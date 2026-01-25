Tài xế xe buýt ở Hà Nội bỏ khách bơ vơ giữa đường: Vì đau bụng dữ dội, không thể chịu đựng được

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng về sự việc tài xế xe buýt số 29 Giáp Bát - Tân Lập đã bỏ khách giữa đường trong tối trời lạnh.

Theo như chia sẻ, khoảng 20 giờ ngày 23/1, xe buýt số 29, BKS 29B-197.XX đang lưu thông theo lộ trình Tân Lập đi Giáp Bát thì gặp tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực gần Bến xe Mỹ Đình. Một số hành khách đã đề nghị tài xế linh động, cho xuống ở chỗ tắc để đi bộ vào bến cho kịp bắt xe về quê nhưng tài xế từ chối vì chưa đến điểm đón, trả khách theo quy định.

Khi đi qua đoạn ùn tắc, tài xế bất ngờ quay đầu xe, đề nghị toàn bộ hành khách xuống xe với lý do xe phải quay về Tân Lập. Lúc này, các hành khách trên xe phản ứng thì tài xế nói phải đi về đi vệ sinh rồi bỏ xe lại. Sự việc khiến các hành khách bị bỏ rơi bơ vơ giữa đường.

Nhiều hành khách sau đó đã xuống xe, tự tìm phương án di chuyển song có một số hành khách vẫn ở lại trên xe, trong đó có cả người cao tuổi, không có người nhà đón và cũng không đặt được xe công nghệ.

Thông tin nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bất bình với cách xử lý của tài xế.

Liên quan đến sự việc, chiều 24/1, trao đổi với báo Dân trí , lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt 10 - 10 xác nhận có sự việc xe buýt số 29 bỏ khách giữa đường như phản ánh.

Vị lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt 10-10 cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã trực tiếp vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc. Xí nghiệp cũng đã cử cán bộ, nhân viên liên hệ xin lỗi từng hành khách về sự việc trên.

Qua nắm bắt thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc tài xế bỏ khách giữa đường là bởi thời điểm xảy ra sự việc, người này bị đau bụng dữ dội, không thể chịu đựng được.

Lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt thừa nhận cách xử lý của tài xế là thiếu chuyên nghiệp, gây bức xúc cho hành khách. Đơn vị đã làm việc với tài xế ngay sau đó, yêu cầu cán bộ liên hệ, gửi lời xin lỗi tới từng khách hàng vì sự việc không mong muốn.

Quan điểm của Xí nghiệp xe buýt 10 - 10 là không bao che, dung túng cho những hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng khách hàng.