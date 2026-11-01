Ở tuổi 40, tôi không còn một món đồ thừa trong tủ quần áo: 6 nguyên tắc giúp tiết kiệm tiền mà vẫn mặc đẹp

Tủ quần áo ít đi một nửa, cảm giác tiếc tiền cũng biến mất

Ở tuổi 40, tôi nhận ra một điều khá thú vị: Tủ quần áo càng nhiều đồ, tôi càng dễ cảm thấy mình không có gì để mặc. Ngược lại, từ khi bắt đầu sống tối giản, dù số lượng quần áo giảm đi đáng kể, tôi lại luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang sở hữu.

Trước đây, mỗi lần dọn tủ, tôi đều tìm thấy vài chiếc váy còn nguyên nhãn mác, những chiếc áo mua với giá không hề rẻ nhưng chỉ mặc một, hai lần, thậm chí có món mua từ năm trước vẫn chưa từng sử dụng. Tôi thường tự an ủi rằng mình sẽ mặc chúng vào một dịp thích hợp nào đó. Thế nhưng, dịp thích hợp ấy hiếm khi xuất hiện.

Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là tủ quần áo bừa bộn mà là cảm giác tiếc tiền. Có những món đồ tôi không còn thích, không còn phù hợp nhưng vẫn giữ lại chỉ vì chúng từng rất đắt. Càng giữ, tôi càng thấy mình đã mua sắm thiếu suy nghĩ.

Sau một thời gian thay đổi, tôi không còn phải trải qua cảm giác ấy. Mỗi món đồ trong tủ đều là thứ tôi thực sự thích, phù hợp với cơ thể và có thể mặc thường xuyên. Tôi không cần một tủ đồ thật lớn để cảm thấy mình ăn mặc đẹp.

Để duy trì điều này, tôi đặt ra 6 nguyên tắc mua sắm và sử dụng quần áo. Chúng không chỉ giúp tủ đồ gọn gàng mà còn khiến tôi tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.

1. Giới hạn số lượng quần áo mỗi mùa, không mua chỉ vì thấy đẹp

Trước đây, tôi thường mua quần áo theo cảm hứng. Thấy một chiếc áo đẹp, tôi mua. Gặp một chiếc váy đang giảm giá, tôi cũng mua. Tôi luôn nghĩ rằng thêm một món đồ sẽ giúp mình có nhiều lựa chọn hơn.

Nhưng thực tế, những món được mặc thường xuyên chỉ chiếm một phần nhỏ trong tủ.

Sau khi theo đuổi lối sống tối giản, tôi quyết định giới hạn số lượng trang phục. Vì sống ở Quảng Châu, nơi khí hậu có mùa nóng kéo dài và mùa lạnh tương đối ngắn, tôi duy trì khoảng 5 bộ trang phục mùa hè và 4 bộ mùa đông để luân phiên sử dụng. Những món đồ mặc trong các dịp đặc biệt được cân nhắc riêng theo nhu cầu thực tế.

Con số này không nhất thiết phù hợp với tất cả mọi người. Người làm công sở, người thường xuyên gặp khách hàng hay sống ở nơi có bốn mùa rõ rệt chắc chắn sẽ có nhu cầu khác nhau. Điều quan trọng không nằm ở việc sở hữu chính xác bao nhiêu bộ quần áo mà là biết mình thực sự cần bao nhiêu.

Khi đã có giới hạn, tôi trở nên cẩn thận hơn với từng quyết định mua sắm. Một chiếc áo muốn bước vào tủ đồ phải đáp ứng nhiều điều kiện: vừa vặn, thoải mái, dễ phối với những món sẵn có và quan trọng nhất là khiến tôi thực sự muốn mặc.

Tôi không còn mua quần áo với suy nghĩ: "Không thích thì sau này mua cái khác". Bởi chính suy nghĩ ấy từng khiến tôi lãng phí rất nhiều tiền.

2. Chỉ mua quần áo sau khi thử kỹ, không chấp nhận những món đồ "tạm được"

Một thay đổi khác của tôi là ưu tiên mua quần áo trực tiếp tại cửa hàng thay vì đặt hàng theo những hình ảnh quảng cáo hấp dẫn.

Tôi không phủ nhận sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, với bản thân, việc nhìn tận mắt, chạm vào chất liệu và thử đồ giúp tôi đưa ra quyết định chính xác hơn.

