Mùa thu đến, đừng vội cất hết đồ hè: 5 sai lầm khiến tủ quần áo càng dọn càng chật

Thế nhưng, sai lầm phổ biến là cố cất sạch đồ mùa hè trong một buổi, rồi lôi toàn bộ đồ thu đông ra cùng lúc. Kết quả là tủ quần áo vẫn chật, đồ cần dùng lại nằm sâu bên trong, còn những món đã nhiều năm không đụng tới tiếp tục chiếm diện tích.

Thay vì coi việc đổi mùa là một cuộc tổng vệ sinh lớn, cách hiệu quả hơn là chia nhỏ quá trình, xác định món nào thực sự cần cất, món nào vẫn phải để lại và tranh thủ loại bỏ những thứ không còn phù hợp.

Đừng chỉ dọn tủ quần áo, hãy rà soát cả những món đồ "chỉ dùng mùa hè"

Nhắc đến sắp xếp đồ theo mùa, nhiều người chỉ nghĩ đến quần áo. Nhưng trên thực tế, sau một mùa nóng, những món cần cất đi thường nằm rải rác khắp nhà.

Ở phòng khách, đó có thể là quạt điện, quạt cầm tay, chiếu hoặc đệm làm mát, bình xịt làm mát, các sản phẩm chống muỗi, chống côn trùng hay những loại vỏ bọc sofa mang màu sắc đậm chất mùa hè. Trước khi cất, nên kiểm tra từng món xem còn hoạt động tốt hay không, có hỏng hóc không và liệu sang năm gia đình có thực sự tiếp tục sử dụng.

Đây là bước khá quan trọng bởi một chiếc quạt đã kêu to, một tấm làm mát bị bong hoặc chai xịt chống côn trùng gần hết hạn không nhất thiết phải được "ưu ái" chiếm thêm một góc kho trong suốt nhiều tháng.

Trong phòng ngủ, danh sách cần rà soát thường dài hơn: đồ bơi, quần short, váy mỏng, áo chống nắng, dép, mũ mùa hè, chăn mỏng, ga hoặc bộ chăn ga có chất liệu làm mát. Đặc biệt, hãy để ý những món cả mùa hè vừa rồi không hề được mặc. Nếu một chiếc váy đã nằm nguyên trong tủ suốt vài tháng nóng nhất trong năm, khả năng cao sang năm bạn cũng chưa chắc muốn mặc nó.

Nhà bếp cũng có những món mang tính mùa vụ như máy bào đá, máy làm đá, bát đĩa chuyên dùng cho món lạnh, bếp nướng ngoài trời hoặc phụ kiện BBQ. Với những gia đình có trẻ nhỏ, kho chứa đồ còn có thể xuất hiện phao bơi, bể bơi bơm hơi, bóng bãi biển, súng nước và hàng loạt đồ chơi ngoài trời khác.

Thay vì cất tất cả theo phản xạ, nên đặt ba câu hỏi: Món này còn tốt không? Sang năm có chắc dùng không? Có món khác đang thay thế được nó không? Chỉ ba câu hỏi này đã có thể giúp giảm đáng kể lượng đồ phải lưu trữ.

Đồ mùa hè trước khi cất phải sạch và khô hoàn toàn

Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại thường bị bỏ qua nhất.

Quần áo mặc trong mùa hè hấp thụ nhiều mồ hôi, dầu cơ thể và bụi bẩn. Nếu chỉ mặc một lần rồi cho rằng "trông vẫn sạch" và cất thẳng vào hộp, vài tháng sau khi lấy ra, bạn có thể gặp vết ố vàng ở cổ áo, nách áo hoặc mùi khó chịu rất khó xử lý.

Bởi vậy, quần áo mùa hè nên được giặt sạch và phơi thật khô trước khi cất. Chăn, ga, vỏ gối, đồ bơi và các loại vải khác cũng tương tự.

Với phao bơi, bể bơi bơm hơi hay đồ chơi nước, cần rửa sạch, để khô hoàn toàn rồi mới xì hơi, gấp gọn. Việc cất đồ khi còn hơi ẩm trong môi trường kín là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và mùi hôi xuất hiện.

Các thiết bị điện như quạt cũng nên được vệ sinh cánh quạt, lồng quạt và bề mặt trước khi phủ hoặc cho vào kho. Nếu bỏ nguyên một lớp bụi dày rồi cất vài tháng, đến mùa hè năm sau, việc vệ sinh thường còn mất công hơn.

Sai lầm lớn nhất: Cất hết quần áo mùa hè ngay khi vừa sang thu

Khi những ngày đầu tiên trở nên mát mẻ, nhiều người lập tức chuyển toàn bộ áo cộc tay, quần short và đồ mỏng xuống đáy tủ. Nhưng thời tiết giao mùa hiếm khi ổn định như lịch.

Đầu mùa thu vẫn có thể xuất hiện những ngày nóng trở lại, trong khi buổi sáng và tối khá lạnh. Nếu cất toàn bộ đồ mùa hè quá sớm, bạn rất dễ rơi vào cảnh vừa đóng hộp xong lại phải mở ra tìm.

Cách hợp lý hơn là chỉ cất khoảng một nửa đến hai phần ba số quần áo mùa hè trong đợt đầu tiên.

Những món quá đặc trưng cho mùa nóng như đồ bơi, áo hai dây, quần short rất mỏng có thể chuyển ra phía sau tủ hoặc cho vào hộp lưu trữ. Ngược lại, áo phông, áo sơ mi mỏng, váy có thể phối cùng cardigan hay áo khoác nên tiếp tục được giữ ở vị trí dễ lấy.

