ hưu mà không có kế hoạch tài chính phù hợp. Tôi đã từng hối tiếc vì tiêu xài phóng tay và trao hết tiền tiết kiệm cho con cái. Nhưng nhờ rút ra bài học, tôi bắt đầu điều chỉnh để tuổi già của mình an toàn hơn.

Nếu bạn là phụ nữ sắp nghỉ hưu, hãy nhớ: đừng lặp lại sai lầm của tôi. Hãy nghĩ cho mình trước, bởi khi bạn vững vàng tài chính, bạn mới có thể thật sự là chỗ dựa cho gia đình.