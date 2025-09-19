Tôi đã tưởng phải ân hận cả đời khi nhận ra mình sai lầm ở 3 khoản chi - nhưng may mà kịp thay đổi để tuổi 50 không trắng tay

May thay, chị kịp thay đổi để tuổi 50 không phải bắt đầu lại với hai bàn tay trắng.

Những năm tháng “tiền đi không trở lại”

Chị Lan kể, hơn 15 năm trước, khi vợ chồng cùng có thu nhập ổn định khoảng 25 triệu/tháng, chị tin rằng chỉ cần chi tiền cho con và cho gia đình là “không bao giờ lỗ”. Nhưng rồi sau một thập kỷ, tiền vẫn đi đều đều mà chẳng để lại tài sản lớn nào. “Lúc nhìn bạn bè đã mua nhà, còn mình vẫn thuê trọ, tôi mới thấy rùng mình vì những khoản chi tưởng hợp lý lại hóa ra sai lầm”. chị thừa nhận.

1. Quá tay với “học thêm – lớp ngoại khóa” cho con

Là mẹ, chị Lan luôn mong con có nền tảng tốt nhất. Vì thế, chị đăng ký hàng loạt lớp học thêm: tiếng Anh, đàn, vẽ, bơi lội, võ…

- Trung bình mỗi tháng chi 6–7 triệu đồng cho 2 con.

- Một năm mất khoảng 80 triệu.

- 10 năm cộng lại, số tiền không dưới 800 triệu đồng.

Điều đáng tiếc là không phải lớp nào con cũng theo đến cùng. Có môn chỉ học vài buổi rồi bỏ, có môn duy trì nhưng hiệu quả không cao. “Tôi nhận ra mình đã biến chuyện đầu tư cho con thành chạy theo phong trào. Lẽ ra chỉ nên chọn một, hai kỹ năng con thật sự đam mê”, chị Lan ngậm ngùi.

2. Tốn kém vì chữa bệnh “chữa cháy” thay vì phòng ngừa

Một sai lầm lớn khác là chị Lan ít chú ý đến việc khám sức khỏe định kỳ. Khi đau nhức, chị thường bỏ qua, đến lúc bệnh nặng mới vội đi viện.

- Có lần bị viêm dạ dày nặng, chị nhập viện 2 tuần, mất hơn 40 triệu.

- Năm 2018, chồng chị bị tiểu đường biến chứng, chi phí điều trị gần 100 triệu.

- Tổng cộng 10 năm, riêng chi phí chữa bệnh đột xuất ngốn hết hơn 400 triệu đồng.

“Nếu từ sớm tôi mua bảo hiểm sức khỏe, đi khám định kỳ đều đặn, thì đã tiết kiệm được rất nhiều, chưa kể sức khỏe cũng ổn định hơn. Lúc ấy mới thấm câu ‘phòng bệnh rẻ hơn chữa bệnh’”, chị Lan rút kinh nghiệm.

3. Sửa sang nhà cửa vượt quá khả năng

Nhà đi thuê nhưng chị Lan lại thường xuyên bỏ tiền sửa sang, nâng cấp. Thấy hàng xóm đổi tủ bếp, lát sàn gỗ mới, chị cũng muốn làm theo để “nhà nhìn sang hơn”.

- Một lần sơn sửa, thay đồ nội thất nhỏ: 70–100 triệu.

- Nâng cấp lớn như thay toàn bộ bếp, phòng khách: 150–200 triệu.

- Sau 10 năm, số tiền đã chi không dưới 500 triệu đồng.

“Khi rời đi, những thứ tôi bỏ tiền cải tạo đều để lại cho chủ nhà. Nghĩ lại, nếu tôi dành khoản đó làm quỹ mua nhà, thì đã không mất trắng như vậy”, chị Lan nói.

Bảng minh họa: 3 sai lầm tài chính trong 10 năm

Khoản chi sai lầm Chi phí trung bình/năm Tổng sau 10 năm Lớp học thêm, ngoại khóa 80.000.000 800.000.000 Chữa bệnh đột xuất 40.000.000 400.000.000 Sửa sang nhà thuê 50.000.000 500.000.000 Tổng cộng 170.000.000 1.700.000.000

Gần 1,7 tỷ đồng – số tiền hoàn toàn đủ để mua căn hộ tầm trung ở thành phố cách đây vài năm.

May mà kịp thay đổi trước tuổi 50

Khoảng 5 năm trở lại đây, chị Lan quyết tâm thay đổi.

1. Cắt giảm lớp học thêm không cần thiết: Chỉ giữ lại môn con yêu thích, còn lại để con tự lựa chọn.

2. Đầu tư vào sức khỏe phòng ngừa: Mua bảo hiểm cho cả nhà, đi khám định kỳ, tập thể dục đều đặn.

3. Ngưng sửa sang vô ích: Tiết kiệm để dành mua nhà, chỉ sửa chữa khi thật sự cần.

4. Thiết lập quỹ tích lũy: Chia thu nhập thành các phần rõ ràng – chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư nhỏ.

Nhờ vậy, sau 5 năm, chị đã dành được gần 800 triệu đồng, đủ để đặt cọc một căn hộ nhỏ. “Tôi không còn mơ mộng xa vời nữa, mà biết chắc mình có thể an cư trong vài năm tới,” chị chia sẻ.

Bài học tài chính tuổi trung niên

- Không phải khoản chi nào cho con cũng là đầu tư khôn ngoan. Hãy chọn lọc và lắng nghe sở thích thực sự.

- Sức khỏe là vốn quý – đầu tư vào phòng ngừa sẽ tiết kiệm hơn nhiều.

- Nhà thuê không nên bỏ quá nhiều tiền sửa sang. Hãy để tiền đó tích lũy cho mái ấm của riêng mình.

Kết

Sai lầm tài chính có thể khiến nhiều gia đình trung niên mất cơ hội lớn. Nhưng câu chuyện của chị Lan cho thấy, muộn còn hơn không: thay đổi đúng lúc, vẫn có thể giữ được nền tảng vững vàng cho tuổi 50.

Chị nói một câu khiến nhiều người gật gù: “Nếu không kịp thay đổi, giờ tôi chắc chắn trắng tay. May mắn là tôi đã dừng lại đúng lúc, để tuổi 50 không còn chỉ có ‘giá như’”.