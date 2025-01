Liên quan đến vụ chiếc xe tải chở lá dong bị mất lái, lao vào một quán tạp hóa bên đường thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến 6 người tử vong khiến dư luận đau xót, sáng 13/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã có báo cáo nhanh ban đầu về vụ tai nạn thương tâm này.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế Vũ Văn Hảo (43 tuổi, quê ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Hảo không có nồng độ cồn và ma túy. Chiếc xe tải cũng được kiểm định cách đây 2 tháng.

Tài xế cầm lái chiếc xe tài không có nồng độ cồn và ma túy. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Sáng 13/1, chính quyền huyện Kỳ Sơn và UBND xã Nậm Càn cùng các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đang phối hợp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn.

Trước mắt, huyện Kỳ Sơn trích kinh phí hỗ trợ các gia đình với số tiền 15 triệu đồng/nạn nhân. Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An hỗ trợ các gia đình số tiền 5 triệu đồng/nạn nhân. Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào lúc 16 giờ 45 phút chiều ngày 12/1 tại Km 21+800, tỉnh lộ 543D, thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn. Thời điểm xảy ra tại nạn, ô tô tải chở lá dong mang BKS 37C-537.03 đang lưu thông theo hướng đi từ xã Na Ngoi về xã Nậm Càn. Trong lúc xuống đốc, chiếc xe tải mất lái, lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường.

Vụ tai nạn đã khiến 6 người tử vong, trong đó có nhiều trẻ em.

Vụ việc khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đi cấp cứu tại bệnh viện. 6 nạn nhân tử vong thuộc 3 gia đình, trong đó có 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Các nạn nhân có mối quan hệ họ hàng với nhau.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Lê Thị Khiêm (SN 1985), Và Thiêm Phúc (SN 2018), Và Xuân Đếnh (SN 2016), Vừ Y Dở (SN 2005), Và Y Mài (SN 2014), Và Y Du (SN 2023).

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.