Ở tuổi 40 chỉ có hơn 100 triệu đồng tiết kiệm: Không đáng xấu hổ, đó là thực tế của phần lớn người lao động

Nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tế thu nhập và gánh nặng gia đình của số đông, con số đó không hề đáng xấu hổ - nó là kết quả của một quá trình rất thật.

“Tôi 40 tuổi, làm công ăn lương. Mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ, còn lại là tăng ca, chăm con nhỏ và phụng dưỡng cha mẹ già. Hai năm qua, tôi gom góp được hơn 100 triệu đồng. Với nhiều người, số tiền này chẳng đáng là bao. Nhưng với tôi, đó là cả một hành trình”.

Chia sẻ ấy nghe quen không? Bởi nó phản ánh đúng chân dung của rất nhiều người thuộc thế hệ 40+: thu nhập trung bình, chi tiêu chồng chất, trách nhiệm hai đầu.

Hơn 100 triệu đồng ở tuổi 40: Ít hay đủ?

Giả sử bạn tiết kiệm được khoảng 100-120 triệu đồng sau 2 năm, tức trung bình mỗi tháng dành ra khoảng 4-5 triệu đồng. Với một gia đình có con nhỏ, tiền học, tiền sinh hoạt, tiền hiếu hỉ, thuốc men… việc giữ lại được từng ấy đã là nỗ lực đáng kể.

Nhưng trong mắt người ngoài, đặc biệt là trên mạng xã hội, con số này lại dễ bị coi là “quá khiêm tốn”.

Thực tế thì sao?

Không ít người có thu nhập cao hơn, điện thoại đời mới, cuối tuần ăn nhà hàng, năm nào cũng đi du lịch. Thế nhưng khi cần gấp 30-50 triệu đồng cho việc đột xuất, họ phải xoay xở vay mượn hoặc quẹt thẻ tín dụng.

Bề ngoài đủ đầy, bên trong áp lực.

Ở chiều ngược lại, người có hơn 100 triệu đồng trong tài khoản có thể không hào nhoáng, nhưng họ có một thứ rất quan trọng: sự chủ động.

Khi từng rơi vào cảnh “không còn một đồng dự phòng”

Điểm chung của những người quyết tâm tiết kiệm thường không phải vì tham tiền, mà vì từng trải qua cảm giác túng thiếu.

“Có lần tôi ốm mà còn do dự chuyện đi khám vì sợ tốn tiền. Tài khoản gần như trống rỗng. Tôi sợ nhất cảm giác phải gọi điện vay mượn”.

Nỗi sợ không phải là bệnh tật, mà là không có lựa chọn.

Khi không có tiền dự phòng, bạn không dám:

- Nghỉ việc khi môi trường quá áp lực.

- Từ chối một khoản chi vô lý.

- Bình tĩnh trước biến cố gia đình.

Hơn 100 triệu đồng không làm bạn giàu. Nhưng nó giúp bạn không hoảng loạn khi có chuyện xảy ra.

So sánh nhanh: Có và không có 100 triệu đồng dự phòng

Tình huống Có hơn 100 triệu đồng Không có tiền tiết kiệm Ốm đau đột xuất Chủ động chi trả Phải vay mượn Mất việc 2–3 tháng Vẫn duy trì sinh hoạt cơ bản Áp lực chồng chất Con phát sinh học phí Xoay xở được Căng thẳng Sự cố gia đình Có phương án dự phòng Bị động hoàn toàn

Sự khác biệt không nằm ở mức sống, mà nằm ở tâm thế.

Tiết kiệm không phải keo kiệt, mà là tự bảo vệ mình

Trong 2 năm, nhiều người đã thay đổi những thói quen rất nhỏ:

- Hạn chế gọi đồ ăn ngoài, tự nấu khi có thể.

- Giảm chi tiêu cho cà phê, trà sữa, những khoản “vui tay”.

- Chọn gói cước điện thoại, internet phù hợp thay vì cao nhất.

- Tận dụng thời gian rảnh để làm thêm: bán hàng online nhỏ lẻ, nhận việc freelance, hỗ trợ dịch vụ theo giờ.

Không có bí kíp đầu tư cao siêu. Chỉ có hai nguyên tắc cơ bản:

- Giảm chi tiêu không cần thiết

- Tăng thêm nguồn thu hợp lý.

Nghe đơn giản, nhưng điều khó nhất là duy trì kỷ luật.

Đừng để mạng xã hội định nghĩa thành công

Tuổi 40 là giai đoạn “kẹp giữa”: con đang lớn, cha mẹ bắt đầu già, chi phí sinh hoạt không ngừng tăng. Trong bối cảnh đó, giữ được hơn 100 triệu đồng không phải thất bại, mà là sự tỉnh táo.

Thành công ở giai đoạn này không phải là khoe ảnh xe mới hay chuyến du lịch xa. Thành công là:

- Không còn sống từ lương tháng này sang tháng khác.

- Không nợ tiêu dùng chồng chất.

- Không mất ngủ vì tiền.

Giàu có với người bình thường không đến từ một cú “đổi đời”, mà từ sự tích lũy đều đặn qua nhiều năm.

Bài học cho người 40+

Đừng chờ “khi dư dả” mới tiết kiệm, vì dư dả hiếm khi tự đến.

- Mỗi tháng để ra 2–3 triệu đồng cũng là bước khởi đầu.

- Sức khỏe là tài sản sinh lời bền vững nhất.

- So sánh với chính mình của năm ngoái, không phải với người khác.

- Nếu hôm nay bạn 40 tuổi và tài khoản chỉ có hơn 100 triệu đồng, đừng xấu hổ.

Bởi trong một xã hội tiêu dùng dễ dãi, việc bạn có tiền dự phòng, không nợ nần, không hoảng loạn trước biến cố - đã là một dạng thành công.

Giữa thế giới thích phô trương, sống vững vàng mới là điều đáng tự hào nhất.