Mới đây, dư luận ngỡ ngàng trước những hình ảnh hiện trường một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hạ Long - Móng Cái. Tại hiện trường, một chiếc ô tô con bị vỡ nát phần đầu, quay ngang ra đường, mảnh vỡ văng tung tóe, tài xế ngồi ở ghế lái, gương mặt đau đớn và được mọi người hỗ trợ. Nhiều người tò mò về nguyên nhân vụ tai nạn cũng như tình trạng sức khỏe của các tài xế.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, theo thông tin từ Cục CSGT, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 4/2, tại Km78 cao tốc Hạ Long - Móng Cái (thuộc địa phận xã Hải Hòa, tỉnh Quảng Ninh).

Mọi người hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài sau vu tai nạn.

Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam cho biết thêm, thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 30M-941.XX do tài xế P.T.A (SN 1978, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển đã đâm vào phía sau xe hút bụi biển số 14CD-000.07 của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Môi trường đang làm nhiệm vụ phía trước.

Người điều khiển xe hút bụi là anh N.V.T. (SN 1964, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh).

Chiếc xe hút bụi cũng bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Hậu quả, tài xế xe con bị gãy tay, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn; 2 phương tiện hư hỏng nặng. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 2 tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Tổ CSGT đã khẩn trương có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo để tổ chức cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.