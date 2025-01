Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng chiều 12/1 tại xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), xe tải tông vào nhà dân khiến 6 người tử vong, danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Bà L.T.K (40 tuổi) và con dâu là V.Y.D (20 tuổi), cháu V.Y.D (2 tuổi, con chị D.), cháu V.T.P (7 tuổi), V.X.D (9 tuổi), V.Y.M (11 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, trong đó có 4 trẻ em, nhỏ nhất mới 2 tuổi

Ông Lầu Bá Xềnh, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Càn, cho biết, các nạn nhân đều có hộ khẩu tại bản Thăm Hín (xã Nậm Càn) là người nhà, anh em họ hàng của nhau. Họ đều là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Trong số 4 cháu nhỏ tử vong, có 2 cháu vì bố mẹ đi làm công nhân xa nên sống cùng bà nội.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân.

Hiện công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn thành, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 17h, ngày 12/1, chiếc xe tải chở lá dong BKS 37C-537.03, do tài xế V.Đ.H (43 tuổi, trú huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển. Khi lưu thông trên tỉnh lộ 543D, thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, thì bất ngờ mất lái, đâm vào quán tạp hoá ngay bên đường. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, tài xế xe tải bị thương.

Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn. Tài xế xe tải bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ông Phan Huy Chương, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết, trong sáng 13/1, đại diện Ban đã tới hiện trường, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân gặp nạn, bước đầu hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người. Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cùng các đơn vị liên quan đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân (mỗi nạn nhân được hỗ trợ 15 triệu đồng).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.