Ô tô điên lao vào tiệm spa, 2 nhân viên may mắn thoát chết, nguyên nhân vụ việc gây phẫn nộ

Thông tin trên tờ The Thaiger cho thấy vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 5h chiều ngày 20/3 vừa qua tại tỉnh Lob Buri.



Camera an ninh tại một tiệm spa cho thấy 2 nhân viên nữ đang có mặt trong cửa hàng thì đột nhiên một chiếc sedan màu đỏ lao qua cửa kính, đâm vào bàn tiếp tân nơi một nữ nhân viên tên là Anusara Sirichan đang ngồi.

Cú va chạm khiến cô gái bị đập vào bức tường phía sau. Rất may là cô đã không va chạm trực tiếp với chiếc ô tô. Sau sự việc, Anusara Sirichan vẫn có thể đứng dậy dù bị thương nhẹ do các mảnh kính vỡ văng vào. Nữ nhân viên còn lại tên là Narin Khiaokhetwit, do phản ứng nhanh nên đã chạy vào bên trong nên cũng chỉ bị thương nhẹ. May mắn là không có khách hàng nào ở đó vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Một trong 2 nhân viên đã chạy thoát nên chỉ bị thương nhẹ.

Các sĩ quan cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Mueang Lop Buri sau đó đã đến hiện trường và bắt giữ tài xế điều khiển xe ô tô, Boonyen. Họ đã tiến hành một cuộc kiểm tra và phát hiện Boonyen có 214 miligam/100 ml máu, tức là cao gấp khoảng 4 lần so với mức giới hạn nồng độ cồn cho phép tại Thái Lan.

Toàn cảnh vụ ô tô lao vào cửa hàng từ một góc nhìn khác.

Nhân viên lễ tân Anusara Sirichan tiết lộ với ThaiRath rằng vụ việc xảy ra vào khoảng 5h15 chiều ngày 20/3, khi phòng khám chuẩn bị đóng cửa. Vụ tai nạn khiến cô và đồng nghiệp của mình vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

Theo Anusara, người lái xe say rượu không bị thương tích gì, trong khi cô và những đồng nghiệp vô tội phải chịu hậu quả do hành động trái pháp luật của anh ta. Anusara cho biết cửa kính của phòng khám và phần lớn đồ đạc trong cửa tiệm spa đã bị hư hỏng. Chiếc xe máy của cô đậu bên ngoài cửa tiệm cũng bị hư hỏng trong ngày hôm đó.

Thót tim cảnh ô tô điên lao vào cửa tiệm spa, danh tính tài xế gây phẫn nộ.

Chủ tiệm spa, bác sĩ 49 tuổi tên Kannat Kusonsuk, nói với ThaiRath rằng bà đã đi vắng khi vụ việc xảy ra. Bà Kannat bày tỏ lo ngại về những tổn thất có thể xảy ra nếu có khách hàng có mặt tại quầy dịch vụ. Bà Kannat đã đâm đơn khiếu nại với cảnh sát, tuy nhiên, người lái xe say rượu vẫn chưa đứng ra bồi thường thiệt hại.



Chi phí thiệt hại ước tính dao động từ 400.000 đến 500.000 baht (tương đương 270 triệu - 340 triệu VNĐ), chưa bao gồm các chi phí liên quan đến xe máy và hóa đơn y tế của nhân viên. Hơn nữa, bà Kannat cho biết rằng đây không phải là sự cố đầu tiên xảy ra tại phòng khám của mình. Trước kia cũng từng xảy ra một vụ va chạm ô tô trước đó khiến phòng khám này bị hư hại.