Khi thử quần áo, tôi không chỉ đứng trước gương để xem chúng có đẹp hay không. Tôi thử ngồi xuống, đi lại, giơ tay và kiểm tra xem trang phục có khiến mình khó chịu ở bất kỳ vị trí nào không. Tôi cũng nghĩ đến những chiếc quần, áo hoặc giày đang có ở nhà để xem món đồ mới có dễ kết hợp hay không.

Có lần, tôi tìm thấy một chiếc váy rất ưng ý. Kiểu dáng đẹp, màu sắc phù hợp, giá bán cũng nằm trong ngân sách. Tuy nhiên, phần eo hơi rộng, ngay cả khi đã thử cỡ nhỏ nhất. Nếu là trước đây, có lẽ tôi vẫn mua và tự nhủ rằng chỉ cần sửa lại một chút.

Nhưng lần đó, tôi quyết định không mua.

Tôi hiểu rằng những món đồ chỉ "tạm được" thường không trở thành lựa chọn yêu thích. Sau vài lần mặc không thoải mái, chúng rất dễ bị đẩy xuống đáy tủ. Một chiếc váy giảm giá 30% nhưng không bao giờ mặc vẫn là một khoản chi lãng phí.

3. Thích nhiều món cùng lúc thì không mua ngay, đợi vài ngày rồi quyết định

Một trong những nguyên nhân khiến tủ quần áo của tôi từng quá tải là thói quen mua nhiều món trong cùng một lần đi shopping.

Khi nhìn thấy ba chiếc áo đẹp, tôi thường muốn mua cả ba. Tôi sợ rằng nếu bỏ qua, lần sau quay lại sẽ không còn màu hoặc kích cỡ phù hợp.

Bây giờ, tôi xử lý tình huống ấy theo cách khác: Không quyết định ngay tại cửa hàng.

Nếu có nhiều món yêu thích, tôi sẽ ghi lại kiểu dáng, mức giá hoặc chụp ảnh để tham khảo nếu cửa hàng cho phép, sau đó trở về nhà. Vài ngày sau, tôi tự hỏi liệu mình còn nhớ và thực sự muốn sở hữu chúng hay không.

Điều thú vị là phần lớn những món đồ từng khiến tôi hào hứng lúc đầu đều nhanh chóng bị lãng quên. Nếu vẫn muốn mua, tôi chỉ lựa chọn món phù hợp nhất.

Khoảng thời gian chờ đợi giúp tôi phân biệt giữa nhu cầu thực tế và cảm xúc nhất thời. Tôi nhận ra rằng không phải cứ thích một món đồ thì nhất thiết phải sở hữu nó.

4. Không còn sợ bỏ lỡ một món đồ đẹp

Trước đây, tôi rất dễ bị thuyết phục bởi câu nói: "Mẫu này sắp hết hàng rồi, chị không mua bây giờ thì lần sau chưa chắc còn".

Nỗi sợ bỏ lỡ khiến tôi nhiều lần đưa ra quyết định vội vàng. Có những món mua về mới nhận ra mình chẳng cần đến, nhưng lúc đứng trong cửa hàng lại thấy nếu không mua thì thật đáng tiếc.

Ở tuổi 40, tôi không còn suy nghĩ như vậy.

Nếu một chiếc váy đẹp đã hết hàng, tôi chấp nhận. Nếu đôi giày yêu thích không còn đúng kích cỡ, tôi cũng không cố mua một đôi hơi chật hoặc rộng hơn chỉ để sở hữu.

Thị trường luôn có những mẫu quần áo mới. Năm nay không mua được chiếc áo này, năm sau tôi vẫn có thể tìm thấy một chiếc khác phù hợp.

Tôi tự nhắc mình rằng tiền chưa tiêu vẫn nằm trong tài khoản, còn món đồ mua sai có thể trở thành một khoản lãng phí kéo dài. Không mua một món đồ không cần thiết đôi khi chính là quyết định tài chính tốt nhất.

5. Mua về không phù hợp thì đổi trả sớm, đừng giữ chỉ vì tiếc

Ngay cả khi đã thử kỹ tại cửa hàng, đôi lúc tôi vẫn mua phải những món đồ không thực sự phù hợp.

Ánh sáng trong phòng thử, cách bố trí gương hay tâm trạng lúc mua sắm đều có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của chúng ta. Một chiếc áo trông rất đẹp ở cửa hàng nhưng khi mang về nhà lại không dễ phối với những món đồ sẵn có.

Vì vậy, tôi ưu tiên mua ở những nơi có chính sách đổi trả rõ ràng. Khi mang quần áo về, tôi thường thử lại trước khi tháo nhãn mác hoặc giặt, đồng thời kiểm tra xem mình có thực sự muốn giữ món đồ ấy không.

