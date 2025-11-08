Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sau vụ tai nạn cho thấy, giữa đống đổ nát, một người tài xế lồm cồm đi ra từ phần cửa sổ hoặc khe hở còn sót lại của chiếc xe. Người tài xế dù có vẻ choáng váng nhưng vẫn tự bước ra khỏi hiện trường vụ tai nạn với thương tích dường như không quá nghiêm trọng.

Sự việc này đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi kinh ngạc, cho rằng đây là một trường hợp vô cùng may mắn hay còn gọi là "phép màu" hiếm có trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chính bản thân những người có mặt tại hiện trường cũng phải thốt lên "tuyệt vời quá".

Clip hiện trường vụ việc (Nguồn: Hùng Âm Thanh)

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã có những phản ứng mạnh mẽ, bày tỏ sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm:

"Thật không thể tin nổi, nhìn chiếc xe thì nghĩ là không còn ai sống sót. Anh ấy bước ra được như thế là phúc lớn lắm rồi" một bình luận chia sẻ.

"Chiếc xe nát bét nhưng tài xế lại an toàn, chắc chắn là do may mắn và vị trí ngồi đã được bảo vệ một cách khó tin."

"Xem clip mà tim muốn ngừng đập. Mừng anh tài xế đã sống sót, đúng là được trời Phật che chở."

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 6h30 cùng ngày, tại địa bàn trên, chiếc xe tải BKS U2-8357 do tài xế Ninh Văn Song (SN 1991, trú xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi trên quốc lộ 1A, theo hướng Thanh Hoá - Hà Nội và có tín hiệu rẽ trái. Đúng lúc này, xe ô tô con BKS 35C-16416 do anh Nguyễn Quý Dương (SN 1988, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi cùng chiều đã đánh lái tránh chiếc xe tải.

Bất ngờ, xe đầu kéo BKS 36C-20009 kéo theo sơmi rơmoóc BKS 36RM-025.65 do anh Nguyễn Văn Quân (SN 1991, trú tỉnh Thanh Hóa) đi cùng chiều phía sau đã va chạm phải. Đúng lúc này, xe ô tô con BKS 35C-16416 do anh Nguyễn Quý Dương (SN 1988, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi cùng chiều đã đánh lái tránh chiếc xe tải.

Cú va do xe đầu kéo đâm vào đuôi xe con, khiến chiếc xe con văng mạnh vào gầm sau xe tải. Cả 3 phương tiện bị hư hỏng.

Hậu quả, chiếc ô tô con do anh Dương điều khiển bị bẹp rúm. Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng hy hữu, tài xế tự chui ra từ ô tô dù chiếc xe này đã bị bẹp rúm.

Trao đổi với PV, đại diện CSGT Trạm Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng đã nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc cũng đã được báo cáo lên Cục CSGT.