Đây cũng là cách giúp tủ quần áo thích ứng với thời tiết thay đổi mà không phải thực hiện một cuộc "đảo tủ" toàn diện chỉ sau vài tuần.

Chia quần áo thành 3 nhóm thay vì thay toàn bộ tủ cùng lúc

Một trong những lý do khiến việc đổi mùa trở nên mệt mỏi là chúng ta thường cố xử lý hàng trăm món quần áo trong cùng một buổi.

Thực tế, chỉ cần chia thành ba nhóm:

Nhóm 1: Đồ chắc chắn sẽ mặc lại vào năm sau. Đây là những món mùa hè còn tốt, vừa vặn, dễ phối và thực sự được sử dụng nhiều. Có thể giặt sạch, gấp gọn và cất vào khu vực ít tiếp cận hơn.

Nhóm 2: Đồ vẫn đang mặc ở thời điểm hiện tại. Áo phông, sơ mi mỏng, quần dài nhẹ, váy có thể phối nhiều lớp nên được giữ ở phần trước tủ.

Nhóm 3: Đồ sắp cần dùng. Cardigan, hoodie, áo khoác mỏng, áo len nhẹ hoặc quần áo thu đông chưa cần mặc hàng ngày nhưng sẽ sớm được sử dụng nên được chuyển dần tới vị trí thuận tiện hơn.

Cách chia này giúp tủ quần áo không phải chuyển từ "mùa hè 100%" sang "mùa đông 100%" chỉ trong một ngày. Mỗi vài tuần, khi nhiệt độ giảm thêm, bạn chỉ cần dịch chuyển thêm một nhóm nhỏ.

Hãy tạo một khu vực "mặc thêm thật nhanh"

Đặc điểm khó chịu nhất của thời tiết mùa thu là chênh lệch nhiệt độ giữa sáng, trưa và tối. Buổi trưa có thể chỉ cần áo phông, nhưng đến tối lại cần thêm một lớp áo khoác.

Vì vậy, thay vì để toàn bộ áo khoác mỏng lẫn trong tủ, gia đình có thể dành riêng một khu vực cho những món thường xuyên được lấy thêm trước khi ra khỏi nhà.

Đó có thể là một đoạn thanh treo gần cửa, một ngăn tủ phía trước hoặc một khu vực cố định trong tủ quần áo. Cardigan, hoodie, áo len mỏng, áo gió và khăn choàng có thể đặt tại đây.

Nguyên tắc rất đơn giản: những món có khả năng được lấy ra trong 30 giây trước khi rời nhà phải nằm ở nơi dễ tiếp cận nhất.

Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, cách bố trí này có thể giảm đáng kể cảnh sáng nào cũng phải lục tủ tìm áo khoác cho con.

Đổi mùa cũng là lúc kiểm tra quần áo trẻ em

Quần áo người lớn có thể mặc nhiều năm, nhưng quần áo trẻ em lại thay đổi theo từng mùa bởi trẻ lớn rất nhanh.

Một chiếc áo khoác vừa vặn vào cuối mùa đông năm trước có thể đã ngắn tay khi mùa lạnh quay lại. Vì vậy, trước khi cất hoặc đưa quần áo thu đông trở lại tủ, nên cho trẻ thử nhanh những món quan trọng.

Có thể chia thành ba nhóm: còn vừa và tiếp tục sử dụng; còn tốt nhưng đã chật để cho, tặng hoặc chuyển cho em nhỏ; quá cũ, hỏng hoặc không còn phù hợp để loại bỏ.

Điều này giúp tránh tình trạng giữ nguyên cả hộp quần áo một năm, đến khi mở ra mới phát hiện phần lớn đã không còn dùng được.

Nếu gia đình dự định giữ quần áo để dành cho em, nên phân loại theo kích cỡ ngay từ đầu, chẳng hạn 90 cm, 100 cm, 110 cm hoặc theo nhóm tuổi. Sau đó ghi nhãn bên ngoài hộp. Việc nhỏ này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian khi cần lấy lại.

Không phải tủ càng đầy càng chứng minh bạn đã sắp xếp tốt

Một tủ quần áo gọn không nhất thiết phải giống ảnh trên mạng với mọi chiếc áo được xếp thẳng hàng tuyệt đối. Quan trọng hơn là người sử dụng biết món đồ mình cần nằm ở đâu và có thể lấy ra mà không phải di chuyển thêm mười món khác.

Vì thế, khi đổi mùa, đừng chỉ hỏi: "Mình sẽ cất món này ở đâu?", mà nên hỏi thêm: "Mình có thực sự cần cất nó để dùng lại không?".

Một chiếc váy hai năm không mặc, đôi dép đã cũ, phao bơi trẻ đã quá tuổi sử dụng hay chiếc quạt hỏng từ cuối mùa hè không nên được chuyển từ góc nhà này sang một chiếc hộp đẹp hơn rồi tiếp tục lưu trữ.

Đổi mùa thực chất là một cơ hội để hệ thống lại đồ đạc của cả gia đình.

Không cần thay toàn bộ tủ quần áo trong một ngày. Chỉ cần cất theo từng đợt, giữ lại một phần quần áo mùa hè, chuẩn bị sẵn nhóm áo khoác dùng nhanh và mạnh dạn loại bỏ những món không còn phù hợp, việc sắp xếp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và đôi khi, bí quyết để có một chiếc tủ gọn gàng không nằm ở việc mua thêm hộp đựng đồ, mà đơn giản là bớt cất giữ những thứ mà mùa sau chúng ta cũng chẳng còn muốn dùng.