Nếu không phù hợp, tôi sẽ đổi hoặc trả trong thời hạn cho phép, theo đúng điều kiện của cửa hàng.

Trước đây, tôi thường ngại làm việc này vì nghĩ rằng một món đồ không đáng để mất thêm thời gian. Nhưng khi cộng lại, những chiếc áo vài trăm nghìn đồng, những chiếc váy cả triệu đồng bị bỏ quên có thể tạo thành khoản tiền không nhỏ.

Giữ một món đồ không sử dụng chỉ vì tiếc tiền không giúp khoản tiền đã chi trở nên có ích hơn. Ngược lại, nó còn chiếm diện tích và khiến tôi khó chịu mỗi khi mở tủ.

6. Không coi mua sắm quần áo là cách giải tỏa cảm xúc

Đây có lẽ là thay đổi quan trọng nhất giúp tôi duy trì tủ quần áo tối giản.

Trước kia, tôi thường mua sắm khi cảm thấy căng thẳng, buồn chán hoặc đơn giản là muốn tự thưởng sau một tuần làm việc vất vả. Cảm giác chọn được một món đồ đẹp, thanh toán rồi mang về nhà khiến tôi vui vẻ ngay lập tức.

Nhưng niềm vui ấy thường không kéo dài. Sau vài ngày, món đồ mới trở nên bình thường và tôi lại bắt đầu tìm kiếm thứ khác.

Bây giờ, tôi không còn xem việc mua quần áo là một thú vui cần duy trì thường xuyên. Tôi mua vì có nhu cầu sử dụng, không phải để tìm kiếm cảm giác hào hứng trong vài phút.

Thay vào đó, tôi dành thời gian chăm sóc những món đồ đang có: giặt đúng cách, phơi cẩn thận, sửa lại những chi tiết nhỏ và phối chúng theo nhiều kiểu khác nhau.

Một chiếc áo thực sự yêu thích có thể khiến tôi vui mỗi lần mặc, thay vì chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn trong khoảnh khắc mua hàng.

Điều này cũng giúp tôi thay đổi cách nhìn về tiền bạc. Tôi không còn cho rằng tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải chọn món đồ rẻ nhất. Một chiếc áo chất lượng, phù hợp và được sử dụng thường xuyên có thể đáng tiền hơn nhiều chiếc áo giá rẻ nhưng nhanh chóng bị bỏ quên.

Sau tuổi 40, tôi hiểu rằng mặc đẹp không cần phải sở hữu quá nhiều

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng một người phụ nữ muốn ăn mặc đẹp phải thường xuyên mua sắm, cập nhật xu hướng và sở hữu nhiều kiểu trang phục. Nhưng sau khi trải nghiệm cả hai cách sống, tôi nhận ra điều ngược lại.

Một tủ quần áo vừa đủ giúp tôi tiết kiệm thời gian lựa chọn trang phục mỗi sáng, giảm công sức giặt giũ, sắp xếp và đặc biệt là hạn chế những khoản chi không cần thiết.

Giả sử trước đây mỗi tháng tôi mua thêm hai món quần áo với giá trung bình 400.000 đồng/món, tổng chi phí một năm sẽ lên tới 9,6 triệu đồng. Nếu giảm một nửa số lần mua mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu, số tiền giữ lại có thể đạt 4,8 triệu đồng mỗi năm. Đây chỉ là phép tính minh họa, nhưng đủ cho thấy những quyết định mua sắm nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể theo thời gian.

Ở tuổi 40, tôi không còn muốn dùng số lượng quần áo để chứng minh rằng mình đang sống tốt. Tôi muốn mỗi đồng tiền bỏ ra đều mang lại giá trị thực tế.

Tủ quần áo của tôi bây giờ không lớn, cũng chẳng có quá nhiều món đồ theo xu hướng. Nhưng điều khiến tôi hài lòng nhất là mỗi lần mở tủ, tôi đều nhìn thấy những bộ quần áo mình thực sự muốn mặc, thay vì những món đồ khiến bản thân phải tiếc nuối.

Sau cùng, tối giản không phải là cố gắng sở hữu càng ít càng tốt, mà là ngừng tiêu tiền cho những thứ không thực sự cần thiết. Một tủ quần áo không có đồ thừa, với tôi, cũng là dấu hiệu của một cuộc sống biết lựa chọn và một cách quản lý tiền bạc trưởng thành hơn.