Ở nhà nội trợ mà em chồng được trả lương gấp đôi tôi đi làm

Công việc của tôi rất bận rộn, làm từ sáng đến tối muộn mới về. Cũng may có bố mẹ chồng chăm sóc các con tôi mới yên tâm đi kiếm tiền. Biết ơn bố mẹ, về nhà tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để đỡ đần ông bà.

Nhiều hôm mệt lắm nhưng tôi vẫn gắng gượng tắm rửa và cho con ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, không dám than vãn nửa lời. Chỉ những hôm Hiền - em chồng, về nhà ngoại chơi thì tôi mới được rảnh rỗi 1 chút.

Cùng là phụ nữ với nhau, Hiền biết tôi đi làm vất vả, về nhà còn làm đủ mọi việc. Thế nên, lần nào qua chơi, em ấy cũng làm tất cả việc nhà giúp tôi. Chẳng hạn như lau chùi nhà cửa hay nấu cơm canh sẵn đợi vợ chồng tôi về ăn. Khi tắm cho con của em ấy thì cũng tắm luôn cho 2 đứa con của tôi.

Mỗi lần Hiền về nhà ngoại chơi, gia đình tôi chỉ có lợi, chẳng thiệt thòi gì. Tôi thì nhàn nhã hơn, chị em có thời gian ngồi tâm sự. Lần nào Hiền cũng mua nhiều thứ như bánh kẹo sữa và đồ chơi cho các cháu nên các con tôi quý em ấy lắm. Mỗi lần nghe Hiền chuẩn bị về chơi là bọn trẻ vui như Tết.

Tuy nhà nội và nhà ngoại cách nhau hơn 100km nhưng Hiền rất hay được về quê chơi. Có lẽ chỉ ở nhà nội trợ nên em ấy có nhiều thời gian rảnh và thoải mái. Vì là chị dâu em chồng nên tôi rất ngại hỏi về chi tiêu trong gia đình của Hiền. Không hiểu em rể thu nhập 1 tháng được bao nhiêu mà Hiền chi tiêu phóng khoáng như thế.

Ngày hôm kia, 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau. Tôi than phiền thu nhập thấp mà nuôi con tốn kém. Không hiểu Hiền có gặp khó khăn trong vấn đề chi tiêu như tôi không.

Hiền bất ngờ khai thu nhập của em rể mỗi tháng 70 triệu. Sau khi sinh con, Hiền muốn đi làm nhưng em rể muốn con được chăm sóc tốt nhất. Với lại bố mẹ chồng cũng già rồi, cần có người ở bên phục vụ. Thế là hàng tháng Hiền được chồng đưa cho 20 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Chồng còn trả lương cho Hiền 20 triệu, em ấy thích sử dụng vào việc gì thì tùy.

Hiền còn ra điều kiện với chồng là được thoải mái về ngoại thì mới chịu ở nhà chăm con. Em rể cũng rất tâm lý nên đáp ứng tất cả các nguyện vọng của Hiền.

Không ngờ, Hiền may mắn lấy được người chồng tốt đến thế. Em ấy ở nhà nội trợ mà được trả lương và số tiền còn gấp đôi so với tôi đi làm vất vả cả ngày. Thảo nào Hiền rất phóng khoáng mỗi khi về ngoại. Còn tôi, tiền nuôi con chưa đủ, sao dám nghĩ đến việc biếu tiền bố mẹ đẻ. Tôi và Hiền có học vấn, công việc và gia đình bên ngoại như nhau nhưng khi lấy chồng thì cuộc sống của chúng tôi cách nhau xa quá. Không biết khi nào tôi mới được an nhàn như em ấy đây?